Где самые дешевые квартиры в Украине — цена покупки в мае 2025 года

В Украине обновились цены на квартиры — где теперь выгодно купить
В мае 2025 года рынок недвижимости Украины демонстрирует значительную региональную дифференциацию цен на жилье. Самые низкие цены наблюдаются в прифронтовых и восточных регионах, тогда как в западных областях и столице стоимость квартир остается высокой. Это обусловлено как ситуацией с безопасностью, так и спросом со стороны внутренне перемещенных лиц и инвесторов.
По данным аналитического портала ЛУН, самые дешевые квартиры в Украине предлагают прифронтовые и промышленные регионы. Цены в этих областях снизились на 2-5% за последние полгода, тогда как в западных регионах и Киеве они растут.
Где жилье дешевле всего
Запорожье
Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке: 17 000 долл., а цена за квадратный метр на первичном рынке — 610 долл.
Динамика за полгода: снижение цен на 5% из-за близости к зоне боевых действий, что уменьшает спрос.
Херсонская область
Однокомнатная квартира: от 15 000 долл., в новостройках цена за квадратный метр составляет 550-650 долл.
Динамика: цены стабильны, но предложение ограничено из-за рисков безопасности.
Николаев
Однокомнатная квартира: 20 000 долл., цена за кв. м в новостройках — 580-700 долл.
Динамика: рост цен на 3% из-за восстановления спроса.
Кривой Рог
Однокомнатная квартира: 25 000 долл., квадрат в новостройках предлагается в диапазоне 620-720 долл.
Динамика: цены выросли на 2%, но остаются одними из самых низких в Украине.
Сумы
Однокомнатная квартира: 23 000 долл., у застройщиков квадратный метр стоит 620-750 долл.
Динамика: снижение цен на 2% из-за низкого спроса.
Эти регионы остаются самыми дешевыми из-за близости к зонам конфликта или экономических факторов, сдерживающих инвестиции. Однако покупателям стоит учитывать риски безопасности и ограниченную инфраструктуру.
Динамика цен за последние полгода
По данным Госстата и ЛУН, за период с ноября 2024 по май 2025 года рынок недвижимости в Украине показал различные тенденции.
Первичный рынок
- Общий рост цен на 7-10% из-за повышения стоимости стройматериалов и энергоносителей.
- В прифронтовых регионах (Запорожье, Херсонщина) цены остались стабильными или снизились на 1-5%.
- В западных областях (Львов, Ужгород) рост цен составил 10-14% из-за высокого спроса.
Вторичный рынок
- Средний рост цен на 8-11% по стране.
- В городах с высоким спросом (Киев, Львов) цены на двухкомнатные квартиры выросли на 8-14%. Например, во Львове средняя цена двухкомнатной квартиры достигла 92 500 долл. (+4%).
- В Запорожье и Сумах зафиксировано снижение цен на 2-5% из-за низкого спроса.
Ранее мы сообщали, что каждый военный инцидент вызывает падение средней цены квартир, выставленных на продажу. Больше всего обесцениваются однокомнатные квартиры, стоимость которых уменьшается на 2 тысячи гривен после каждой атаки.
Также война в Украине существенно изменила критерии выбора жилья. Теперь, кроме привычных факторов, покупатели вынуждены учитывать риски безопасности, связанные с боевыми действиями и возможными разрушениями. Важными стали устойчивость инфраструктуры и расположение объекта недвижимости.
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