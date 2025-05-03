Где самые дешевые квартиры в Украине — цена покупки в мае 2025 года

Сумы. Фото: Максим Бондаревский

В мае 2025 года рынок недвижимости Украины демонстрирует значительную региональную дифференциацию цен на жилье. Самые низкие цены наблюдаются в прифронтовых и восточных регионах, тогда как в западных областях и столице стоимость квартир остается высокой. Это обусловлено как ситуацией с безопасностью, так и спросом со стороны внутренне перемещенных лиц и инвесторов.

По данным аналитического портала ЛУН, самые дешевые квартиры в Украине предлагают прифронтовые и промышленные регионы. Цены в этих областях снизились на 2-5% за последние полгода, тогда как в западных регионах и Киеве они растут.

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Где жилье дешевле всего

Запорожье

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке: 17 000 долл., а цена за квадратный метр на первичном рынке — 610 долл.

Динамика за полгода: снижение цен на 5% из-за близости к зоне боевых действий, что уменьшает спрос.

Херсонская область

Однокомнатная квартира: от 15 000 долл., в новостройках цена за квадратный метр составляет 550-650 долл.

Динамика: цены стабильны, но предложение ограничено из-за рисков безопасности.

Николаев

Однокомнатная квартира: 20 000 долл., цена за кв. м в новостройках — 580-700 долл.

Динамика: рост цен на 3% из-за восстановления спроса.

Кривой Рог

Однокомнатная квартира: 25 000 долл., квадрат в новостройках предлагается в диапазоне 620-720 долл.

Динамика: цены выросли на 2%, но остаются одними из самых низких в Украине.

Сумы

Однокомнатная квартира: 23 000 долл., у застройщиков квадратный метр стоит 620-750 долл.

Динамика: снижение цен на 2% из-за низкого спроса.

Эти регионы остаются самыми дешевыми из-за близости к зонам конфликта или экономических факторов, сдерживающих инвестиции. Однако покупателям стоит учитывать риски безопасности и ограниченную инфраструктуру.

Динамика цен за последние полгода

По данным Госстата и ЛУН, за период с ноября 2024 по май 2025 года рынок недвижимости в Украине показал различные тенденции.

Первичный рынок

Общий рост цен на 7-10% из-за повышения стоимости стройматериалов и энергоносителей.

В прифронтовых регионах (Запорожье, Херсонщина) цены остались стабильными или снизились на 1-5%.

В западных областях (Львов, Ужгород) рост цен составил 10-14% из-за высокого спроса.

Цены на первичном рынке. Графика: ЛУН

Вторичный рынок

Средний рост цен на 8-11% по стране.

В городах с высоким спросом (Киев, Львов) цены на двухкомнатные квартиры выросли на 8-14%. Например, во Львове средняя цена двухкомнатной квартиры достигла 92 500 долл. (+4%).

В Запорожье и Сумах зафиксировано снижение цен на 2-5% из-за низкого спроса.

Цены на однокомнатные квартиры на вторичке. Графика: ЛУН

Ранее мы сообщали, что каждый военный инцидент вызывает падение средней цены квартир, выставленных на продажу. Больше всего обесцениваются однокомнатные квартиры, стоимость которых уменьшается на 2 тысячи гривен после каждой атаки.

Также война в Украине существенно изменила критерии выбора жилья. Теперь, кроме привычных факторов, покупатели вынуждены учитывать риски безопасности, связанные с боевыми действиями и возможными разрушениями. Важными стали устойчивость инфраструктуры и расположение объекта недвижимости.