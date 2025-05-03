Де найдешевші квартири в Україні — ціна покупки в травні 2025

Суми. Фото: Максим Бондаревський

У травні 2025 року ринок нерухомості України демонструє значну регіональну диференціацію цін на житло. Найнижчі ціни спостерігаються у прифронтових та східних регіонах, тоді як у західних областях та столиці вартість квартир залишається високою. Це зумовлено як безпековою ситуацією, так і попитом з боку внутрішньо переміщених осіб та інвесторів.

За даними аналітичного порталу ЛУН, найдешевші квартири в Україні пропонують прифронтові та промислові регіони. Ціни в цих областях знизилися на 2-5% за останні пів року, тоді як у західних регіонах та Києві вони зростають.

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Де житло найдешевше

Запоріжжя

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку: 17 000 дол., а ціна за квадратний метр на первинному ринку — 610 дол.

Динаміка за пів року: зниження цін на 5% через близькість до зони бойових дій, що зменшує попит.

Херсонська область

Однокімнатна квартира: от 15 000 дол., в новобудовах ціна за квадратний метр становить 550-650 дол.

Динаміка: ціни стабільні, але пропозиція обмежена через безпекові ризики.

Миколаїв

Однокімнатна квартира: 20 000 дол., ціна за кв. м у новобудовах — 580-700 дол.

Динаміка: зростання цін на 3% через відновлення попиту.

Кривий Ріг

Однокімнатна квартира: 25 000 дол., квадрат у новобудовах пропонується в діапазоні 620-720 дол.

Динаміка: ціни зросли на 2%, але залишаються одними з найнижчих в Україні.

Суми

Однокімнатна квартира: 23 000 дол., у забудовників квадратний метр коштує 620-750 дол.

Динаміка: зниження цін на 2% через низький попит.

Ці регіони залишаються найдешевшими через близькість до зон конфлікту або економічні фактори, що стримують інвестиції. Однак покупцям варто враховувати безпекові ризики та обмежену інфраструктуру.

Динаміка цін за останні пів року

За даними Держстату та ЛУН, за період із листопада 2024 по травень 2025 року ринок нерухомості в Україні показав різноманітні тенденції.

Первинний ринок

Загальне зростання цін на 7-10% через підвищення вартості будматеріалів та енергоносіїв.

У прифронтових регіонах (Запоріжжя, Херсонщина) ціни залишилися стабільними або знизилися на 1-5%.

У західних областях (Львів, Ужгород) зростання цін склало 10-14% через високий попит.

Ціни на первинному ринку. Графіка: ЛУН

Вторинний ринок

Середнє зростання цін на 8-11% по країні.

У містах із високим попитом (Київ, Львів) ціни на двокімнатні квартири зросли на 8-14%. Наприклад, у Львові середня ціна двокімнатної квартири досягла 92 500 дол. (+4%).

У Запоріжжі та Сумах зафіксовано зниження цін на 2-5% через низький попит.

Ціни на однокімнатні квартири на вторинці. Графіка: ЛУН

Раніше ми повідомляли, що кожен воєнний інцидент спричиняє падіння середньої ціни квартир, виставлених на продаж. Найбільше знецінюються однокімнатні квартири, вартість яких зменшується на 2 тисячі гривень після кожної атаки.

Також війна в Україні суттєво змінила критерії вибору житла. Тепер, окрім звичних факторів, покупці змушені враховувати безпекові ризики, пов'язані з бойовими діями та можливими руйнуваннями. Важливими стали стійкість інфраструктури та розташування об'єкта нерухомості.