Договор пожизненного содержания или купля-продажа недвижимости — какие последствия и риски

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

Договор пожизненного содержания и договор купли-продажи недвижимости — это два разных юридических инструмента, которые часто путают, когда речь идет о передаче имущества. Хотя оба договора касаются недвижимости и подлежат нотариальному удостоверению, их цели, условия и последствия кардинально отличаются.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что такое договор пожизненного содержания, как он работает, кому он нужен и в чем его отличие от купли-продажи.

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Как работает договор пожизненного содержания на практике

Договор пожизненного содержания — это не только правовой инструмент, но и способ гарантировать себе опеку и заботу в почтенном возрасте. Он заключается в том, что одна сторона (отчуждатель) передает другой (приобретателю) имущество в собственность, а взамен получает уход, финансовую помощь или иное содержание до конца жизни.

По словам адвоката Лилии Лукацкой, этот механизм существенно отличается от дарения или завещания.

"Если я хочу, чтобы за мной ухаживали и чтобы лицо получило имущество только после моей смерти — я заключаю договор пожизненного содержания. Все обязанности и выгоды надо фиксировать письменно и нотариально", — объясняет она.

Этот вид договора часто путают с куплей-продажей. Но сходство только внешнее: передача имущества — не главная цель, а лишь инструмент обеспечения ухода.

В чем суть договора купли-продажи недвижимости

Договор купли-продажи — это обмен имущества на деньги. Право собственности переходит от продавца к покупателю в момент государственной регистрации, и никаких обязанностей по содержанию или уходу покупатель не имеет.

"Дарение или продажа недвижимости — это одномоментная сделка. Смена собственника происходит немедленно, без обязанностей на будущее. У меня было дело, когда мать подарила квартиру дочери, надеясь на уход, но дочь просто ее продала", — рассказывает Лукацкая.

Поэтому если вашей целью является не просто передача собственности, а получение длительного обеспечения, то купля-продажа — не тот путь.

Какое главное отличие между договорами

Несмотря на то, что все договоры — и купли-продажи, и пожизненного содержания — оформляются у нотариуса, их последствия для сторон радикально отличаются.

Купля-продажа:

Покупатель получает право распоряжаться имуществом сразу. Продавец не имеет никаких гарантий на уход или поддержку. После подписания договора изменить условия невозможно.

Пожизненное содержание:

Приобретатель становится владельцем, но не может продать или передать имущество. Накладывается арест на объект до смерти отчуждателя. В договоре прописывается объем содержания, вплоть до доставки лекарств и питания.

Какие риски есть в договоре купли-продажи для пожилых людей

Когда пожилые люди передают квартиру в рамках договора купли-продажи или дарения, они автоматически теряют любой контроль над имуществом. Это создает серьезные риски злоупотреблений со стороны приобретателей.

"Был случай, когда пожилая женщина согласилась переписать квартиру в обмен на обещания дочери об уходе. Как только договор был подписан, дочь заявила, что выставляет жилье на продажу", — делится Лукацкая.

Именно поэтому юристы советуют: если вы ожидаете не просто передачу жилья, а длительный уход, стоит заключать не договор дарения или продажи, а именно пожизненного содержания.

Почему договор пожизненного содержания без нотариуса не действует

Существует ошибочное мнение, что договоренности об уходе можно оформить "на словах" или даже в письменной форме без нотариуса. Но без нотариального удостоверения договор считается ничтожным.

"Можно договориться хоть о райской жизни, но если договор не заверен нотариально, приобретатель не имеет никаких прав на имущество. Закон этого не признает", — подчеркивает Лукацкая.

Поэтому официальность процедуры — не бюрократия, а ваша защита. Все условия ухода, финансовой помощи, порядка взаимодействия следует подробно излагать в договоре.

Что еще можно прописать в договоре содержания

Этот тип договора является гибким и позволяет включить в себя различные формы обеспечения:

ежемесячную выплату средств;

медицинский уход;

оплату лекарств и коммунальных;

доставку продуктов;

уборку или личную помощь.

Все это — на усмотрение сторон, но при условии четкого фиксирования в договоре. Именно такой подход позволяет избежать споров и недоразумений в будущем.

Можно ли расторгнуть договор пожизненного содержания

При наличии существенных нарушений со стороны приобретателя — например, отсутствие ухода или уклонение от выплат — договор может быть расторгнут в судебном порядке.

Однако в суде нужно доказать систематическое нарушение обязательств, поэтому желательно сохранять квитанции, записи, переписку или свидетелей.

Как выбрать лучший вариант

Договор пожизненного содержания — идеальный вариант для одиноких лиц, которым не на кого надеяться, или хотят самостоятельно выбрать лицо, которое будет за ними ухаживать. Это также вариант для тех, кто хочет контролировать процесс и оставить за собой жилье до самой смерти.

Купля-продажа — подходит в случаях, когда обе стороны не имеют никаких дополнительных ожиданий, кроме обмена имущества на деньги.

Дарение или завещание — это безвозмездная передача, которая не предусматривает взаимных обязательств. Здесь все зависит только от доброй воли получателя.

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