Які порушення умов оренди можуть призвести до виселення квартиранта — найпоширеніші випадки та правові наслідки

Чоловік та жінка з коробками. Фото: Freepik

Оренда житла є однією з найбільш поширених форм домовленостей на ринку нерухомості. Однак, навіть за умови підписаного договору, іноді виникають ситуації, коли орендодавець може вимагати виселення орендаря.

Редакція Новини.LIVE розповідає, за які саме порушення це може статися і як це може вплинути на правову ситуацію.

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Правові аспекти виселення

Згідно з Цивільним кодексом України, виселення орендаря можливе лише за наявності вагомих підстав і, зазвичай, через суд. Власник не має права самостійно виганяти орендаря чи змінювати замки без судового рішення.

А якщо договір оренди не був укладений письмово, довести свої права як орендарю, так і власнику буде складніше.

Порушення умов договору оренди

Основною причиною для виселення є порушення конкретних умов, що визначені у договорі оренди. Це можуть бути:

Несвоєчасна сплата орендної плати. Використання житла не за призначенням. Порушення правил утримання майна.

"Така поведінка орендаря не тільки суперечить етичним нормам, але й прямо порушує вимоги чинного цивільного законодавства України", — наголошує юристка Ірина Степаненко у коментарі РБК-Україна.

Якщо орендар порушує умови договору і не реагує на попередження, орендодавець може подати до суду з позовом про виселення.

Невиконання вимог законодавства

Крім умов договору, орендарі повинні дотримуватися і загальних вимог законодавства. Порушення законів може призвести до виселення:

незаконне розміщення інших осіб у квартирі без дозволу;

неоплачена комуналка або борги по платежах.

Згідно з українським законодавством, орендодавець має право звернутися до суду в разі порушення цих умов.

Пошкодження майна

Орендар зобов'язаний утримувати орендовану квартиру в належному стані. Якщо в результаті його дій або бездіяльності майно пошкоджене, орендодавець може вимагати компенсацію збитків або навіть виселити орендаря. Це стосується:

Пошкодження стін, меблів або сантехніки. Природний знос майна, який не був вчасно виправлений орендарем.

Порушення прав сусідів

Орендар зобов’язаний дотримуватися правил співжиття, визначених законом. Постійний шум, порушення санітарних норм чи інші дії, що заважають сусідам, можуть стати підставою для виселення.

Наприклад, якщо сусіди регулярно скаржаться на гучну музику після 23:00 або на сміття, яке орендар залишає в під’їзді, власник може розірвати договір.

Щоб уникнути таких ситуацій, орендарям варто:

дотримуватися тиші в нічний час;

підтримувати порядок у спільних просторах будинку;

будувати доброзичливі стосунки з сусідами.

Власникам рекомендується реагувати на скарги сусідів і своєчасно спілкуватися з орендарем, щоб вирішити проблему мирним шляхом.

Спірні ситуації з підвищенням орендної плати

Іноді ситуація може складатися так, що орендар і орендодавець не можуть досягти угоди щодо підвищення орендної плати або інших умов договору. В разі неузгодження змін орендар може бути змушений залишити квартиру, якщо орендодавець ініціює розірвання договору.

Судовий процес та захист прав орендаря

Якщо орендодавець звернувся до суду для виселення орендаря, той має право захищати свої інтереси. У деяких випадках суд може прийняти рішення на користь орендаря, якщо порушення не є серйозними або якщо були обставини, що пом'якшують ситуацію.

Як повідомлялось, навіть якщо здача квартири — це лише додатковий дохід, а не повноцінний бізнес, важливо сплачувати податки, як того вимагає Конституція. Власник, що здає житло неофіційно, без договору та реєстрації доходу, порушує податкове і кримінальне законодавство.

Також ми розповідали, що у сучасних реаліях українського ринку рієлтор виступає посередником між покупцем та продавцем. Зазвичай, його послуги оплачує одна або обидві сторони угоди за попередньою домовленістю, однак існують ситуації, коли оплата посередницьких послуг не є обов'язковою.