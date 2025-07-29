Коли можна не платити рієлтору при купівлі або оренді житла — приклади та нюанси

Чоловік та жінки у квартирі. Фото: Freepik

У реаліях українського ринку нерухомості рієлтор часто стає посередником між покупцем і продавцем. Його послуги, зазвичай, оплачуються однією зі сторін угоди або обома — залежно від домовленостей. Але є ситуації, коли оплата рієлтору не є обов’язковою.

Редакція Новини.LIVE розповідає, у яких ситуаціях можна обійтися без комісій, коли ріелтор працює безоплатно та які ризики при цьому можуть виникнути.

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Рієлтор працює від продавця або орендодавця

На ринку часто зустрічаються оголошення, де зазначено: "без комісії для покупця". Це означає, що продавець або орендодавець сам оплачує послуги рієлтора. Покупець або орендар у цьому випадку не повинен нічого платити.

Такий формат поширений серед забудовників, які співпрацюють з агентствами нерухомості на умовах фіксованої винагороди. Їм вигідніше надати клієнту безплатного рієлтора, ніж втратити покупця через комісію, зазначають в АН "Маяк".

Якщо покупцеві все ж пропонують підписати договір і сплатити рієлторські послуги, варто перевірити, чи це не дублювання послуг, які вже сплатив продавець.

Коли рієлтор не виконує жодної роботи

Рієлтор має певні обов’язки: шукати об’єкти, перевіряти документи, організовувати покази, вести перемовини. Якщо ж він просто пересилає оголошення з відкритих джерел, не надаючи додаткової цінності, немає підстав платити йому повну комісію.

У таких випадках варто прямо ставити питання: які саме дії виконує рієлтор? Якщо їх немає, співпрацю не варто оформлювати договором і оплачувати.

Коли угода не відбулася

Комісію рієлтор отримує тільки за результат — підписаний договір купівлі-продажу чи оренди. Якщо угода не відбулася, жодна зі сторін не зобов’язана платити. Це правило діє навіть у тому випадку, якщо агент провів кілька показів.

Однак у деяких агентствах у договорах є пункт про оплату за консультації чи перегляди. Така оплата можлива лише за добровільною згодою. Якщо клієнт нічого не підписував — він нічого не винен.

Коли рієлтор не має договору з клієнтом

Без письмового договору клієнт не зобов’язаний оплачувати послуги рієлтора. Навіть якщо агент щось показав чи розповів — відсутність документального підтвердження співпраці позбавляє його права вимагати оплату.

"Рієлторські послуги оплачуються тільки за умови укладення договору, де чітко прописано їхній обсяг, терміни та вартість. Інакше це — лише моральне зобов’язання, не юридичне", — каже експерт з нерухомості Олег Дерлюк у коментарі РБК-Україна.

Тому важливо не підписувати договори, не погодившись з їхніми умовами, й не платити за те, чого не замовляли.

Коли ви купуєте без посередників

Інколи найнадійніший спосіб — самостійний пошук об'єкта. Покупці, які виходять напряму на продавців, можуть уникнути послуг рієлтора взагалі. Сайти оголошень, перевірка документів у нотаріуса, консультації юриста — все це може замінити участь посередника.

Проте самостійність вимагає часу, знань і обережності. Якщо немає досвіду, краще звернутися до юриста, а не покладатися на рієлтора, який не несе відповідальності за юридичну "чистоту" об'єкта.

Коли рієлтор не має ліцензії або сертифіката

Хоча в Україні рієлторська діяльність не ліцензується обов’язково, існує добровільна сертифікація — наприклад, за стандартом Спілки фахівців з нерухомого майна України. Якщо агент не має жодного підтвердження професіоналізму, довіра до нього знижується. А отже, і мотивація платити за його послуги теж.

Професійні рієлтори мають базу клієнтів, зв’язки в нотаріаті, досвід перевірок, розуміння ризиків — усе це обґрунтовує оплату. Але якщо людина просто бере гроші за доступ до телефону власника — це вже інша історія.

На що звернути увагу у договорі з рієлтором

Навіть якщо ви вирішили співпрацювати з агентом, важливо уважно читати договір. Основні моменти:

Чітке формулювання обов’язків рієлтора. Розмір комісії і момент її сплати. Умови розірвання договору. Штрафи або пені (чи вони є).

Не погоджуйтеся на "шаблонні договори", які вигідні лише агентству. Усі умови мають бути зрозумілі й прозорі.

Як уникнути конфлікту з рієлтором

Щоб не опинитися у ситуації, коли вас змушують платити за непотрібну чи ненадані послуги:

не підписуйте нічого до перегляду об’єкта;

не давайте передплат без договору;

завжди зберігайте скріншоти оголошень з поміткою "без комісії";

перевіряйте, на кого оформлені документи на квартиру;

зберігайте історію переписки з агентом.

У разі виникнення конфлікту краще звернутися до юриста.

Як повідомлялось, для багатьох українців здача квартири в оренду є способом отримання додаткового доходу, а не повноцінним бізнесом. Проте, важливо пам'ятати про законні вимоги: несплата податків за такий дохід може призвести до порушення як податкового, так і кримінального законодавства.

Також ми розповідали, що під час пошуку квартири легко натрапити на аферистів, що під виглядом вигідних пропозицій намагаються отримати передоплату і зникнути. У 2025 році, через війну та активну міграцію, кількість таких випадків значно зросла.