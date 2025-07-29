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Главная Недвижимость Комиссия риелтору — когда можно не платить за услуги

Комиссия риелтору — когда можно не платить за услуги

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 15:10
Когда можно не платить риелтору при покупке или аренде жилья — примеры и нюансы
Мужчина и женщины в квартире. Фото: Freepik

В реалиях украинского рынка недвижимости риелтор часто становится посредником между покупателем и продавцом. Его услуги, как правило, оплачиваются одной из сторон сделки или обеими — в зависимости от договоренностей. Но есть ситуации, когда оплата риелтору не является обязательной.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких ситуациях можно обойтись без комиссий, когда риелтор работает бесплатно и какие риски при этом могут возникнуть.

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Риелтор работает от продавца или арендодателя

На рынке часто встречаются объявления, где указано: "без комиссии для покупателя". Это означает, что продавец или арендодатель сам оплачивает услуги риелтора. Покупатель или арендатор в этом случае не должен ничего платить.

Такой формат распространен среди застройщиков, которые сотрудничают с агентствами недвижимости на условиях фиксированного вознаграждения. Им выгоднее предоставить клиенту бесплатного риелтора, чем потерять покупателя из-за комиссии, отмечают в АН "Маяк".

Если покупателю все же предлагают подписать договор и оплатить риелторские услуги, стоит проверить, не дублирование ли это услуг, которые уже оплатил продавец.

Когда риелтор не выполняет никакой работы

Риэлтор имеет определенные обязанности: искать объекты, проверять документы, организовывать показы, вести переговоры. Если же он просто пересылает объявления из открытых источников, не придавая дополнительной ценности, нет оснований платить ему полную комиссию.

В таких случаях стоит прямо задавать вопрос: какие именно действия выполняет риелтор? Если их нет, сотрудничество не стоит оформлять договором и оплачивать.

Когда сделка не состоялась

Комиссию риелтор получает только за результат — подписанный договор купли-продажи или аренды. Если сделка не состоялась, ни одна из сторон не обязана платить. Это правило действует даже в том случае, если агент провел несколько показов.

Однако в некоторых агентствах в договорах есть пункт об оплате за консультации или просмотры. Такая оплата возможна только по добровольному согласию. Если клиент ничего не подписывал - он ничего не должен.

Когда риелтор не имеет договора с клиентом

Без письменного договора клиент не обязан оплачивать услуги риелтора. Даже если агент что-то показал или рассказал — отсутствие документального подтверждения сотрудничества лишает его права требовать оплату.

"Риэлторские услуги оплачиваются только при условии заключения договора, где четко прописаны их объем, сроки и стоимость. Иначе это - лишь моральное обязательство, не юридическое", — говорит эксперт по недвижимости Олег Дерлюк в комментарии РБК-Украина.

Поэтому важно не подписывать договоры, не согласившись с их условиями, и не платить за то, чего не заказывали.

Когда вы покупаете без посредников

Иногда самый надежный способ — самостоятельный поиск объекта. Покупатели, которые выходят напрямую на продавцов, могут избежать услуг риелтора вообще. Сайты объявлений, проверка документов у нотариуса, консультации юриста - все это может заменить участие посредника.

Однако самостоятельность требует времени, знаний и осторожности. Если нет опыта, лучше обратиться к юристу, а не полагаться на риелтора, который не несет ответственности за юридическую "чистоту" объекта.

Когда риелтор не имеет лицензии или сертификата

Хотя в Украине риелторская деятельность не лицензируется обязательно, существует добровольная сертификация — например, по стандарту Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины. Если агент не имеет никакого подтверждения профессионализма, доверие к нему снижается. А значит, и мотивация платить за его услуги тоже.

Профессиональные риелторы имеют базу клиентов, связи в нотариате, опыт проверок, понимание рисков — все это обосновывает оплату. Но если человек просто берет деньги за доступ к телефону владельца — это уже другая история.

На что обратить внимание в договоре с риелтором

Даже если вы решили сотрудничать с агентом, важно внимательно читать договор. Основные моменты:

  1. Четкая формулировка обязанностей риелтора.
  2. Размер комиссии и момент ее уплаты.
  3. Условия расторжения договора.
  4. Штрафы или пени (есть ли они).

Не соглашайтесь на "шаблонные договоры", которые выгодны только агентству. Все условия должны быть понятны и прозрачны.

Как избежать конфликта с риелтором

Чтобы не оказаться в ситуации, когда вас заставляют платить за ненужную или неоказанные услуги:

  • не подписывайте ничего до просмотра объекта;
  • не давайте предоплат без договора;
  • всегда сохраняйте скриншоты объявлений с пометкой "без комиссии";
  • проверяйте, на кого оформлены документы на квартиру;
  • сохраняйте историю переписки с агентом.

В случае возникновения конфликта лучше обратиться к юристу.

Как сообщалось, для многих украинцев сдача квартиры в аренду является способом получения дополнительного дохода, а не полноценным бизнесом. Однако, важно помнить о законных требованиях: неуплата налогов за такой доход может привести к нарушению как налогового, так и уголовного законодательства.

Также мы рассказывали, что при поиске квартиры легко наткнуться на аферистов, которые под видом выгодных предложений пытаются получить предоплату и исчезнуть. В 2025 году, из-за войны и активной миграции, количество таких случаев значительно возросло.

недвижимость аренда документы купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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