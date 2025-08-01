Какие нарушения условий аренды могут привести к выселению квартиранта — самые распространенные случаи и правовые последствия

Мужчина и женщина с коробками. Фото: Freepik

Аренда жилья является одной из наиболее распространенных форм договоренностей на рынке недвижимости. Однако, даже при условии подписанного договора, иногда возникают ситуации, когда арендодатель может требовать выселения арендатора.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, за какие именно нарушения это может произойти и как это может повлиять на правовую ситуацию.

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Правовые аспекты выселения

Согласно Гражданскому кодексу Украины, выселение арендатора возможно только при наличии веских оснований и, как правило, через суд. Владелец не имеет права самостоятельно выгонять арендатора или менять замки без судебного решения.

А если договор аренды не был заключен письменно, доказать свои права как арендатору, так и владельцу будет сложнее.

Нарушение условий договора аренды

Основной причиной для выселения является нарушение конкретных условий, определенных в договоре аренды. Это могут быть:

Несвоевременная уплата арендной платы. Использование жилья не по назначению. Нарушение правил содержания имущества.

"Такое поведение арендатора не только противоречит этическим нормам, но и прямо нарушает требования действующего гражданского законодательства Украины", — отмечает юрист Ирина Степаненко в комментарии РБК-Украина.

Если арендатор нарушает условия договора и не реагирует на предупреждения, арендодатель может подать в суд с иском о выселении.

Невыполнение требований законодательства

Кроме условий договора, арендаторы должны соблюдать и общие требования законодательства. Нарушение законов может привести к выселению:

незаконное размещение других лиц в квартире без разрешения;

неоплаченная коммуналка или долги по платежам.

Согласно украинскому законодательству, арендодатель имеет право обратиться в суд в случае нарушения этих условий.

Повреждение имущества

Арендатор обязан содержать арендованную квартиру в надлежащем состоянии. Если в результате его действий или бездействия имущество повреждено, арендодатель может потребовать компенсацию убытков или даже выселить арендатора. Это касается:

Повреждения стен, мебели или сантехники. Естественный износ имущества, который не был вовремя исправлен арендатором.

Нарушение прав соседей

Арендатор обязан соблюдать правила сожительства, определенные законом. Постоянный шум, нарушение санитарных норм или другие действия, мешающие соседям, могут стать основанием для выселения.

Например, если соседи регулярно жалуются на громкую музыку после 23:00 или на мусор, который арендатор оставляет в подъезде, владелец может расторгнуть договор.

Чтобы избежать таких ситуаций, арендаторам стоит:

соблюдать тишину в ночное время;

поддерживать порядок в общих пространствах дома;

строить доброжелательные отношения с соседями.

Владельцам рекомендуется реагировать на жалобы соседей и своевременно общаться с арендатором, чтобы решить проблему мирным путем.

Спорные ситуации с повышением арендной платы

Иногда ситуация может складываться так, что арендатор и арендодатель не могут достичь соглашения относительно повышения арендной платы или других условий договора.

В случае несогласования изменений арендатор может быть вынужден покинуть квартиру, если арендодатель инициирует расторжение договора.

Судебный процесс и защита прав арендатора

Если арендодатель обратился в суд для выселения арендатора, тот имеет право защищать свои интересы. В некоторых случаях суд может принять решение в пользу арендатора, если нарушения не являются серьезными или если были обстоятельства, смягчающие ситуацию.

Как сообщалось, даже если сдача квартиры — это лишь дополнительный доход, а не полноценный бизнес, важно платить налоги, как того требует Конституция. Владелец, сдающий жилье неофициально, без договора и регистрации дохода, нарушает налоговое и уголовное законодательство.

Также мы рассказывали, что в современных реалиях украинского рынка риелтор выступает посредником между покупателем и продавцом. Обычно, его услуги оплачивает одна или обе стороны сделки по предварительной договоренности, однако существуют ситуации, когда оплата посреднических услуг не является обязательной.