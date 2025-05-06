Кто имеет право управлять имуществом несовершеннолетнего ребенка в 2025 году

Девочка пишет на бумаге. Фото: Freepik

Имущественные отношения в семье могут как укреплять родственные связи, так и создавать напряжение, если не придерживаться четких правовых границ. В Украине управление имуществом несовершеннолетних детей регулируется Семейным и Гражданским кодексами, а также другими нормативными актами. В 2025 году эти правила остаются актуальными, с акцентом на защиту интересов ребенка.

Как отмечают в Министерстве юстиции Украины, родители имеют право управлять имуществом своего малолетнего ребенка (до 14 лет) без специального на то полномочия. Однако они обязаны заботиться о сохранении и использовании этого имущества в интересах ребенка. Если ребенок может самостоятельно определить свои потребности и интересы, родители должны учитывать их при управлении имуществом.

Реклама

Читайте также:

Ограничения и необходимость разрешения органов опеки и попечительства

Родители или опекун не имеют права без разрешения органа опеки и попечительства:

отказываться от прав на имущество ребенка, в том числе вещных прав на недвижимое имущество, подлежащих государственной регистрации;

выдавать письменные обязательства от имени ребенка;

совершать сделки в отношении объектов жилой недвижимости и/или земельного участка, на котором размещен такой объект, собственником или пользователем которых является ребенок;

отчуждения, разделения, выделения недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости, другого ценного имущества, в частности транспортных средств, владельцем которого является ребенок.

Органы опеки и попечительства могут отказать в предоставлении разрешения на совершение сделок в отношении недвижимого имущества ребенка, если установлено, что:

родители лишены судом родительских прав;

существует судебный спор относительно недвижимого имущества;

совершение сделки приведет к сужению объема существующих имущественных прав ребенка и/или нарушению его интересов.

Управление имуществом несовершеннолетнего ребенка

С 14 до 18 лет несовершеннолетние получают более широкий объем прав, что позволяет им самостоятельно совершать сделки с имуществом, но только с согласия родителей, которое является обязательным для определенных действий, предусмотренных законодательством.

Родители имеют право дать согласие на совершение несовершеннолетним ребенком сделок, предусмотренных частью второй статьи 177 Семейного кодекса Украины, только с разрешения органа опеки и попечительства.

Ответственность за ненадлежащее управление

Родители или опекуны, которые ненадлежащим образом управляют имуществом ребенка, несут ответственность. Они обязаны:

вернуть ребенку имущество и доходы от него после прекращения управления;

возместить материальный ущерб, если их действия нанесли ущерб (часть 9 статьи 177 СК).

Споры между родителями относительно управления имуществом решаются органом опеки или судом (часть 7 статьи 177 СК). Если один из родителей действует без согласия другого относительно ценного имущества (например, недвижимости или транспорта), требуется нотариально заверенное согласие второго родителя. В случае отсутствия такого согласия сделка может быть признана недействительной в суде.

Использование доходов и алиментов

В соответствии со статьей 178 Семейного кодекса Украины, доход, полученный от использования имущества малолетнего ребенка, родители имеют право использовать на воспитание и содержание других детей и на неотложные нужды семьи.

Алименты, полученные на ребенка, являются его собственностью. Тот из родителей или других законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается ими исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Несовершеннолетний ребенок имеет право участвовать в распоряжении алиментами, полученными на его содержание, а также имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Как сообщалось, регистрация места жительства ребенка является важным шагом для обеспечения его прав и доступа к социальным благам, образованию и медицине. Хотя обычно для этого требуется согласие обоих родителей, существуют законодательные механизмы, позволяющие осуществить прописку ребенка даже при отсутствии согласия одного из них, особенно в сложных жизненных обстоятельствах, таких как война, развод или миграция.

Также мы рассказывали, что процесс продажи квартиры, собственником которой является ребенок, требует особого внимания к юридическим нюансам. Законодательство предусматривает усиленную защиту прав детей в таких сделках с недвижимостью, что делает процедуру отчуждения более сложной. Эти дополнительные гарантии направлены на обеспечение имущественных интересов малолетних и несовершеннолетних лиц.