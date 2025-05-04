Дитина без прописки — як зареєструвати без згоди батька у 2025 році

Дівчина за офісним столом. Фото: Freepik

Прописка дитини в Україні — це важливий юридичний крок, який забезпечує її права, доступ до соціальних гарантій, освіти та медичних послуг. Зазвичай для реєстрації місця проживання дитини потрібна згода обох батьків. Проте в реальному житті, особливо в умовах війни, розлучень чи міграції, один із батьків може бути відсутнім або відмовлятися надавати згоду. У таких випадках законодавство України передбачає чіткі механізми, які дозволяють прописати дитину без згоди батька чи матері.

Як зазначає адвокат Марина Гасанова, українське законодавство визначає кілька ситуацій, коли згода одного з батьків на прописку дитини не є обов’язковою.

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У яких випадках згода не потрібна

Позбавлення батьківських прав

Якщо батько позбавлений батьківських прав за рішенням суду, їхня згода не потрібна. Судове рішення є підставою для реєстрації дитини за місцем проживання іншого з батьків.

Відсутність

Якщо батько перебуває за кордоном, його місцеперебування невідоме або він не бере участі в житті дитини, згоду можна обійти. У таких випадках необхідно надати довідки, які підтверджують відсутність батька (наприклад, довідку з міграційної служби чи поліції).

Судове визначення місця проживання дитини

Якщо суд раніше визначив, що дитина проживає з одним із батьків, це дає право зареєструвати її за адресою цього з батьків без згоди іншого.

Реєстрація у житлі, що належить одному з батьків

Якщо квартира чи будинок, де реєструється дитина, є власністю одного з батьків, згода другого не потрібна. Це спрощує процес, особливо якщо другий з батьків не проживає за цією адресою.

Вік дитини від 14 років

Після досягнення 14 років дитина має право самостійно обирати місце реєстрації, якщо це не суперечить її інтересам. У такому разі думка дитини враховується, а згода одного з батьків може бути необов’язковою за наявності інших підстав.

Ситуації, що ускладнюють прописку

Потреба прописати дитину без згоди одного з батьків часто виникає в складних життєвих обставинах.

Розлучення . Після розірвання шлюбу один із батьків може відмовлятися співпрацювати, що ускладнює реєстрацію. У таких випадках потрібне судове рішення або інші документи, що підтверджують право одного з батьків діяти самостійно.

. Після розірвання шлюбу один із батьків може відмовлятися співпрацювати, що ускладнює реєстрацію. У таких випадках потрібне судове рішення або інші документи, що підтверджують право одного з батьків діяти самостійно. Військові дії . Через війну багато сімей вимушено переміщуються, а батько може бути на фронті, за кордоном або зниклим безвісти. Це робить питання прописки особливо актуальним.

. Через війну багато сімей вимушено переміщуються, а батько може бути на фронті, за кордоном або зниклим безвісти. Це робить питання прописки особливо актуальним. Народження поза шлюбом . Якщо батьків не пов’язують офіційні стосунки, один із них може ухилятися від участі в реєстрації дитини, що вимагає додаткових юридичних кроків.

. Якщо батьків не пов’язують офіційні стосунки, один із них може ухилятися від участі в реєстрації дитини, що вимагає додаткових юридичних кроків. Міграція. Батько чи мати, які виїхали за кордон, часто не можуть фізично надати згоду, що змушує іншого з батьків шукати альтернативні рішення.

Як відбувається реєстрація місця проживання дитини

Реєстрація місця проживання дитини в Україні можлива лише за адресою одного з батьків. Якщо батьки прописані за різними адресами, потрібна письмова згода того з батьків, з ким дитина не проживатиме. Однак у випадках, описаних вище, цю згоду можна обійти.

Де можна зареєструвати дитину

Виконавчі органи місцевих рад. Сільські, селищні чи міські ради надають послуги з реєстрації.

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Це зручний варіант для більшості громадян.

Портал "Дія". Електронна платформа дозволяє подати заяву онлайн через вебпортал або мобільний додаток.

Необхідні документи

Для реєстрації місця проживання дитини потрібні:

заява одного з батьків;

паспорти батьків або інші документи, що посвідчують особу;

свідоцтво про народження дитини;

квитанція про сплату адміністративного збору;

письмова згода другого з батьків (якщо потрібна) або документи, що підтверджують її відсутність (наприклад, судове рішення чи довідка про невідоме місцеперебування).

Якщо дитина реєструється у квартирі, яка не належить батькам, згода власника житла не потрібна, якщо там прописаний один із батьків.

Що робити, якщо батько не дає згоду

Якщо батько відмовляється надати згоду на прописку, єдиним законним шляхом є звернення до суду. Ось покроковий алгоритм:

звернення до ЦНАПу. Подайте заяву на реєстрацію місця проживання дитини. У разі відмови через відсутність згоди батька отримайте письмову відмову;

підготовка позову. Складіть позовну заяву до суду, вказавши причини, чому прописка необхідна (наприклад, доступ до освіти чи медичних послуг). Також треба надати докази відсутності згоди батька (відмова, невідоме місцеперебування тощо);

подання позову. Заяву подають до районного суду за місцем проживання позивача;

судовий розгляд. Суд вивчає документи, заслуховує сторони та ухвалює рішення. Важливо надати переконливі аргументи на користь інтересів дитини;

реєстрація за рішенням суду. Після отримання позитивного судового рішення зверніться до ЦНАПу або місцевої ради для завершення реєстрації.

Як повідомлялось, у травні 2025 року питання реєстрації місця проживання залишається значущим для багатьох українців. Непрописані громадяни можуть стикнутися з певними наслідками, адже законодавство України передбачає санкції за порушення вимог щодо реєстрації.

Також ми розповідали, чи дозволяє законодавство зареєструватися у квартирі, яка не є власністю особи, та ще й без згоди власника. Виявляється, законодавство передбачає таку можливість, але з певними умовами.