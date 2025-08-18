Видео
Украинцы активно покупают недвижимость в одной из стран — причина

Дата публикации 18 августа 2025 11:05
Покупка недвижимости за рубежом — где украинцы лидируют среди иностранцев
Дома в Турции. Фото: Freepik

Спрос на жилье за пределами Украины остается стабильным даже в сложные времена. В июле 2025 года украинцы заняли четвертое место среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. Граждане Украины приобрели 134 объекта жилья, что позволило опередить многих иностранных инвесторов и закрепиться в пятерке среди активных покупателей.

По данным Института статистики Турции (TÜİK), лидерами остаются граждане России, которые оформили 315 сделок, сообщает Open4Business. Второе место заняли иранцы со 152 объектами, а третью позицию заняли немцы со 135 сделками. Сразу за ними идут украинцы. Пятерку лидеров замыкают граждане Ирака со 120 покупками.

Читайте также:

Недвижимость в Турции привлекает украинцев

Турецкий рынок жилья уже несколько лет подряд является одним из самых популярных среди украинских инвесторов. Причины очевидны: близость страны, удобные транспортные маршруты, знакомый климат и относительно доступные цены по сравнению с европейскими государствами.

Цены на жилье в Турции растут постепенно, но все еще остаются ниже, чем во многих странах ЕС. Дополнительным преимуществом является возможность получения вида на жительство при инвестировании в недвижимость.

Динамика покупки жилья украинцами

В июне 2025 года украинцы занимали второе место среди иностранцев, которые покупали жилье в Турции, уступая лишь гражданам РФ. Это свидетельствует о том, что количество сделок может меняться от месяца к месяцу, в зависимости от сезона, курса валют и доступности объектов на рынке, отмечают специалисты.

"Спрос на жилье за рубежом среди украинцев растет волнообразно. Турция привлекает своей инфраструктурой и простотой сделок. Но в отдельные месяцы количество покупок падает из-за сезонности и изменений в финансовых возможностях инвесторов", — говорил ранее эксперт по недвижимости Юрий Грушецкий.

Что будет влиять на будущие покупки

Ожидается, что в ближайшие годы спрос со стороны украинцев на недвижимость за рубежом не уменьшится. Турция и в дальнейшем будет оставаться одним из главных направлений. В то же время постепенно будет расти интерес к рынкам ЕС, особенно в странах, где действуют программы для инвесторов.

Как отмечают в TÜİK, позиции иностранцев на турецком рынке меняются ежемесячно. Это зависит от стоимости жилья, новых законодательных инициатив и изменений в спросе.

Как купить недвижимость в Турции

Процесс покупки в Турции для украинцев довольно прост, но требует внимания к деталям:

  1. Выбор объекта. Определите бюджет и регион. Стамбул подойдет для инвесторов, Алания — для тех, кто ищет курортное жилье.
  2. Налоговый номер. Его можно получить онлайн или в налоговой инспекции за 30 минут.
  3. Открытие банковского счета. Для перевода средств нужен счет в турецком банке.
  4. Подписание договора. Предварительный договор заключается с участием нотариуса, обычно с задатком 10%.
  5. Проверка документов. Обязательно закажите отчет об оценке недвижимости, чтобы избежать рисков.
  6. Оформление права собственности. В Кадастровом управлении выдается TAPU — документ, подтверждающий ваше право на недвижимость.

Как сообщалось, ежегодно тысячи украинцев выбирают Турцию для отпуска, поскольку это популярное и доступное направление. Однако мнения путешественников относительно качества отдыха здесь часто расходятся, поэтому в сети можно найти как положительные, так и неодобрительные отзывы.

Также мы рассказывали, что последние два года Болгария привлекает все больше украинцев, которые ищут теплое и доступное жилье. Спрос вызвал рост цен, а украинский язык теперь можно услышать даже в местных кафе и салонах красоты.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
