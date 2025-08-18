Купівля нерухомості за кордоном — де українці лідирують серед іноземців

Будинки у Туреччині. Фото: Freepik

Попит на житло за межами України залишається стабільним навіть у складні часи. У липні 2025 року українці посіли четверте місце серед іноземних покупців нерухомості в Туреччині. Громадяни України придбали 134 об’єкти житла, що дало змогу випередити багатьох іноземних інвесторів і закріпитися в топ-5 серед активних покупців.

За даними Інституту статистики Туреччини (TÜİK), лідерами залишаються громадяни Росії, які оформили 315 угод, повідомляє Open4Business. Друге місце зайняли іранці з 152 об’єктами, а третю позицію посіли німці з 135 угодами. Одразу за ними йдуть українці. П’ятірку лідерів замикають громадяни Іраку з 120 покупками.

Нерухомість у Туреччині приваблює українців

Турецький ринок житла вже кілька років поспіль є одним із найпопулярніших серед українських інвесторів. Причини очевидні: близькість країни, зручні транспортні маршрути, знайомий клімат та відносно доступні ціни у порівнянні з європейськими державами.

Ціни на житло в Туреччині зростають поступово, але все ще залишаються нижчими, ніж у багатьох країнах ЄС. Додатковою перевагою є можливість отримання виду на проживання при інвестуванні в нерухомість.

Динаміка купівлі житла українцями

У червні 2025 року українці займали друге місце серед іноземців, які купували житло в Туреччині. Це свідчить про те, що кількість угод може змінюватися від місяця до місяця, залежно від сезону, курсу валют і доступності об’єктів на ринку, наголошують фахівці.

"Попит на житло за кордоном серед українців зростає хвилеподібно. Туреччина приваблює своєю інфраструктурою та простотою угод. Але в окремі місяці кількість покупок падає через сезонність і зміни у фінансових можливостях інвесторів", — казав раніше експерт з нерухомості Юрій Грушецький.

Що впливатиме на майбутні покупки

Очікується, що у найближчі роки попит з боку українців на нерухомість за кордоном не зменшиться. Туреччина й надалі залишатиметься одним із головних напрямів. Водночас поступово зростатиме інтерес до ринків ЄС, особливо у країнах, де діють програми для інвесторів.

Як зазначають у TÜİK, позиції іноземців на турецькому ринку змінюються щомісяця. Це залежить від вартості житла, нових законодавчих ініціатив та змін у попиті.

Як купити нерухомість у Туреччині

Процес купівлі в Туреччині для українців доволі простий, але потребує уваги до деталей:

Вибір об’єкта. Визначте бюджет і регіон. Стамбул підійде для інвесторів, Аланія — для тих, хто шукає курортне житло. Податковий номер. Його можна отримати онлайн або в податковій інспекції за 30 хвилин. Відкриття банківського рахунку. Для переказу коштів потрібен рахунок у турецькому банку. Підписання договору. Попередній договір укладається за участю нотаріуса, зазвичай із завдатком 10%. Перевірка документів. Обов’язково замовте звіт про оцінку нерухомості, щоб уникнути ризиків. Оформлення права власності. У Кадастровому управлінні видається TAPU — документ, що підтверджує ваше право на нерухомість.

Як повідомлялось, щороку тисячі українців обирають Туреччину для відпустки, оскільки це популярний і доступний напрямок. Однак думки мандрівників щодо якості відпочинку тут часто розходяться, тому в мережі можна знайти як схвальні, так і несхвальні відгуки.

Також ми розповідали, що останні два роки Болгарія приваблює все більше українців, які шукають тепле та доступне житло. Попит спричинив зростання цін, а українську мову тепер можна почути навіть у місцевих кав'ярнях та салонах краси.