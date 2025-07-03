Відпочинок у Туреччині 2025 — що кажуть туристи і чи варто їхати українцям

Курорт у Туреччині. Фото: Tripadvisor

Чимало українців обирають місцем відпочинку курорти в Туреччині. Це пояснюється демократичними цінами порівняно з іншими популярними напрямками і великою кількістю турів. Водночас у мережі вистачає як позитивних відгуків про поїздку, так і негативних.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що кажуть українці про відпочинок у Туреччині.

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Скільки коштує путівка в Туреччину

Одна з головних причин популярності країни як туристичного напрямку пов’язана з вартістю відпочинку. Українцям доступні тури на різний гаманець, але витрати будуть відчутно меншими, ніж довелося би віддати за подорож в Єгипет, Італію або Грецію.

Наприклад, у розпал літнього сезону 2025 року путівка на двох у Кемер коштуватиме 34 415 грн. За такі гроші туристи отримають шестиденне проживання у чотиризірковому готелі Himeros Beach за системою обслуговування "все включено". В ціну також входить переліт, груповий трансфер і медичне страхування.

Вартість путівок у Туреччину. Фото: скриншот

Що кажуть українці про Туреччину

Враження від подорожі багато в чому залежить від обраного готелю. Якщо місце проживання не сподобалося — через погане обслуговування, відсутність комфорту чи незадовільний стан будівлі — то вся відпустка здаватиметься зіпсованою. В Туреччині вистачає готелів з двома-трьома зірками, які приваблюють лояльними цінами, але програють за якістю обслуговування.

Відгуки на готелі в Туреччині. Фото: скриншот

Відгуки на готелі в Туреччині. Фото: скриншот

Відгуки на готелі в Туреччині. Фото: скриншот

Відгуки на готелі в Туреччині. Фото: скриншот

Відгуки на готелі в Туреччині. Фото: скриншот

Відгуки на готелі в Туреччині. Фото: скриншот 1 / 6











Будьте готові до засилля росіян

Якщо готельний комфорт — це справа смаку, а ціну можна підібрати під власний гаманець, то засилля росіян — це той жирний мінус, на який неможливо закрити очі. Як відомо, громадяни країни-агресорки також полюбляють відпочивати в Туреччині, яка не закрила свої кордони для туристів із Росії.

Тому українцям варто бути морально готовими, що російська мова лунатиме буквально всюди. Користувачка TikTok, зареєстрована під ніком historyopenup, розповіла у відео, що чекає наших громадян на будь-якому курорті. Жінка працює в туристичній агенції і знає, що росіянам у Туреччині дуже раді.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть відпочити на курорті за системою "все включено", заплативши за тиждень проживання у готелі 1000 євро. Такі ціни на путівки в липні 2025 року діють на території Іспанії, Греції та сонячного Кіпру.

Також ми писали, які країни дають знижки на відпочинок all inclusive. На турецькому курорті можна поселитися у чотиризірковому готелі на 15% дешевше, попри туристичний сезон. До 16% знижки для мандрівників встановили у Болгарії та Греції.