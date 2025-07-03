Отдых в Турции 2025 — что говорят туристы и стоит ли ехать украинцам

Курорт в Турции. Фото: Tripadvisor

Многие украинцы выбирают местом отдыха курорты в Турции. Это объясняется демократичными ценами по сравнению с другими популярными направлениями и большим количеством туров. Однако в сети хватает как положительных отзывов о поездке, так и отрицательных.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что говорят украинцы об отдыхе в Турции.

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Сколько стоит путевка в Турцию

Одна из главных причин популярности страны как туристического направления связана со стоимостью отдыха. Украинцам доступны туры на разный кошелек, но расходы будут ощутимо меньше, чем пришлось бы отдать за путешествие в Египет, Италию или Грецию.

Например, в разгар летнего сезона 2025 года путевка на двоих в Кемер будет стоить 34 415 грн. За такие деньги туристы получат шестидневное проживание в четырехзвездочном отеле Himeros Beach по системе обслуживания "все включено". В цену также входит перелет, групповой трансфер и медицинское страхование.

Стоимость путевок в Турцию. Фото: скриншот

Что говорят украинцы о Турции

Впечатление от путешествия во многом зависит от выбранного отеля. Если место проживания не понравилось — из-за плохого обслуживания, отсутствия комфорта или неудовлетворительного состояния здания — то весь отпуск будет казаться испорченным. В Турции хватает отелей с двумя-тремя звездами, которые привлекают лояльными ценами, но проигрывают по качеству обслуживания.

Отзывы на отели в Турции. Фото: скриншот

Отзывы на отели в Турции. Фото: скриншот

Отзывы на отели в Турции. Фото: скриншот

Отзывы на отели в Турции. Фото: скриншот

Отзывы на отели в Турции. Фото: скриншот

Отзывы на отели в Турции. Фото: скриншот 1 / 6











Будьте готовы к засилью россиян

Если гостиничный комфорт — это дело вкуса, а цену можно подобрать под собственный кошелек, то засилье россиян — это тот жирный минус, на который невозможно закрыть глаза. Как известно, граждане страны-агрессора тоже любят отдыхать в Турции, которая не закрыла свои границы для туристов из России.

Поэтому украинцам стоит быть морально готовыми, что русский язык будет звучать буквально везде. Пользовательница TikTok, зарегистрированная под ником historyopenup, рассказала в видео, что ждет наших граждан на любом курорте. Женщина работает в туристическом агентстве и знает, что россиянам в Турции очень рады.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут отдохнуть на курорте по системе "все включено", заплатив за неделю проживания в отеле 1000 евро. Такие цены на путевки в июле 2025 года действуют на территории Испании, Греции и солнечного Кипра.

Также мы писали, какие страны дают скидки на отдых all inclusive. На турецком курорте можно поселиться в четырехзвездочном отеле на 15% дешевле, несмотря на туристический сезон. До 16% скидки для путешественников установили в Болгарии и Греции.