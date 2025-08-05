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Главная Недвижимость Цены способны удивить — где самые дешевые квартиры в ЕС

Цены способны удивить — где самые дешевые квартиры в ЕС

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 11:05
Самые дешевые квартиры в Европе — какая страна лидирует
Дома в Копенгагене. Фото: Freepik

Дания возглавила рейтинг европейских стран, где купить жилье выгоднее всего. Несмотря на то, что страна считается одной из самых дорогих в Европейском Союзе по общей стоимости жизни, именно здесь соотношение доходов и цен на недвижимость оказалось наиболее благоприятным для покупателей.

По данным аналитического отчета BestBrokers, в Дании жилье площадью 100 квадратных метров стоит в среднем 114 чистых месячных зарплат. Для сравнения, в Италии на такую же площадь придется отдать более 150 зарплат, а в Словакии — более 180.

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Этот показатель отражает реальную покупательную способность граждан. Уровень инфляции, стоимость кредитования, стабильность рынка труда — все это было учтено в исследовании, которое охватило 62 страны мира.

Цены на жилье в Европе продолжают расти

Несмотря на благоприятную картину в Дании, общая ситуация на рынке жилья в ЕС остается напряженной. По данным Евростата, в первом квартале 2025 года цены на жилье в странах Евросоюза выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Аренда также подорожала — на 3,2%.

Большинство стран Центральной и Восточной Европы демонстрируют стремительный рост цен. В частности, в Румынии, Польше и Венгрии квартиры подорожали в среднем на 8-10% за год. При этом заработная плата в этих странах растет медленнее, что делает недвижимость менее доступной.

Почему Дания опередила остальную Европу

На первый взгляд кажется парадоксальным, что именно Дания — страна, где общая стоимость жизни превышает среднеевропейскую на 43%, согласно тому же Евростату — оказалась самой привлекательной для приобретения жилья. Однако все объясняется несколькими факторами:

  1. Высокая средняя зарплата. Дания занимает 7-е место в Европе по уровню доходов, что обеспечивает высокую платежеспособность граждан.
  2. Регулирование рынка. Ипотечные программы в стране имеют фиксированные ставки, защищающие покупателей от рыночных колебаний.
  3. Стабильность. Рынок недвижимости не демонстрирует бурных скачков, что дает возможность планировать покупку жилья на длительный период.

"Доступность жилья — это не только о ценах, но и о соотношении дохода к расходам. Датчане имеют высокую покупательную способность, а потому их ситуация выгодно отличается от остальных стран ЕС", — отмечают в BestBrokers.

В каких странах ЕС жилье самое дорогое

На противоположной стороне рейтинга оказались Швейцария, Словакия и Чехия. В этих странах граждане вынуждены тратить более 180 чистых месячных зарплат на приобретение стандартного жилья.

В Швейцарии ситуацию ухудшает не только высокая цена, но и ограниченный доступ к недвижимости для иностранцев. В Чехии, несмотря на экономический рост, цены на квартиры выросли почти вдвое за последние 5 лет.

Это создает глубокое неравенство между теми, кто уже владеет недвижимостью, и молодежью или приезжими, которые вынуждены арендовать жилье по невыгодным условиям.

Что будет с ценами на жилье до конца 2025 года

Аналитики ожидают, что к концу 2025 года стоимость жилья в Европе вырастет еще на 3-4%, тогда как арендные ставки могут вырасти на 2%. Это связано с ограниченным предложением, ростом стоимости строительных материалов и отложенным спросом.

В странах Балтии, Польше и Болгарии интерес к покупке недвижимости со стороны иностранцев также усиливает внутреннее давление на рынок. В то же время в таких странах, как Испания и Португалия, ожидается некоторая стабилизация — благодаря уменьшению туристического спроса на жилье.

"В ближайшие годы определяющим фактором станет не столько цена, сколько доступ к ипотеке. Если центробанки оставят ставки на высоком уровне, спрос будет сдержанным", — отмечает аналитик инвестиционной платформы Muno Real Estate Маркус Йенсен.

Как сообщалось, Болгария стремительно приобретает популярность среди украинцев, став за последние два года новым центром притяжения. Поиск доступного жилья, теплый климат и перспективы развития привлекают все больше людей, что привело к росту цен и увеличению количества украиноязычных туристов на курортах.

Также мы рассказывали, что цены на аренду жилья в США растут быстрее, чем зарплаты, что создает значительные трудности для многих американцев. Например, медианная стоимость аренды достигла 1 300 долл., а в крупных городах, таких как Нью-Йорк, эта сумма еще выше.

Дания недвижимость купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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