Оренда житла в США — скільки треба працювати для оплати в кожному штаті

Жінки з прапором США. Фото: Freepik

Оренда житла в США стала серйозним викликом для багатьох американців. За останні роки ціни на оренду значно зросли, випереджаючи зростання заробітних плат. У 2025 році медіанна вартість оренди досягла позначки в 1 300 дол., що на 6% більше, ніж три роки тому. У мегаполісах, таких як Нью-Йорк і Лос-Анджелес, ситуація ще складніша.

За даними Self Financial, медіанна орендна плата в США зросла з 824 дол. у 2008 році до понад 1 300 у 2025-му. Це зростання на 58% за 17 років, пише видання AOL.

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Причини зростання — комплексні. Основні з них: дефіцит доступного житла, зростання вартості комунальних послуг, а також високий попит на оренду серед молоді, яка відкладає купівлю власного житла через високі іпотечні ставки.

Скільки годин потрібно працювати для оплати оренди житла

Аналітики Self Financial зібрали й проаналізували статистичні дані з усіх штатів США, щоби з’ясувати, скільки годин на місяць середньостатистичному американцю потрібно працювати, аби покрити витрати на оренду житла. Середній показник по країні — 38,3 години. Це фактично повний робочий тиждень.

"Оренда житла забирає у більшості американців цілу тижневу зарплату. Це знижує можливості накопичувати заощадження або планувати купівлю нерухомості", — зазначають аналітики Self Financial.

Однак ситуація значно відрізняється залежно від регіону. В окремих штатах робоче навантаження, пов’язане з орендою, суттєво перевищує середнє по країні.

У яких штатах США працюють найбільше заради оренди

Жителі деяких регіонів змушені витрачати вдвічі більше часу на оплату орендованого житла, ніж інші. Зокрема, у Нью-Йорку для цього необхідно відпрацювати 90,2 години на місяць — це понад два повні робочі тижні.

Ось як виглядає п’ятірка штатів із найбільшими витратами часу на оренду:

Нью-Йорк — 90,2 години;

Вермонт — 60,2 години;

Гаваї — 59,9 години;

Каліфорнія — 52,4 години;

Нью-Джерсі — 50,4 години.

У цих штатах рівень доходів часто не встигає за темпами подорожчання оренди, особливо в містах із розвиненою інфраструктурою, але обмеженою кількістю доступних квартир.

Де орендувати житло найвигідніше

На іншому кінці спектра — штати з відносно доступною орендою. У Південній Дакоті достатньо відпрацювати лише 27,6 години, щоб оплатити оренду. Це на 63% менше, ніж у Нью-Йорку.

Штати з найменшими витратами часу:

Південна Дакота — 27,6 години;

Арканзас — 31,1 години;

Алабама — 31,4 години;

Північна Дакота — 32,2 години;

Мен — 32,3 години.

"Низька вартість життя у цих регіонах дає змогу людям не лише покривати орендні витрати, а й накопичувати або інвестувати", — пояснюють у Self Financial.

Кількість годин для сплати щомісячної орендної плати в США. Графіка: Fortune

Оренда залишається вигіднішою за купівлю

Попри зростання орендних ставок, оренда все ще залишається більш доступною альтернативою, ніж придбання житла. Згідно з даними Self Financial, середня ставка за іпотекою наближається до 7%, а ціни на нерухомість зросли на 55% у порівнянні з початком 2020 року.

"Купити житло стало непросто навіть для тих, хто має стабільну роботу. Високі ставки й ціни змушують людей залишатися в орендованих квартирах довше", — йдеться в аналітиці Self Financial.

Таким чином, оренда в багатьох випадках — це не тимчасове рішення, а довгострокова стратегія виживання.

Прогнози та виклики на майбутнє

Фінансові аналітики попереджають: якщо темпи зростання орендної плати випереджатимуть зарплатню і надалі, це загрожує соціальними наслідками. Молоді фахівці та сім’ї змушені будуть залишати великі міста або ж жити у гірших умовах. Без державного втручання, розвитку програм доступного житла та контролю над ринком ситуація лише загострюватиметься.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив, що українським біженцям буде дозволено залишатися в країні до завершення війни.

Також ми розповідали, що залежно від країни, правила перевезення тварин у громадському транспорті та їхнє розміщення в орендованому житлі відрізняються. У Європі та США ставлення до домашніх улюбленців у цих сферах дуже різне.