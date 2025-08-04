Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Житло в США — скільки треба працювати, щоб оплатити оренду

Житло в США — скільки треба працювати, щоб оплатити оренду

Ua en ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 15:10
Оренда житла в США — скільки треба працювати для оплати в кожному штаті
Жінки з прапором США. Фото: Freepik

Оренда житла в США стала серйозним викликом для багатьох американців. За останні роки ціни на оренду значно зросли, випереджаючи зростання заробітних плат. У 2025 році медіанна вартість оренди досягла позначки в 1 300 дол., що на 6% більше, ніж три роки тому. У мегаполісах, таких як Нью-Йорк і Лос-Анджелес, ситуація ще складніша.

За даними Self Financial, медіанна орендна плата в США зросла з 824 дол. у 2008 році до понад 1 300 у 2025-му. Це зростання на 58% за 17 років, пише видання AOL.

Реклама
Читайте також:

Причини зростання — комплексні. Основні з них: дефіцит доступного житла, зростання вартості комунальних послуг, а також високий попит на оренду серед молоді, яка відкладає купівлю власного житла через високі іпотечні ставки.

Скільки годин потрібно працювати для оплати оренди житла

Аналітики Self Financial зібрали й проаналізували статистичні дані з усіх штатів США, щоби з’ясувати, скільки годин на місяць середньостатистичному американцю потрібно працювати, аби покрити витрати на оренду житла. Середній показник по країні — 38,3 години. Це фактично повний робочий тиждень.

"Оренда житла забирає у більшості американців цілу тижневу зарплату. Це знижує можливості накопичувати заощадження або планувати купівлю нерухомості", — зазначають аналітики Self Financial.

Однак ситуація значно відрізняється залежно від регіону. В окремих штатах робоче навантаження, пов’язане з орендою, суттєво перевищує середнє по країні.

У яких штатах США працюють найбільше заради оренди

Жителі деяких регіонів змушені витрачати вдвічі більше часу на оплату орендованого житла, ніж інші. Зокрема, у Нью-Йорку для цього необхідно відпрацювати 90,2 години на місяць — це понад два повні робочі тижні.

Ось як виглядає п’ятірка штатів із найбільшими витратами часу на оренду:

  • Нью-Йорк — 90,2 години;
  • Вермонт — 60,2 години;
  • Гаваї — 59,9 години;
  • Каліфорнія — 52,4 години;
  • Нью-Джерсі — 50,4 години.

У цих штатах рівень доходів часто не встигає за темпами подорожчання оренди, особливо в містах із розвиненою інфраструктурою, але обмеженою кількістю доступних квартир.

Де орендувати житло найвигідніше

На іншому кінці спектра — штати з відносно доступною орендою. У Південній Дакоті достатньо відпрацювати лише 27,6 години, щоб оплатити оренду. Це на 63% менше, ніж у Нью-Йорку.

Штати з найменшими витратами часу:

  • Південна Дакота — 27,6 години;
  • Арканзас — 31,1 години;
  • Алабама — 31,4 години;
  • Північна Дакота — 32,2 години;
  • Мен — 32,3 години.

"Низька вартість життя у цих регіонах дає змогу людям не лише покривати орендні витрати, а й накопичувати або інвестувати", — пояснюють у Self Financial.

 

Житло в США — скільки треба працювати, щоб оплатити оренду - фото 1
Кількість годин для сплати щомісячної орендної плати в США. Графіка: Fortune

Оренда залишається вигіднішою за купівлю

Попри зростання орендних ставок, оренда все ще залишається більш доступною альтернативою, ніж придбання житла. Згідно з даними Self Financial, середня ставка за іпотекою наближається до 7%, а ціни на нерухомість зросли на 55% у порівнянні з початком 2020 року.

"Купити житло стало непросто навіть для тих, хто має стабільну роботу. Високі ставки й ціни змушують людей залишатися в орендованих квартирах довше", — йдеться в аналітиці Self Financial.

Таким чином, оренда в багатьох випадках — це не тимчасове рішення, а довгострокова стратегія виживання.

Прогнози та виклики на майбутнє

Фінансові аналітики попереджають: якщо темпи зростання орендної плати випереджатимуть зарплатню і надалі, це загрожує соціальними наслідками. Молоді фахівці та сім’ї змушені будуть залишати великі міста або ж жити у гірших умовах. Без державного втручання, розвитку програм доступного житла та контролю над ринком ситуація лише загострюватиметься.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив, що українським біженцям буде дозволено залишатися в країні до завершення війни. 

Також ми розповідали, що залежно від країни, правила перевезення тварин у громадському транспорті та їхнє розміщення в орендованому житлі відрізняються. У Європі та США ставлення до домашніх улюбленців у цих сферах дуже різне.

США нерухомість житло оренда зарплатня
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації