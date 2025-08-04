Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Жилье в США — сколько надо работать, чтобы оплатить аренду

Жилье в США — сколько надо работать, чтобы оплатить аренду

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 15:10
Аренда жилья в США — сколько надо работать для оплаты в каждом штате
Женщины с флагом США. Фото: Freepik

Аренда жилья в США стала серьезным вызовом для многих американцев. За последние годы цены на аренду значительно выросли, опережая рост заработных плат. В 2025 году медианная стоимость аренды достигла отметки в 1 300 долл., что на 6% больше, чем три года назад. В мегаполисах, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, ситуация еще сложнее.

По данным Self Financial, медианная арендная плата в США выросла с 824 долл. в 2008 году до более 1 300 в 2025-м. Это рост на 58% за 17 лет, пишет издание AOL.

Реклама
Читайте также:

Причины роста — комплексные. Основные из них: дефицит доступного жилья, рост стоимости коммунальных услуг, а также высокий спрос на аренду среди молодежи, которая откладывает покупку собственного жилья из-за высоких ипотечных ставок.

Сколько часов нужно работать для оплаты аренды жилья

Аналитики Self Financial собрали и проанализировали статистические данные из всех штатов США, чтобы выяснить, сколько часов в месяц среднестатистическому американцу нужно работать, чтобы покрыть расходы на аренду жилья. Средний показатель по стране — 38,3 часа. Это фактически полная рабочая неделя.

"Аренда жилья забирает у большинства американцев целую недельную зарплату. Это снижает возможности накапливать сбережения или планировать покупку недвижимости", — отмечают аналитики Self Financial.

Однако ситуация значительно отличается в зависимости от региона. В отдельных штатах рабочая нагрузка, связанная с арендой, существенно превышает среднюю по стране.

В каких штатах США работают больше всего ради аренды

Жители некоторых регионов вынуждены тратить вдвое больше времени на оплату арендованного жилья, чем другие. В частности, в Нью-Йорке для этого необходимо отработать 90,2 часа в месяц — это более двух полных рабочих недель.

Вот как выглядит пятерка штатов с наибольшими затратами времени на аренду:

  • Нью-Йорк — 90,2 часа;
  • Вермонт — 60,2 часа;
  • Гавайи — 59,9 часа;
  • Калифорния — 52,4 часа;
  • Нью-Джерси — 50,4 часа.

В этих штатах уровень доходов часто не успевает за темпами подорожания аренды, особенно в городах с развитой инфраструктурой, но ограниченным количеством доступных квартир.

Где арендовать жилье выгоднее всего

На другом конце спектра — штаты с относительно доступной арендой. В Южной Дакоте достаточно отработать всего 27,6 часа, чтобы оплатить аренду. Это на 63% меньше, чем в Нью-Йорке.

Штаты с наименьшими затратами времени:

  • Южная Дакота — 27,6 часа;
  • Арканзас — 31,1 часа;
  • Алабама — 31,4 часа;
  • Северная Дакота — 32,2 часа;
  • Мэн — 32,3 часа.

"Низкая стоимость жизни в этих регионах позволяет людям не только покрывать арендные расходы, но и накапливать или инвестировать", — объясняют в Self Financial.

 

Жилье в США — сколько надо работать, чтобы оплатить аренду - фото 1
Количество часов для уплаты ежемесячной арендной платы в США. Графика: Fortune

Аренда остается выгоднее покупки

Несмотря на рост арендных ставок, аренда все еще остается более доступной альтернативой, чем покупка жилья. Согласно данным Self Financial, средняя ставка по ипотеке приближается к 7%, а цены на недвижимость выросли на 55% по сравнению с началом 2020 года.

"Купить жилье стало непросто даже для тех, кто имеет стабильную работу. Высокие ставки и цены заставляют людей оставаться в арендованных квартирах дольше", — говорится в аналитике Self Financial.

Таким образом, аренда во многих случаях — это не временное решение, а долгосрочная стратегия выживания.

Прогнозы и вызовы на будущее

Финансовые аналитики предупреждают: если темпы роста арендной платы будут опережать зарплату и в дальнейшем, это чревато социальными последствиями. Молодые специалисты и семьи вынуждены будут покидать большие города или же жить в худших условиях. Без государственного вмешательства, развития программ доступного жилья и контроля над рынком ситуация будет только обостряться.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что украинским беженцам будет разрешено оставаться в стране до завершения войны.

Также мы рассказывали, что в зависимости от страны, правила перевозки животных в общественном транспорте и их размещение в арендованном жилье отличаются. В Европе и США отношение к домашним питомцам в этих сферах очень разное.

США недвижимость жилье аренда зарплата
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации