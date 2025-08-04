Аренда жилья в США — сколько надо работать для оплаты в каждом штате

Женщины с флагом США. Фото: Freepik

Аренда жилья в США стала серьезным вызовом для многих американцев. За последние годы цены на аренду значительно выросли, опережая рост заработных плат. В 2025 году медианная стоимость аренды достигла отметки в 1 300 долл., что на 6% больше, чем три года назад. В мегаполисах, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, ситуация еще сложнее.

По данным Self Financial, медианная арендная плата в США выросла с 824 долл. в 2008 году до более 1 300 в 2025-м. Это рост на 58% за 17 лет, пишет издание AOL.

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Причины роста — комплексные. Основные из них: дефицит доступного жилья, рост стоимости коммунальных услуг, а также высокий спрос на аренду среди молодежи, которая откладывает покупку собственного жилья из-за высоких ипотечных ставок.

Сколько часов нужно работать для оплаты аренды жилья

Аналитики Self Financial собрали и проанализировали статистические данные из всех штатов США, чтобы выяснить, сколько часов в месяц среднестатистическому американцу нужно работать, чтобы покрыть расходы на аренду жилья. Средний показатель по стране — 38,3 часа. Это фактически полная рабочая неделя.

"Аренда жилья забирает у большинства американцев целую недельную зарплату. Это снижает возможности накапливать сбережения или планировать покупку недвижимости", — отмечают аналитики Self Financial.

Однако ситуация значительно отличается в зависимости от региона. В отдельных штатах рабочая нагрузка, связанная с арендой, существенно превышает среднюю по стране.

В каких штатах США работают больше всего ради аренды

Жители некоторых регионов вынуждены тратить вдвое больше времени на оплату арендованного жилья, чем другие. В частности, в Нью-Йорке для этого необходимо отработать 90,2 часа в месяц — это более двух полных рабочих недель.

Вот как выглядит пятерка штатов с наибольшими затратами времени на аренду:

Нью-Йорк — 90,2 часа;

Вермонт — 60,2 часа;

Гавайи — 59,9 часа;

Калифорния — 52,4 часа;

Нью-Джерси — 50,4 часа.

В этих штатах уровень доходов часто не успевает за темпами подорожания аренды, особенно в городах с развитой инфраструктурой, но ограниченным количеством доступных квартир.

Где арендовать жилье выгоднее всего

На другом конце спектра — штаты с относительно доступной арендой. В Южной Дакоте достаточно отработать всего 27,6 часа, чтобы оплатить аренду. Это на 63% меньше, чем в Нью-Йорке.

Штаты с наименьшими затратами времени:

Южная Дакота — 27,6 часа;

Арканзас — 31,1 часа;

Алабама — 31,4 часа;

Северная Дакота — 32,2 часа;

Мэн — 32,3 часа.

"Низкая стоимость жизни в этих регионах позволяет людям не только покрывать арендные расходы, но и накапливать или инвестировать", — объясняют в Self Financial.

Количество часов для уплаты ежемесячной арендной платы в США. Графика: Fortune

Аренда остается выгоднее покупки

Несмотря на рост арендных ставок, аренда все еще остается более доступной альтернативой, чем покупка жилья. Согласно данным Self Financial, средняя ставка по ипотеке приближается к 7%, а цены на недвижимость выросли на 55% по сравнению с началом 2020 года.

"Купить жилье стало непросто даже для тех, кто имеет стабильную работу. Высокие ставки и цены заставляют людей оставаться в арендованных квартирах дольше", — говорится в аналитике Self Financial.

Таким образом, аренда во многих случаях — это не временное решение, а долгосрочная стратегия выживания.

Прогнозы и вызовы на будущее

Финансовые аналитики предупреждают: если темпы роста арендной платы будут опережать зарплату и в дальнейшем, это чревато социальными последствиями. Молодые специалисты и семьи вынуждены будут покидать большие города или же жить в худших условиях. Без государственного вмешательства, развития программ доступного жилья и контроля над рынком ситуация будет только обостряться.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что украинским беженцам будет разрешено оставаться в стране до завершения войны.

Также мы рассказывали, что в зависимости от страны, правила перевозки животных в общественном транспорте и их размещение в арендованном жилье отличаются. В Европе и США отношение к домашним питомцам в этих сферах очень разное.