Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Ціни здатні здивувати — де найдешевші квартири в ЄС

Ціни здатні здивувати — де найдешевші квартири в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 11:05
Найдешевші квартири в Європі — яка країна лідирує
Будинки у Копенгагені. Фото: Freepik

Данія очолила рейтинг європейських країн, де купити житло найвигідніше. Попри те, що країна вважається однією з найдорожчих у Європейському Союзі за загальною вартістю життя, саме тут співвідношення доходів і цін на нерухомість виявилося найбільш сприятливим для покупців.

За даними аналітичного звіту BestBrokers, у Данії житло площею 100 квадратних метрів коштує в середньому 114 чистих місячних зарплат. Для порівняння, в Італії на таку саму площу доведеться віддати понад 150 зарплат, а в Словаччині — більш ніж 180.

Реклама
Читайте також:

Цей показник відображає реальну купівельну спроможність громадян. Рівень інфляції, вартість кредитування, стабільність ринку праці — усе це було враховано у дослідженні, яке охопило 62 країни світу.

Ціни на житло в Європі продовжують зростати

Попри сприятливу картину в Данії, загальна ситуація на ринку житла в ЄС залишається напруженою. За даними Євростату, у першому кварталі 2025 року ціни на житло в країнах Євросоюзу зросли на 5,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Оренда також подорожчала — на 3,2%.

Більшість країн Центральної та Східної Європи демонструють стрімке зростання цін. Зокрема, в Румунії, Польщі та Угорщині квартири подорожчали в середньому на 8-10% за рік. При цьому заробітна плата в цих країнах зростає повільніше, що робить нерухомість менш доступною.

Чому Данія випередила решту Європи

На перший погляд здається парадоксальним, що саме Данія — країна, де загальна вартість життя перевищує середньоєвропейську на 43%, згідно з тим самим Євростатом — виявилась найпривабливішою для придбання житла. Проте все пояснюється кількома факторами:

  1. Висока середня зарплата. Данія займає 7-ме місце в Європі за рівнем доходів, що забезпечує високу платоспроможність громадян.
  2. Регулювання ринку. Іпотечні програми в країні мають фіксовані ставки, що захищають покупців від ринкових коливань.
  3. Стабільність. Ринок нерухомості не демонструє бурхливих стрибків, що дає можливість планувати покупку житла на тривалий період.

"Доступність житла — це не лише про ціни, а й про співвідношення доходу до витрат. Данці мають високу купівельну спроможність, а тому їхня ситуація вигідно відрізняється від решти ЄС", — наголошують у BestBrokers.

У яких країнах ЄС житло найдорожче

На протилежному боці рейтингу опинилися Швейцарія, Словаччина та Чехія. У цих країнах громадяни змушені витрачати понад 180 чистих місячних зарплат на придбання стандартного житла.

У Швейцарії ситуацію погіршує не лише висока ціна, а й обмежений доступ до нерухомості для іноземців. У Чехії, попри економічне зростання, ціни на квартири виросли майже вдвічі за останні 5 років.

Це створює глибоку нерівність між тими, хто вже володіє нерухомістю, і молоддю або приїжджими, які змушені орендувати житло за невигідними умовами.

Що буде з цінами на житло до кінця 2025 року

Аналітики очікують, що до кінця 2025 року вартість житла в Європі зросте ще на 3-4%, тоді як орендні ставки можуть зрости на 2%. Це пов’язано з обмеженою пропозицією, зростанням вартості будівельних матеріалів та відкладеним попитом.

У країнах Балтії, Польщі та Болгарії інтерес до купівлі нерухомості з боку іноземців також посилює внутрішній тиск на ринок. Водночас у таких країнах, як Іспанія та Португалія, очікується деяка стабілізація — завдяки зменшенню туристичного попиту на житло.

"У найближчі роки визначальним фактором стане не стільки ціна, скільки доступ до іпотеки. Якщо центробанки залишать ставки на високому рівні, попит буде стриманим", — зазначає аналітик інвестиційної платформи Muno Real Estate Маркус Йенсен.

Як повідомлялось, Болгарія стрімко набуває популярності серед українців, ставши за останні два роки новим центром тяжіння. Пошук доступного житла, теплий клімат і перспективи розвитку приваблюють усе більше людей, що призвело до зростання цін та збільшення кількості україномовних туристів на курортах.

Також ми розповідали, що ціни на оренду житла в США зростають швидше, ніж зарплати, що створює значні труднощі для багатьох американців. Наприклад, медіанна вартість оренди сягнула 1 300 дол., а у великих містах, як-от Нью-Йорк, ця сума є ще вищою.

Данія нерухомість купити квартиру квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації