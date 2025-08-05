Найдешевші квартири в Європі — яка країна лідирує

Будинки у Копенгагені. Фото: Freepik

Данія очолила рейтинг європейських країн, де купити житло найвигідніше. Попри те, що країна вважається однією з найдорожчих у Європейському Союзі за загальною вартістю життя, саме тут співвідношення доходів і цін на нерухомість виявилося найбільш сприятливим для покупців.

За даними аналітичного звіту BestBrokers, у Данії житло площею 100 квадратних метрів коштує в середньому 114 чистих місячних зарплат. Для порівняння, в Італії на таку саму площу доведеться віддати понад 150 зарплат, а в Словаччині — більш ніж 180.

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Цей показник відображає реальну купівельну спроможність громадян. Рівень інфляції, вартість кредитування, стабільність ринку праці — усе це було враховано у дослідженні, яке охопило 62 країни світу.

Ціни на житло в Європі продовжують зростати

Попри сприятливу картину в Данії, загальна ситуація на ринку житла в ЄС залишається напруженою. За даними Євростату, у першому кварталі 2025 року ціни на житло в країнах Євросоюзу зросли на 5,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Оренда також подорожчала — на 3,2%.

Більшість країн Центральної та Східної Європи демонструють стрімке зростання цін. Зокрема, в Румунії, Польщі та Угорщині квартири подорожчали в середньому на 8-10% за рік. При цьому заробітна плата в цих країнах зростає повільніше, що робить нерухомість менш доступною.

Чому Данія випередила решту Європи

На перший погляд здається парадоксальним, що саме Данія — країна, де загальна вартість життя перевищує середньоєвропейську на 43%, згідно з тим самим Євростатом — виявилась найпривабливішою для придбання житла. Проте все пояснюється кількома факторами:

Висока середня зарплата. Данія займає 7-ме місце в Європі за рівнем доходів, що забезпечує високу платоспроможність громадян. Регулювання ринку. Іпотечні програми в країні мають фіксовані ставки, що захищають покупців від ринкових коливань. Стабільність. Ринок нерухомості не демонструє бурхливих стрибків, що дає можливість планувати покупку житла на тривалий період.

"Доступність житла — це не лише про ціни, а й про співвідношення доходу до витрат. Данці мають високу купівельну спроможність, а тому їхня ситуація вигідно відрізняється від решти ЄС", — наголошують у BestBrokers.

У яких країнах ЄС житло найдорожче

На протилежному боці рейтингу опинилися Швейцарія, Словаччина та Чехія. У цих країнах громадяни змушені витрачати понад 180 чистих місячних зарплат на придбання стандартного житла.

У Швейцарії ситуацію погіршує не лише висока ціна, а й обмежений доступ до нерухомості для іноземців. У Чехії, попри економічне зростання, ціни на квартири виросли майже вдвічі за останні 5 років.

Це створює глибоку нерівність між тими, хто вже володіє нерухомістю, і молоддю або приїжджими, які змушені орендувати житло за невигідними умовами.

Що буде з цінами на житло до кінця 2025 року

Аналітики очікують, що до кінця 2025 року вартість житла в Європі зросте ще на 3-4%, тоді як орендні ставки можуть зрости на 2%. Це пов’язано з обмеженою пропозицією, зростанням вартості будівельних матеріалів та відкладеним попитом.

У країнах Балтії, Польщі та Болгарії інтерес до купівлі нерухомості з боку іноземців також посилює внутрішній тиск на ринок. Водночас у таких країнах, як Іспанія та Португалія, очікується деяка стабілізація — завдяки зменшенню туристичного попиту на житло.

"У найближчі роки визначальним фактором стане не стільки ціна, скільки доступ до іпотеки. Якщо центробанки залишать ставки на високому рівні, попит буде стриманим", — зазначає аналітик інвестиційної платформи Muno Real Estate Маркус Йенсен.

Як повідомлялось, Болгарія стрімко набуває популярності серед українців, ставши за останні два роки новим центром тяжіння. Пошук доступного житла, теплий клімат і перспективи розвитку приваблюють усе більше людей, що призвело до зростання цін та збільшення кількості україномовних туристів на курортах.

Також ми розповідали, що ціни на оренду житла в США зростають швидше, ніж зарплати, що створює значні труднощі для багатьох американців. Наприклад, медіанна вартість оренди сягнула 1 300 дол., а у великих містах, як-от Нью-Йорк, ця сума є ще вищою.