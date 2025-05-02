Аренда квартир в западных городах Украины: где выгоднее всего в мае 2025 года

Львов. Фото: Unsplash

Западные области Украины остаются очагами относительной безопасности, поэтому спрос на аренду здесь держится на высоком уровне. Несмотря на это, в ряде городов заметна коррекция цен. Люди стали осторожнее тратить, и рынок ответил: квартиры сдают дешевле, особенно однокомнатные.

Аналитическая платформа ЛУН зафиксировала снижение арендных ставок в четырех западных областных центрах. В некоторых регионах цены застыли, а в отдельных случаях — даже выросли.

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Ивано-Франковск и Хмельницкий: аренда дешевеет

Ивано-Франковск демонстрирует заметное снижение цен. Однокомнатные квартиры здесь сдают за 13 500 грн в месяц — это на 7% меньше, чем полгода назад. Двухкомнатное жилье подешевело на 2% — до 16 300 грн. Стоимость трехкомнатных квартир осталась стабильной — 16 400 грн.

Хмельницкий — лидер по доступности. Здесь аренда однокомнатной квартиры обойдется в 10 000 грн, что на 5% меньше, чем раньше. А двухкомнатные подешевели аж на 9% и теперь стоят столько же, как однокомнатные. Трехкомнатное жилье — в пределах 12 000 грн, без изменений.

Ровно и Львов: снижение осторожное, но заметное

В Ровно уменьшение цен коснулось только однокомнатных квартир: сейчас их можно арендовать за 11 500 грн (-4%). Двухкомнатные и трехкомнатные остались на уровне 12 000 грн.

Львов, где традиционно высокий спрос, показывает снижение на 2% в однокомнатном сегменте (17 500 грн). Однако двухкомнатные наоборот подорожали на 5% — до 20 900 грн. Трехкомнатные квартиры здесь стоят около 22 600 грн, почти без изменений.

Где цены остались стабильными

В четырех городах цены остались на уровне предыдущих месяцев, но в каждом — своя специфика.

Ужгород: самые дорогие однокомнатные квартиры

Ужгород удерживает позицию города с самыми дорогими однокомнатными квартирами, обогнав даже Киев и Львов;

однокомнатные квартиры: 18 800 грн/мес;

двухкомнатные квартиры: 20 900 грн/мес;

трехкомнатные квартиры: 25 100 грн/мес.

Высокие цены объясняются близостью к границе и популярностью среди переселенцев и студентов.

Цены на аренду 1-комнтатных квартир. Графика: ЛУН

Луцк: средний сегмент

В Луцке цены стабильны, но данные о трехкомнатных квартирах отсутствуют. Однокомнатные квартиры предлагаются здесь в среднем по 14 000 грн/мес, а двухкомнатные — за 15 000 грн/мес.

Черновцы: умеренные цены

Черновцы предлагают относительно доступные варианты:

однокомнатные квартиры: 12 500 грн/мес;

двухкомнатные квартиры: 14 800 грн/мес;

трехкомнатные квартиры: 16 700 грн/мес.

Цены на аренду 2-комнтатных квартир. Графика: ЛУН

Тернополь: бюджетный вариант

Тернополь остается одним из самых дешевых городов:

однокомнатные квартиры: 10 500 грн/мес;

двухкомнатные квартиры: 12 000 грн/мес;

трехкомнатные квартиры: 13 000 грн/мес.

Цены на аренду 3-комнтатных квартир. Графика: ЛУН

Почему цены меняются

Изменения цен на аренду связаны с несколькими факторами:

спрос и миграция. Западные города остаются пристанищем для переселенцев, но в некоторых регионах спрос стабилизировался;

сезонность. Зима и весна 2025 года показывают снижение активности на рынке аренды;

экономические факторы. В городах с низким уровнем доходов, как Хмельницкий, цены остаются более доступными.

Как сообщалось, во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе наблюдается не просто стабильность, но и рост цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Эта тенденция свидетельствует о переориентации спроса и инвестиционных процессах, происходящих на рынке недвижимости Украины.

Отметим также, война в Украине изменила привычные представления украинцев о сохранении капитала, в частности, инвестирования в недвижимость. Финансовые эксперты предостерегают, что сейчас вкладывать деньги в недвижимость рискованно. Это связано как с потенциальным отсутствием прибыли, так и с опасностью потери самих активов.