Оренда квартир у західних містах України: де найвигідніше у травні 2025

Львів. Фото: Unsplash

Західні області України залишаються осередками відносної безпеки, тому попит на оренду тут тримається на високому рівні. Попри це, в низці міст помітна корекція цін. Люди стали обережніше витрачати, і ринок відповів: квартири здають дешевше, особливо однокімнатні.

Аналітична платформа ЛУН зафіксувала зниження орендних ставок у чотирьох західних обласних центрах. У деяких регіонах ціни застигли, а в окремих випадках — навіть зросли.

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Івано-Франківськ і Хмельницький: оренда дешевшає

Івано-Франківськ демонструє помітне зниження цін. Однокімнатні квартири тут здають за 13 500 грн на місяць — це на 7% менше, ніж пів року тому. Двокімнатне житло подешевшало на 2% — до 16 300 грн. Вартість трикімнатних квартир залишилася стабільною — 16 400 грн.

Хмельницький — лідер за доступністю. Тут оренда однокімнатної квартири обійдеться в 10 000 грн, що на 5% менше, ніж раніше. А двокімнатні подешевшали аж на 9% і тепер коштують стільки ж, як однокімнатні. Трикімнатне житло — в межах 12 000 грн, без змін.

Рівне й Львів: зниження обережне, але помітне

У Рівному зменшення цін торкнулося тільки однокімнатних квартир: зараз їх можна орендувати за 11 500 грн (-4%). Двокімнатні та трикімнатні залишилися на рівні 12 000 грн.

Львів, де традиційно високий попит, показує зниження на 2% в однокімнатному сегменті (17 500 грн). Проте двокімнатні навпаки подорожчали на 5% — до 20 900 грн. Трикімнатні квартири тут коштують близько 22 600 грн, майже без змін.

Де ціни залишилися стабільними

У чотирьох містах ціни лишилися на рівні попередніх місяців, але в кожному — своя специфіка.

Ужгород: найдорожчі однокімнатні квартири

Ужгород утримує позицію міста з найдорожчими однокімнатними квартирами, обігнавши навіть Київ та Львів;

однокімнатні квартири: 18 800 грн/міс;

двокімнатні квартири: 20 900 грн/міс;

трикімнатні квартири: 25 100 грн/міс.

Високі ціни пояснюються близькістю до кордону та популярністю серед переселенців і студентів.

Ціни на оренду 1-кімнтатних квартир. Графіка: ЛУН

Луцьк: середній сегмент

У Луцьку ціни стабільні, але дані про трикімнатні квартири відсутні. Однокімнатні квартири пропонуються тут в середньому по 14 000 грн/міс, а двокімнатні — за 15 000 грн/міс.

Чернівці: помірні ціни

Чернівці пропонують відносно доступні варіанти:

однокімнатні квартири: 12 500 грн/міс;

двокімнатні квартири: 14 800 грн/міс;

трикімнатні квартири: 16 700 грн/міс.

Ціни на оренду 2-кімнтатних квартир. Графіка: ЛУН

Тернопіль: бюджетний варіант

Тернопіль залишається одним із найдешевших міст:

однокімнатні квартири: 10 500 грн/міс;

двокімнатні квартири: 12 000 грн/міс;

трикімнатні квартири: 13 000 грн/міс.

Ціни на оренду 3-кімнтатних квартир. Графіка: ЛУН

Чому ціни змінюються

Зміни цін на оренду пов’язані з кількома факторами:

попит і міграція. Західні міста залишаються притулком для переселенців, але в деяких регіонах попит стабілізувався;

сезонність. Зима та весна 2025 року показують зниження активності на ринку оренди;

економічні фактори. У містах із нижчим рівнем доходів, як Хмельницький, ціни залишаються доступнішими.

Як повідомлялось, у Львові, Івано-Франківську та Тернополі спостерігається не просто стабільність, а й зростання цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку. Ця тенденція свідчить про переорієнтацію попиту та інвестиційні процеси, що відбуваються на ринку нерухомості України.

Зазначимо також, війна в Україні змінила звичні уявлення українців про збереження капіталу, зокрема, інвестування в нерухомість. Фінансові експерти застерігають, що зараз вкладати гроші в нерухомість ризиковано. Це пов'язано як із потенційною відсутністю прибутку, так і з небезпекою втрати самих активів.