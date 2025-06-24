Цены на квартиры в Ивано-Франковске на вторичке — обзор рынка в июне 2025

Центр Ивано-Франковска. Фото: karpaty.love

Цены на недвижимость — один из важнейших вопросов для покупателей и арендаторов, особенно в условиях экономических изменений. Ивано-Франковск, в частности, не стал исключением, ведь рынок вторичного жилья демонстрирует определенные колебания в зависимости от районов города и типа квартир. В июне 2025 года цены на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры в Ивано-Франковске остаются стабильными, но на некоторых объектах зафиксированы существенные изменения за последние полгода.

Вторичный рынок недвижимости Ивано-Франковска демонстрирует стабильный интерес покупателей, но цены варьируются в зависимости от района, состояния квартиры и количества комнат. По данным портала ЛУН, за последние шесть месяцев (с января по июнь 2025 года) цены на вторичном рынке Ивано-Франковска выросли в среднем на 3-6%%, что связано с инфляцией, ростом стоимости строительных материалов и стабильным спросом на жилье.

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Актуальные цены на вторичном рынке

1-комнатные квартиры

Однокомнатные квартиры остаются самым популярным выбором для молодых семей, студентов и инвесторов. Средняя цена за квадратный метр составляет 830 долларов США, в зависимости от района и состояния жилья.

Центр города: самые дорогие предложения сосредоточены в центральной части Ивано-Франковска, в частности на улицах Незалежності, Січових Стрільців и Галицькой. Цены здесь достигают 1 100-1 300 долларов за кв. м, а общая стоимость квартиры площадью 35-40 кв. м составляет 38 000-50 000 долларов. Такие квартиры часто имеют косметический ремонт или современную отделку;

Пасечная и Каскад: в этих районах однокомнатные квартиры дешевле — 850-950 долларов за кв. м. Компактное жилье площадью 30-35 кв. м можно приобрести за 25 000-32 000 долларов. Самые дешевые предложения — это квартиры без ремонта или в домах старого фонда;

Самый дешевый вариант: на окраинах, таких как Опрышевцы или Бам, можно найти малосемейки площадью 25-30 кв. м за 18 000-22 000 долларов.

2-комнатные квартиры

Двухкомнатные квартиры привлекают семьи и тех, кто ищет больше пространства. Средняя цена за квадратный метр — 880 долларов.

Центр и прилегающие районы: в престижных локациях, таких как ул. Василиянок или Хриплинская, цены достигают 1 000-1 200 долларов за кв. м. Квартира площадью 50-60 кв. м стоит 50 000-70 000 долларов, особенно если она с ремонтом или в кирпичном доме бизнес-класса;

Позитрон, Пасечная, Княгинин: здесь цены ниже — 850-950 долларов за кв. м. Двухкомнатная квартира площадью 55-65 кв. м обойдется в 45 000-55 000 долларов. Часто такие квартиры нуждаются в косметическом ремонте;

Самый дешевый вариант: в отдаленных микрорайонах, например, на ул. Химиков или в районе Горки, можно найти 2-комнатные квартиры за 38 000-42 000 долларов (площадь 45-50 кв. м без ремонта).

3-комнатные квартиры

Трехкомнатные квартиры — идеальный вариант для больших семей. Средняя цена за квадратный метр составляет 900 долларов.

Центральная часть: самые дорогие 3-комнатные квартиры расположены в районе ул. Незалежності и Парковой. Цены здесь — 1 000-1 150 долларов за кв. м, а общая стоимость квартиры площадью 80-100 кв. м достигает 80 000-110 000 долларов. Такие помещения часто имеют современный ремонт и индивидуальное отопление;

Каскад, Арсенал, Пасечная: в этих районах цены колеблются в пределах 800-900 долларов за кв.м. Квартира площадью 70-85 кв. м стоит 55 000-75 000 долларов;

Самый дешевый вариант: в микрорайонах Майзли или Опрышевцы можно найти 3-комнатные квартиры площадью 65-75 кв. м за 45 000-50 000 долларов, но такие предложения обычно требуют капитального ремонта.

Цены на квартиры в Ивано-Франковске. Графика: ЛУН

Самые дорогие и самые дешевые районы

Самые дорогие районы: центр города, в частности ул. Независимости, Січових Стрільців, Галицька, а также прилегающие к центру микрорайоны (Вокзал, Набережная). Здесь цены на все типы квартир на 15-20% выше средних по городу. Преимущества: развитая инфраструктура, близость к культурным и административным объектам. Самые дешевые районы: Опрышевцы, Бам, Майзли, Горка. Эти микрорайоны предлагают бюджетные варианты, но часто это старые дома с централизованным отоплением и минимальным ремонтом. Цены здесь на 10-15% ниже средних.

Что будет с ценами

Прогнозы на ближайшие месяцы остаются сдержанными. Аналитики ожидают, что рост цен замедлится, и на вторичном рынке жилья цены могут стабилизироваться. Однако ситуация на рынке будет зависеть от общей экономической ситуации, уровня спроса и возможных государственных инициатив в сфере жилищной политики.

Как сообщалось, украинский рынок недвижимости остается нестабильным. Из-за экономической неопределенности, снижение покупательной способности и изменение приоритетов покупателей, некоторые типы квартир стали невостребованными. Покупатели стали очень осторожными, и даже значительные скидки не помогают продать объекты, годами "зависающие" на рынке.

Также мы рассказывали, что количество сделок по покупке жилья в Украине существенно уменьшилось, ведь спрос остается низким. Это происходит несмотря на рост доходов граждан и относительно доступные цены на недвижимость. Главной причиной является война, которая порождает неопределенность и заставляет украинцев откладывать значительные приобретения, такие как жилье.