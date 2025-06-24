Ціни на квартири в Івано-Франківську на вторинці — огляд ринку у червні 2025

Центр Івано-Франківська. Фото: karpaty.love

Ціни на нерухомість — одне з найважливіших питань для покупців та орендарів, особливо в умовах економічних змін. Івано-Франківськ, зокрема, не став винятком, адже ринок вторинного житла демонструє певні коливання залежно від районів міста та типу квартир. У червні 2025 року ціни на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири в Івано-Франківську залишаються стабільними, але на деяких об'єктах зафіксовані суттєві зміни за останні пів року.

Вторинний ринок нерухомості Івано-Франківська демонструє стабільний інтерес покупців, але ціни варіюються залежно від району, стану квартири та кількості кімнат. За даними порталу ЛУН, за останні шість місяців (з січня по червень 2025 року) ціни на вторинному ринку Івано-Франківська зросли в середньому на 3-6%%, що пов’язано з інфляцією, зростанням вартості будівельних матеріалів та стабільним попитом на житло.

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1-кімнатні квартири

Однокімнатні квартири залишаються найпопулярнішим вибором для молодих сімей, студентів та інвесторів. Середня ціна за квадратний метр становить 830 доларів США, залежно від району та стану житла.

Центр міста: найдорожчі пропозиції зосереджені в центральній частині Івано-Франківська, зокрема на вулицях Незалежності, Січових Стрільців та Галицькій. Ціни тут сягають 1 100-1 300 доларів за кв. м, а загальна вартість квартири площею 35-40 кв. м становить 38 000-50 000 доларів. Такі квартири часто мають косметичний ремонт або сучасне оздоблення;

Пасічна та Каскад: у цих районах однокімнатні квартири дешевші — 850-950 доларів за кв. м. Компактне житло площею 30-35 кв. м можна придбати за 25 000-32 000 доларів. Найдешевші пропозиції — це квартири без ремонту або в будинках старого фонду;

Найдешевший варіант: на околицях, таких як Опришівці чи Бам, можна знайти малосімейки площею 25-30 кв. м за 18 000-22 000 доларів.

2-кімнатні квартири

Двокімнатні квартири приваблюють сім’ї та тих, хто шукає більше простору. Середня ціна за квадратний метр — 880 доларів.

Центр та прилеглі райони: у престижних локаціях, таких як вул. Василіянок чи Хриплинська, ціни досягають 1 000-1 200 доларів за кв. м. Квартира площею 50-60 кв. м коштує 50 000-70 000 доларів, особливо якщо вона з ремонтом або в цегляному будинку бізнес-класу;

Позитрон, Пасічна, Княгинин: тут ціни нижчі — 850-950 доларів за кв. м. Двокімнатна квартира площею 55-65 кв. м обійдеться в 45 000-55 000 доларів. Часто такі квартири потребують косметичного ремонту;

Найдешевший варіант: у віддалених мікрорайонах, наприклад, на вул. Хіміків чи в районі Гірки, можна знайти 2-кімнатні квартири за 38 000-42 000 доларів (площа 45-50 кв. м без ремонту).

3-кімнатні квартири

Трикімнатні квартири — ідеальний варіант для великих сімей. Середня ціна за квадратний метр становить 900 доларів.

Центральна частина: найдорожчі 3-кімнатні квартири розташовані в районі вул. Незалежності та Паркової. Ціни тут — 1 000-1 150 доларів за кв. м, а загальна вартість квартири площею 80-100 кв. м сягає 80 000-110 000 доларів. Такі помешкання часто мають сучасний ремонт та індивідуальне опалення;

Каскад, Арсенал, Пасічна: у цих районах ціни коливаються в межах 800-900 доларів за кв.м. Квартира площею 70-85 кв. м коштує 55 000-75 000 доларів;

Найдешевший варіант: у мікрорайонах Майзлі чи Опришівці можна знайти 3-кімнатні квартири площею 65-75 кв. м за 45 000-50 000 доларів, але такі пропозиції зазвичай потребують капітального ремонту.

Ціни на квартири в Івано-Франківську. Графіка: ЛУН

Найдорожчі та найдешевші райони

Найдорожчі райони: центр міста, зокрема вул. Незалежності, Січових Стрільців, Галицька, а також прилеглі до центру мікрорайони (Вокзал, Набережна). Тут ціни на всі типи квартир на 15-20% вищі за середні по місту. Переваги: розвинена інфраструктура, близькість до культурних та адміністративних об’єктів. Найдешевші райони: Опришівці, Бам, Майзлі, Гірка. Ці мікрорайони пропонують бюджетні варіанти, але часто це старі будинки з централізованим опаленням та мінімальним ремонтом. Ціни тут на 10-15% нижчі за середні.

Що буде з цінами

Прогнози на найближчі місяці залишаються стриманими. Аналітики очікують, що зростання цін уповільниться, і на вторинному ринку житла ціни можуть стабілізуватися. Однак ситуація на ринку залежатиме від загальної економічної ситуації, рівня попиту та можливих державних ініціатив у сфері житлової політики.

Як повідомлялось, український ринок нерухомості залишається нестабільним. Через економічну невизначеність, зниження купівельної спроможності та зміну пріоритетів покупців, деякі типи квартир стали незатребуваними. Покупці стали дуже обережними, і навіть значні знижки не допомагають продати об'єкти, що роками "зависають" на ринку.

Також ми розповідали, що кількість угод з купівлі житла в Україні суттєво зменшилася, адже попит залишається низьким. Це відбувається попри зростання доходів громадян та відносно доступні ціни на нерухомість. Головною причиною є війна, що породжує невизначеність і змушує українців відкладати значні придбання, такі як житло.