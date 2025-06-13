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Главная Недвижимость Цены на аренду жилья подскочили — где в ЕС квартиры уже "золотые"

Цены на аренду жилья подскочили — где в ЕС квартиры уже "золотые"

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Дата публикации 13 июня 2025 15:10
Аренда жилья в одной из стран Европы бьет рекорды в 2025 — что происходит
Барселона возглавляет список самых дорогих провинций. Фото: Freepik
Ключові моменти Регионы-лидеры: Барселона, Мадрид и не только Airbnb и Booking под контролем: что изменит государство Как изменится рынок после нововведений Почему цены продолжат расти Последствия для туристов и местных жителей

Испания, одна из самых туристических стран Европы, столкнулась с рекордным подорожанием краткосрочной аренды жилья. В мае 2025 года средняя стоимость аренды достигла 14,50 евро за квадратный метр, что почти на 10% превышает показатель того же месяца прошлого года. Такая динамика стала сигналом для правительства: страна вводит новые правила игры на рынке, а эксперты уже предупреждают — впереди новый виток изменений.

Как пишет издание Idealista, хотя общая тенденция роста прослеживается по всей стране, наибольший скачок зафиксирован в трех городах: Самора (+15,2%), Авила (+14,9%) и Кастельон-де-ла-Плана (+14,6%)

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Эти населенные пункты ранее не попадали в списки самых дорогих, поэтому скачок цен здесь стал довольно неожиданным. Его объясняют активным развитием внутреннего туризма и дефицитом доступного жилья.

Зато в таких городах, как Уэска, Уэльва и Хаэн, цены остались почти без изменений. Здесь рынок, вероятно, достиг определенного "потолка" — интерес туристов невысок, а спрос на краткосрочное жилье стабилен.

Регионы-лидеры: Барселона, Мадрид и не только

На уровне автономных сообществ наибольшее подорожание аренды зафиксировано в:

  • Мадриде (+12,4%);
  • Ла-Риоха (+11,5%);
  • Каталонии (+11,4%).

Именно Барселона — административный центр Каталонии — возглавляет список самых дорогих провинций: здесь за квадратный метр аренды придется заплатить 20,60 евро. Для сравнения: в Мадриде — 19,80 евро, а на Балеарских островах — 19,70 евро.

В противовес этому, наиболее доступное жилье — в Сьюдад-Реале (7,40 евро/кв. м) и все еще недорогой Саморе (7,59 евро/кв. м), несмотря на активный рост цен.

Airbnb и Booking под контролем: что изменит государство

В ответ на стремительный рост цен правительство Испании с 1 июля 2025 года вводит новые правила для онлайн-платформ краткосрочной аренды, в частности Airbnb, Booking и аналогичных сервисов. Основное требование — обязательное наличие официального регистрационного номера для каждого объекта, выставленного в аренду.

Если такого номера не будет, владельцев могут оштрафовать на сумму до 90 000 евро, особенно в регионах с напряженной ситуацией на рынке: Каталония, Балеарские острова и другие.

Оформить регистрацию можно будет онлайн — однако только при условии предоставления полного пакета документов.

Как изменится рынок после нововведений

По мнению экспертов, новая система уменьшит количество объявлений примерно на 15-20%. Часть арендодателей, которые работали "в тени", выйдет с рынка. Для легальных участников это шанс стабилизировать цены, уменьшить конкуренцию и вернуть доверие арендаторов.

Это также может частично разгрузить долгосрочный рынок, поскольку некоторые квартиры вернутся в сегмент постоянного проживания, а не краткосрочных поездок туристов.

Почему цены продолжат расти

Даже несмотря на регуляцию, аналитики не ожидают резкого снижения стоимости аренды. Наоборот, высокий спрос на жилье в курортных и культурных центрах страны продолжит давить на рынок. Среди основных причин:

  • ограниченное количество нового жилья;
  • увеличение внутреннего туризма;
  • экономическая нестабильность в соседних странах, что стимулирует переезд в Испанию;
  • популярность Испании среди цифровых кочевников, которые снимают жилье не на неделю, а на месяцы.

Последствия для туристов и местных жителей

Для иностранцев и внутренних путешественников рост аренды означает более дорогие поездки — особенно в Барселону, Мадрид и на Балеары. В то же время местные жители все чаще не могут позволить себе арендовать жилье в родных городах. Это создает новое социальное напряжение и политическое давление на местные власти.

И именно это — главный вызов для Испании в 2025 году: найти баланс между туризмом и комфортом жизни для собственных граждан, подчеркивают эксперты.

Как сообщалось, в разгар туристического сезона власти Валенсии были вынуждены закрыть значительную часть местных пляжей. Причиной стало обнаружение на песке неизвестного вещества. Сейчас продолжается расследование для установления его происхождения и безопасности.

Также мы сообщали, что в конце июня-начале июля Испания планирует ввести усиленные меры безопасности. Это означает, что туристам стоит быть готовыми к строгим проверкам и длительным очередям на границах, в аэропортах и на вокзалах.

недвижимость цены на квартиры Испания аренда квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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