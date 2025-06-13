Оренда житла в одній з країн Європи б’є рекорди у 2025 — що відбувається

Барселона очолює список найдорожчих провінцій. Фото: Freepik

Іспанія, одна з найбільш туристичних країн Європи, зіткнулася з рекордним подорожчанням короткострокової оренди житла. У травні 2025 року середня вартість оренди досягла 14,50 євро за квадратний метр, що майже на 10% перевищує показник того ж місяця минулого року. Така динаміка стала сигналом для уряду: країна вводить нові правила гри на ринку, а експерти вже попереджають — попереду новий виток змін.

Як пише видання Idealista, хоча загальна тенденція зростання простежується по всій країні, найбільший стрибок зафіксовано у трьох містах: Самора (+15,2%), Авіла (+14,9%) та Кастельйон-де-ла-Плана (+14,6%)

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Ці населені пункти раніше не потрапляли до списків найдорожчих, тож стрибок цін тут став доволі несподіваним. Його пояснюють активним розвитком внутрішнього туризму та дефіцитом доступного житла.

Натомість у таких містах, як Уеска, Уельва та Хаен, ціни залишилися майже без змін. Тут ринок, імовірно, досяг певного "стелі" — інтерес туристів невисокий, а попит на короткострокове житло стабільний.

Регіони-лідери: Барселона, Мадрид і не тільки

На рівні автономних спільнот найбільше подорожчання оренди зафіксовано в:

Мадриді (+12,4%);

Ла-Ріоха (+11,5%);

Каталонії (+11,4%).

Саме Барселона — адміністративний центр Каталонії — очолює список найдорожчих провінцій: тут за квадратний метр оренди доведеться заплатити 20,60 євро. Для порівняння: у Мадриді — 19,80 євро, а на Балеарських островах — 19,70 євро.

У противагу цьому, найбільш доступне житло — в Сьюдад-Реалі (7,40 євро/кв. м) та все ще недорогій Саморі (7,59 євро/кв. м), попри активне зростання цін.

Airbnb і Booking під контролем: що змінить держава

У відповідь на стрімке зростання цін уряд Іспанії з 1 липня 2025 року впроваджує нові правила для онлайн-платформ короткострокової оренди, зокрема Airbnb, Booking та аналогічних сервісів. Основна вимога — обов’язкова наявність офіційного реєстраційного номера для кожного об'єкта, виставленого в оренду.

Якщо такого номера не буде, власників можуть оштрафувати на суму до 90 000 євро, особливо в регіонах із напруженою ситуацією на ринку: Каталонія, Балеарські острови та інші.

Оформити реєстрацію можна буде онлайн — однак лише за умови надання повного пакета документів.

Як зміниться ринок після нововведень

На думку експертів, нова система зменшить кількість оголошень приблизно на 15-20%. Частина орендодавців, які працювали "в тіні", вийде з ринку. Для легальних учасників це шанс стабілізувати ціни, зменшити конкуренцію та повернути довіру орендарів.

Це також може частково розвантажити довгостроковий ринок, оскільки деякі квартири повернуться в сегмент постійного проживання, а не короткострокових поїздок туристів.

Чому ціни продовжать зростати

Навіть попри регуляцію, аналітики не очікують різкого зниження вартості оренди. Навпаки, високий попит на житло в курортних та культурних центрах країни продовжить тиснути на ринок. Серед основних причин:

обмежена кількість нового житла;

збільшення внутрішнього туризму;

економічна нестабільність у сусідніх країнах, що стимулює переїзд до Іспанії;

популярність Іспанії серед цифрових кочівників, які винаймають житло не на тиждень, а на місяці.

Наслідки для туристів і місцевих

Для іноземців та внутрішніх мандрівників зростання оренди означає дорожчі поїздки — особливо в Барселону, Мадрид і на Балеари. Водночас місцеві жителі дедалі частіше не можуть дозволити собі орендувати житло в рідних містах. Це створює нову соціальну напругу та політичний тиск на місцеву владу.

І саме це — головний виклик для Іспанії у 2025 році: знайти баланс між туризмом і комфортом життя для власних громадян, підкреслюють експерти.

Як повідомлялось, у розпал туристичного сезону влада Валенсії була змушена закрити значну частину місцевих пляжів. Причиною стало виявлення на піску невідомої речовини. Наразі триває розслідування для встановлення її походження та безпечності.

Також ми повідомляли, що наприкінці червня-початку липня Іспанія планує запровадити посилені заходи безпеки. Це означає, що туристам варто бути готовими до суворих перевірок та тривалих черг на кордонах, в аеропортах і на вокзалах.