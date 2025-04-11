Цены на жилье в Евросоюзе: рекорды роста и новые тенденции

Таллинн. Фото: Freepik

Европейский рынок недвижимости переживает настоящий бум и это уже не первый раз, когда рост стоимости жилья и аренды удивляет экспертов и жителей Европы. 2024 год стал очередным подтверждением того, что рынок недвижимости в ЕС продолжает развиваться в условиях повышенного спроса и дефицита предложения. Это отражает не только экономические процессы, но и социальные тенденции, способствующие росту цен и арендной платы в разных странах.

Согласно данным Евростата, цены на покупку жилья в ЕС в последнем квартале 2024 года выросли на 4,9% по сравнению с предыдущим годом, а арендная плата поднялась на 3,2%. Это значительное повышение ставит под сомнение прогнозируемую стабильность на рынке, ведь даже по сравнению с предыдущим кварталом, цены на жилье оказались выше на 0,8%, а аренда — на 0,6%.

Реклама

Читайте также:

Какие страны лидируют по темпам роста цен

За последнее десятилетие (с 2010 по конец 2024 года) цены на жилье в 21 стране ЕС выросли на 55,4%, что является значительным показателем. Лидерами среди наблюдаемых стран стали Венгрия (+234%), Эстония (+228%) и Литва (+187%), где цены на жилье росли в несколько раз.

Рост стоимости аренды не менее впечатляющий. Так, в 26 странах ЕС наблюдалось повышение арендной платы, причем наибольший рост зафиксирован в Эстонии (+212%), Литве (+175%) и Венгрии (+114%).

Не все страны одинаково переживают эти экономические изменения. На Кипре цены на жилье остались на уровне 2010 года, а в Италии цены на жилье даже снизились на 4% за период с 2010 года.

Цены на жилье и аренду в странах ЕС. Графика: Eurostat

Темпы роста аренды ЕС

С 2010 года арендная плата на жилье в ЕС выросла на 26,7%, а в отдельных странах наблюдается даже больший рост. В некоторых регионах ситуация с арендной платой является на самом деле катастрофической для местных жителей. Наибольший рост аренды произошел в таких странах, как Эстония, Литва и Венгрия.

Однако ситуация не является однозначной. Единственная страна, где наблюдался спад арендной платы, — это Греция — там цены на аренду снизились на 13%. Это свидетельствует об экономических и социальных процессах, происходящих в стране, и требует отдельного внимания.

Как изменились цены на жилье и аренду в ЕС. Графика: Eurostat

Почему цены на жилье растут

Основными факторами, влияющими на рост цен на жилье в ЕС, являются дефицит предложения, миграционные процессы, влияние глобальных экономических изменений и высокий спрос на недвижимость в крупных городах. Кроме того, инфляция, повышение стоимости строительных материалов и изменения в финансовых политиках также играют значительную роль в подорожании жилья.

Особенно этот процесс заметен в странах, где наблюдается высокий спрос на недвижимость, например, в Венгрии, Латвии, Литве и Эстонии. Тогда как на Кипре, Италии и других странах на рынке жилья наблюдается менее выраженная тенденция к росту.

Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие несколько лет ожидается сохранение роста цен на жилье в ЕС, но уже с менее выраженными темпами. Аренда также будет оставаться на высоком уровне в популярных туристических и экономических зонах, таких как столицы и мегаполисы.

Отметим, Венгрия уже длительное время привлекает иностранных граждан своей стабильностью, высоким уровнем жизни и выгодными ценами на недвижимость. Среди стран ЕС она отличается доступностью жилья в крупных городах, где стоимость квартир часто ниже, чем в Киеве или Львове.

Как сообщалось, Киев, несмотря на свою европейскую сущность, отличается приятной доступностью цен на жилье, контрастируя с такими столицами, как Варшава, Прага или Париж. В то время как арендные ставки во многих европейских городах неуклонно растут, украинская столица сохраняет свой несокрушимый дух и относительно низкие цены. Это делает Киев привлекательным местом для тех, кто ищет баланс между европейской жизнью и умеренными затратами.