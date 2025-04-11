Ціни на житло в Євросоюзі: рекорди зростання та нові тенденції

Таллінн. Фото: Freepik

Європейський ринок нерухомості переживає справжній бум і це вже не перший раз, коли зростання вартості житла і оренди дивує експертів та мешканців Європи. 2024 рік став черговим підтвердженням того, що ринок нерухомості в ЄС продовжує розвиватися в умовах підвищеного попиту та дефіциту пропозиції. Це відображає не лише економічні процеси, але й соціальні тенденції, що сприяють росту цін і орендної плати в різних країнах.

Згідно з даними Євростату, ціни на купівлю житла в ЄС у останньому кварталі 2024 року виросли на 4,9% порівняно з попереднім роком, а орендна плата піднялася на 3,2%. Це значне підвищення ставить під сумнів прогнозовану стабільність на ринку, адже навіть порівняно з попереднім кварталом, ціни на житло виявились вищими на 0,8%, а оренда — на 0,6%.

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Які країни лідирують за темпами зростання цін

За останнє десятиліття (з 2010 по кінець 2024 року) ціни на житло в 21 країні ЄС зросли на 55,4%, що є значним показником. Лідерами серед країн, що спостерігаються, стали Угорщина (+234%), Естонія (+228%) та Литва (+187%), де ціни на житло зростали у кілька разів.

Зростання вартості оренди не менш вражаюче. Так, у 26 країнах ЄС спостерігалось підвищення орендної плати, причому найбільше зростання зафіксовано в Естонії (+212%), Литві (+175%) та Угорщині (+114%).

Не всі країни однаково переживають ці економічні зміни. На Кіпрі ціни на житло залишились на рівні 2010 року, а в Італії ціни на житло навіть знизились на 4% за період з 2010 року.

Ціни на житло та оренду в країнах ЄС. Графіка: Eurostat

Темпи зростання оренди ЄС

З 2010 року орендна плата на житло в ЄС зросла на 26,7%, а в окремих країнах спостерігається навіть більший ріст. У деяких регіонах ситуація з орендною платою є насправді катастрофічною для місцевих мешканців. Найбільше зростання оренди відбулося в таких країнах, як Естонія, Литва та Угорщина.

Однак ситуація не є однозначною. Єдина країна, де спостерігався спад орендної плати, — це Греція — там ціни на оренду знизились на 13%. Це свідчить про економічні та соціальні процеси, що відбуваються в країні, і потребує окремої уваги.

Як змінились ціни на житло та оренду в ЄС. Графіка: Eurostat

Чому ціни на житло зростають

Основними факторами, що впливають на зростання цін на житло в ЄС, є дефіцит пропозиції, міграційні процеси, вплив глобальних економічних змін та високий попит на нерухомість у великих містах. Крім того, інфляція, підвищення вартості будівельних матеріалів та зміни у фінансових політиках також грають значну роль у подорожчанні житла.

Особливо цей процес помітний у країнах, де спостерігається високий попит на нерухомість, наприклад, в Угорщині, Латвії, Литві та Естонії. Тоді як на Кіпрі, Італії та інших країнах на ринку житла спостерігається менш виражена тенденція до зростання.

Згідно з прогнозами аналітиків, у найближчі кілька років очікується збереження зростання цін на житло в ЄС, але вже з менш вираженими темпами. Оренда також залишатиметься на високому рівні в популярних туристичних і економічних зонах, таких як столиці та мегаполіси.

Зазначимо, Угорщина вже тривалий час приваблює іноземних громадян своєю стабільністю, високим рівнем життя та вигідними цінами на нерухомість. Серед країн ЄС вона вирізняється доступністю житла у великих містах, де вартість квартир часто нижча, ніж у Києві чи Львові.

Як повідомлялось, Київ, попри свою європейську сутність, вирізняється приємною доступністю цін на житло, контрастуючи з такими столицями, як Варшава, Прага чи Париж. Водночас як орендні ставки в багатьох європейських містах невпинно зростають, українська столиця зберігає свій незламний дух та відносно низькі ціни. Це робить Київ привабливим місцем для тих, хто шукає баланс між європейським життям та помірними витратами.