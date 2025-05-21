Цены на уровне столичных — сколько лет надо зарабатывать на квартиру в Ужгороде

Ужгород. Фото: itinery.com.ua

Ужгород, самый маленький областной центр Украины, известный своей живописной природой, близостью к границам со Словакией, Венгрией и Польшей, а также бурным развитием рынка недвижимости. В мае 2025 года Ужгород остается одним из самых дорогих городов Украины для покупки жилья, уступая лишь Львову и Киеву. На фоне локальной стабильности в регионе и относительного спокойствия в Закарпатье, спрос на жилье остается устойчивым. Ужгород, как административный центр и привлекательный город для внутренне перемещенных лиц, держит ценовую планку выше, чем раньше.

Рынок недвижимости в Ужгороде претерпел значительные изменения из-за войны — массовый переезд переселенцев из центральных, восточных и южных регионов Украины вызвал рост спроса на жилье.

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Согласно данным ЛУН, за последние полгода (с ноября 2024-го по май 2025-го) цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке выросли на 16%, достигнув отметки в 64 000 долларов (2 880 000 гривен, если считать по заложенному в бюджет курсу 45 грн/долл.). Это делает Ужгород одним из лидеров по темпам подорожания жилья в Украине.

Цены на квартиры в Ужгороде. Графика: ЛУН

Сколько это в зарплатах: цифры, которые заставляют задуматься

Средняя зарплата в Ужгороде, по данным Work.ua, составляет 24 500 гривен в месяц. Для расчета используем среднюю цену однокомнатной квартиры — 2 880 000 гривен. Чтобы накопить такую сумму, не тратя ни одной гривны на другие нужды, понадобится:

2 880 000 грн ÷ 24 500 грн/мес = примерно 117,5 месяца, или 9,8 года.

Это означает, что среднестатистическому ужгородцу, который откладывает всю зарплату, нужно почти 10 лет, чтобы купить однокомнатную квартиру. Для сравнения, во Львове этот показатель составляет 9,8 года, в Киеве — 8,5 года, а в Запорожье — всего 3,3 года.

Цена квартиры в годах зарплаты. Графика: ЛУН

Однако реальность выглядит сложнее. Большинство людей тратят значительную часть дохода на текущие нужды: аренду, коммунальные услуги, еду, транспорт. Если предположить, что человек может откладывать 30% зарплаты (примерно 7 350 грн в месяц), то накопление займет:

2 880 000 грн ÷ 7 350 грн/мес = примерно 392 месяца, или 32,7 года.

Это делает покупку квартиры в Ужгороде серьезным вызовом для большинства жителей.

Сколько лет работать на квартиру. График: ЛУН

Почему так дорого: факторы, повлиявшие на стоимость

Спрос со стороны переселенцев

Ужгород остается важным логистическим и гуманитарным узлом на западе страны. С 2022 года сюда постоянно переезжают жители восточных и южных областей. Часть из них не возвращается, зато решает обустраивать жизнь здесь.

Ограниченное предложение

Город не имеет значительных территориальных резервов для активного нового строительства, а спрос концентрируется на уже сложившихся районах с удобной инфраструктурой.

Влияние инфляции и курсовых ожиданий

Доллар якорится на уровне 40 грн, но застройщики и продавцы ориентируются на риски и будущий рост стоимости стройматериалов, что уже влияет на цену даже в сегменте вторички.

Есть ли бюджетные варианты

На вторичном рынке Ужгорода можно найти более дешевые квартиры.

Малогабаритные квартиры площадью до 25 кв. м стоят от 20 000 до 30 000 долларов. Такие "смарт-квартиры" популярны среди молодых семей и инвесторов под аренду.

Квартиры без ремонта в отдаленных районах, таких как Радванка или Горяны, стартуют от 28 000 долларов.

Переуступки в новостройках. Некоторые однокомнатные квартиры стоят от 34 000 долларов, но требуют дополнительных затрат на ремонт.

Популярная цена на 1-комнатную квартиру в Ужгороде. График: ЛУН

Что дальше: ожидания рынка

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на недвижимость в Ужгороде из-за высокого спроса и ограниченного предложения. По данным ЛУН, в 2025 году цены на вторичном рынке могут вырасти еще на 3-5%, а на первичном — на 6-10%.

В то же время рост зарплат в Ужгороде остается медленным, что затрудняет доступность жилья для местных жителей.

Как сообщалось, рынок аренды жилья в Ужгороде демонстрирует изменчивость, вызванную экономическими условиями и сезонными факторами. За последнее время заметно выросла стоимость аренды двух- и трехкомнатных квартир, тогда как цены на однокомнатные квартиры остаются относительно постоянными. Эти изменения отражают текущие рыночные тенденции и влияют на доступность жилья в городе.

Также мы рассказывали, что несмотря на военное положение и экономическую нестабильность, рынок недвижимости в западных областях демонстрирует устойчивость. В частности, во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе наблюдается рост цен на однокомнатные квартиры. Это обусловлено такими факторами, как внутренняя миграция и девальвация гривны.