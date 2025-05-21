Ціни на рівні столичних — скільки років треба заробляти на квартиру в Ужгороді

Ужгород. Фото: itinery.com.ua

Ужгород, найменший обласний центр України, відомий своєю мальовничою природою, близькістю до кордонів зі Словаччиною, Угорщиною та Польщею, а також бурхливим розвитком ринку нерухомості. У травні 2025 року Ужгород залишається одним із найдорожчих міст України для купівлі житла, поступаючись лише Львову та Києву. На тлі локальної стабільності в регіоні та відносного спокою в Закарпатті попит на житло залишається стійким. Ужгород як адміністративний центр і привабливе місто для внутрішньо переміщених осіб тримає цінову планку вищу, ніж раніше.

Ринок нерухомості в Ужгороді зазнав значних змін через війну — масовий переїзд переселенців із центральних, східних та південних регіонів України спричинив зростання попиту на житло.

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Згідно з даними ЛУН, за останні пів року (з листопада 2024 до травня 2025) ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку зросли на 16%, сягнувши позначки в 64 000 доларів (2 880 000 гривень, якщо рахувати за закладеним у бюджет курсом 45 грн/дол.). Це робить Ужгород одним із лідерів за темпами подорожчання житла в Україні.

Ціни на квартири в Ужгороді. Графіка: ЛУН

Скільки це в зарплатах: цифри, які змушують замислитись

Середня зарплата в Ужгороді, за даними Work.ua, становить 24 500 гривень на місяць. Для розрахунку використаємо середню ціну однокімнатної квартири — 2 880 000 гривень. Щоб накопичити таку суму, не витрачаючи жодної гривні на інші потреби, знадобиться:

2 880 000 грн ÷ 24 500 грн/міс = приблизно 117,5 місяців, або 9,8 року.

Це означає, що середньостатистичному ужгородцю, який відкладає всю зарплату, потрібно майже 10 років, щоб купити однокімнатну квартиру. Для порівняння, у Львові цей показник становить 9,8 року, у Києві — 8,5 року, а в Запоріжжі — лише 3,3 року.

Ціна квартири в роках зарплати. Графіка: ЛУН

Однак реальність виглядає складніше. Більшість людей витрачають значну частину доходу на поточні потреби: оренду, комунальні послуги, їжу, транспорт. Якщо припустити, що людина може відкладати 30% зарплати (приблизно 7 350 грн на місяць), то накопичення триватиме:

2 880 000 грн ÷ 7 350 грн/міс = приблизно 392 місяці, або 32,7 року.

Це робить купівлю квартири в Ужгороді серйозним викликом для більшості мешканців.

Скільки років працювати на квартиру. Графіка: ЛУН

Чому так дорого: фактори, що вплинули на вартість

Попит з боку переселенців

Ужгород залишається важливим логістичним і гуманітарним вузлом на заході країни. З 2022 року сюди постійно переїжджають мешканці східних та південних областей. Частина з них не повертається, а вирішує облаштовувати життя тут.

Обмежена пропозиція

Місто не має значних територіальних резервів для активного нового будівництва, а попит концентрується на вже сформованих районах зі зручною інфраструктурою.

Вплив інфляції та курсових очікувань

Долар втримується на рівні 40 грн, але забудовники й продавці орієнтуються на ризики та майбутнє зростання вартості будматеріалів, що вже впливає на ціну навіть у сегменті вторинки.

Чи є бюджетні варіанти

На вторинному ринку Ужгорода можна знайти дешевші квартири.

Малогабаритні квартири площею до 25 кв. м коштують від 20 000 до 30 000 доларів. Такі "смарт-квартири" популярні серед молодих сімей та інвесторів під оренду.

Квартири без ремонту у віддалених районах, таких як Радванка чи Горяни, стартують від 28 000 доларів.

Перевідступ в новобудовах. Деякі однокімнатні квартири коштують від 34 000 доларів, але потребують додаткових витрат на ремонт.

Популярна ціна на 1-кімнатну квартиру в Ужгороді. Графіка: ЛУН

Що далі: очікування ринку

Експерти прогнозують подальше зростання цін на нерухомість в Ужгороді через високий попит і обмежену пропозицію. За даними ЛУН, у 2025 році ціни на вторинному ринку можуть зрости ще на 3-5%, а на первинному — на 6-10%.

Водночас зростання зарплат в Ужгороді залишається повільнішим, що ускладнює доступність житла для місцевих жителів.

Як повідомлялось, ринок оренди житла в Ужгороді демонструє мінливість, спричинену економічними умовами та сезонними факторами. За останній час помітно зросла вартість оренди дво- та трикімнатних квартир, тоді як ціни на однокімнатні помешкання залишаються відносно сталими. Ці зміни відображають поточні ринкові тенденції та впливають на доступність житла в місті.

Також ми розповідали, що, попри воєнний стан та економічну нестабільність, ринок нерухомості у західних областях демонструє стійкість. Зокрема, у Львові, Івано-Франківську та Тернополі спостерігається зростання цін на однокімнатні квартири. Це зумовлено такими факторами, як внутрішня міграція та девальвація гривні.