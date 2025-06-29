Сколько стоит маленький дом в Киеве в июне 2025 — цены и тенденции

Семья возле частного дома. Фото: Freepik

Рынок недвижимости столицы продолжает динамично развиваться, несмотря на экономические вызовы и нестабильность. Особенно это заметно в сегменте маленьких домов — от 60 до 120 кв. м. Цены на частные дома в июне варьируются в зависимости от расположения, площади, материалов строительства и состояния объекта.

Редакция Новини.LIVE расскажем, сколько стоит маленький дом в Киеве, где можно найти самые дорогие и самые дешевые предложения.

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Почему маленькие дома в тренде

Маленькие дома площадью от 50 до 150 кв. м становятся все более популярными в Украине, в частности в Киеве. Они экономичны в обслуживании, требуют меньше затрат на отопление и уход, а также идеально подходят для молодых семей, пенсионеров или тех, кто ищет компактное жилье вблизи столицы.

Рынок маленьких домов: что происходит сейчас

По данным портала Rieltor.ua, средняя цена маленького дома в Киеве и Киевской области варьируется от 1,5 до 10 млн грн в зависимости от характеристик и расположения.

Самые дорогие дома

Самые высокие цены традиционно в центральных и престижных районах Киева, а также в пригородах с развитой инфраструктурой.

Конча-Заспа . Элитные коттеджи площадью 100-150 кв. м стоят от 8 до 10 млн грн. Такие дома часто имеют современный дизайн, бассейны, большие участки и все коммуникации. Например, дом на 120 кв. м с террасой и участком 10 соток в Конча-Заспе может стоить 9,5 млн грн;

. Элитные коттеджи площадью 100-150 кв. м стоят от 8 до 10 млн грн. Такие дома часто имеют современный дизайн, бассейны, большие участки и все коммуникации. Например, дом на 120 кв. м с террасой и участком 10 соток в Конча-Заспе может стоить 9,5 млн грн; Печерский район . Небольшие дома в черте города, вблизи центра, редкость, но их цена стартует от 7 млн грн за 80-100 кв. м;

. Небольшие дома в черте города, вблизи центра, редкость, но их цена стартует от 7 млн грн за 80-100 кв. м; Осокорки. Современные дома возле метро Славутич (7 км) с участком 6-8 соток стоят от 6 до 8 млн грн. Например, дом на 100 кв. м с крытой террасой и бассейном предлагается за 7,2 млн грн.

Самые дешевые дома

Бюджетные варианты можно найти на окраинах Киева или в Киевской области:

Дарницкий район . Старые дома площадью 50-70 кв. м на вторичном рынке стоят от 1,5 до 2,5 млн грн. Например, дом 60 кв. м без современного ремонта можно приобрести за 1,8 млн грн;

. Старые дома площадью 50-70 кв. м на вторичном рынке стоят от 1,5 до 2,5 млн грн. Например, дом 60 кв. м без современного ремонта можно приобрести за 1,8 млн грн; Софиевская Борщаговка . Модульные дома или каркасные конструкции площадью 50-80 кв. м стоят от 2 до 3 млн грн. Например, модульный дом на 70 кв. м под ключ предлагается за 2,4 млн грн;

. Модульные дома или каркасные конструкции площадью 50-80 кв. м стоят от 2 до 3 млн грн. Например, модульный дом на 70 кв. м под ключ предлагается за 2,4 млн грн; Бровары и Борисполь. В этих городах можно найти дома площадью 80-100 кв. м за 2,5-3,5 млн грн. Например, одноэтажный дом на 90 кв. м в Броварах с участком 5 соток стоит 3 млн грн.

Средний сегмент

Дома среднего класса площадью 80-120 кв. м с базовым ремонтом и коммуникациями стоят от 3,5 до 5,5 млн грн. Такие предложения наиболее распространены в районах Голосеевский, Святошинский и в пригородах, таких как Ирпень или Вишневое.

Например, дом на 100 кв. м в Голосеево с участком 6 соток и подключенными коммуникациями стоит около 4,5 млн грн.

Факторы, влияющие на цену

Цена маленького дома зависит от нескольких ключевых факторов:

Расположение. Самые дорогие дома расположены в престижных районах Киева, таких как Печерск, или в элитных пригородах, например, Конча-Заспа. Самые дешевые предложения можно найти на окраинах или в Киевской области. Площадь и тип дома. Одноэтажные дома или модульные конструкции стоят дешевле, чем кирпичные или монолитно-каркасные. Состояние и комплектация. Новые дома под ключ с ремонтом и коммуникациями дороже, чем старые здания, требующие реконструкции. Инфраструктура. Близость к метро, школам, супермаркетам и дорогам повышает цену. Материалы и дизайн. Использование премиум-материалов, таких как натуральный камень, может значительно увеличить стоимость.

Прогноз цен на дома

Эксперты прогнозируют, что цены на маленькие дома в Киеве и области вырастут на 5-10% до конца 2025 года из-за инфляции, роста стоимости материалов и спроса на частное жилье. В то же время государственные программы, такие как єОселя, могут сделать покупку более доступной для семей со средним доходом.

В бюджетном сегменте рост цен будет менее заметным, ведь спрос на недорогие дома остается стабильным.

Что еще стоит знать украинцам

Покупка земельного участка для собственного дома часто предполагает оперирование термином "сотка", равным 100 квадратным метрам. Таким образом, 10 соток — это просторный участок в 1 000 квадратных метров, идеальный для строительства большого частного дома. На этой площади хватит места не только для комфортного жилья, но и для сада, хозяйственных построек и зоны отдыха.

Также мы сообщали, что даже простые сооружения на приусадебном участке требуют внимания не только к удобству, но и к правовому регулированию. Важно знать, что украинское законодательство различает объекты, которые можно возводить без разрешения на строительство, и те, для которых разрешительная документация является обязательной.