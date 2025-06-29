Скільки коштує маленький будинок у Києві у червні 2025 — ціни та тенденції

Сім'я біля приватного будинку. Фото: Freepik

Ринок нерухомості столиці продовжує динамічно розвиватися, попри економічні виклики та нестабільність. Особливо це помітно в сегменті маленьких будинків — від 60 до 120 кв. м. Ціни на приватні будинки в червні варіюються залежно від розташування, площі, матеріалів будівництва та стану об’єкта.

Редакція Новини.LIVE розповімо, скільки коштує маленький будинок у Києві, де можна знайти найдорожчі та найдешевші пропозиції.

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Чому маленькі будинки в тренді

Маленькі будинки площею від 50 до 150 кв. м стають дедалі популярнішими в Україні, зокрема в Києві. Вони економічні в обслуговуванні, потребують менше витрат на опалення та догляд, а також ідеально підходять для молодих сімей, пенсіонерів або тих, хто шукає компактне житло поблизу столиці.

Ринок маленьких будинків: що відбувається зараз

За даними порталу Rieltor.ua, середня ціна маленького будинку в Києві та Київській області варіюється від 1,5 до 10 млн грн залежно від характеристик і розташування.

Найдорожчі будинки

Найвищі ціни традиційно в центральних і престижних районах Києва, а також у передмістях із розвиненою інфраструктурою.

Конча-Заспа . Елітні котеджі площею 100-150 кв. м коштують від 8 до 10 млн грн. Такі будинки часто мають сучасний дизайн, басейни, великі ділянки та всі комунікації. Наприклад, будинок на 120 кв. м із терасою та ділянкою 10 соток у Конча-Заспі може коштувати 9,5 млн грн;

. Елітні котеджі площею 100-150 кв. м коштують від 8 до 10 млн грн. Такі будинки часто мають сучасний дизайн, басейни, великі ділянки та всі комунікації. Наприклад, будинок на 120 кв. м із терасою та ділянкою 10 соток у Конча-Заспі може коштувати 9,5 млн грн; Печерський район . Невеликі будинки в межах міста, поблизу центру, рідкість, але їхня ціна стартує від 7 млн грн за 80-100 кв. м;

. Невеликі будинки в межах міста, поблизу центру, рідкість, але їхня ціна стартує від 7 млн грн за 80-100 кв. м; Осокорки. Сучасні будинки біля метро Славутич (7 км) із ділянкою 6-8 соток коштують від 6 до 8 млн грн. Наприклад, будинок на 100 кв. м із критою терасою та басейном пропонується за 7,2 млн грн.

Найдешевші будинки

Бюджетні варіанти можна знайти на околицях Києва або в Київській області:

Дарницький район . Старі будинки площею 50-70 кв. м на вторинному ринку коштують від 1,5 до 2,5 млн грн. Наприклад, будинок 60 кв. м без сучасного ремонту можна придбати за 1,8 млн грн;

. Старі будинки площею 50-70 кв. м на вторинному ринку коштують від 1,5 до 2,5 млн грн. Наприклад, будинок 60 кв. м без сучасного ремонту можна придбати за 1,8 млн грн; Софіївська Борщагівка . Модульні будинки або каркасні конструкції площею 50-80 кв. м коштують від 2 до 3 млн грн. Наприклад, модульний будинок на 70 кв. м під ключ пропонується за 2,4 млн грн;

. Модульні будинки або каркасні конструкції площею 50-80 кв. м коштують від 2 до 3 млн грн. Наприклад, модульний будинок на 70 кв. м під ключ пропонується за 2,4 млн грн; Бровари та Бориспіль. У цих містах можна знайти будинки площею 80-100 кв. м за 2,5-3,5 млн грн. Наприклад, одноповерховий будинок на 90 кв. м у Броварах із ділянкою 5 соток коштує 3 млн грн.

Середній сегмент

Будинки середнього класу площею 80-120 кв. м із базовим ремонтом і комунікаціями коштують від 3,5 до 5,5 млн грн. Такі пропозиції найпоширеніші в районах Голосіївський, Святошинський та в передмістях, як-от Ірпінь чи Вишневе.

Наприклад, будинок на 100 кв. м у Голосієві з ділянкою 6 соток і підключеними комунікаціями коштує близько 4,5 млн грн.

Фактори, що впливають на ціну

Ціна маленького будинку залежить від кількох ключових факторів:

Розташування. Найдорожчі будинки розташовані в престижних районах Києва, таких як Печерськ, або в елітних передмістях, наприклад, Конча-Заспа. Найдешевші пропозиції можна знайти на околицях або в Київській області. Площа та тип будинку. Одноповерхові будинки або модульні конструкції коштують дешевше, ніж цегляні чи монолітно-каркасні. Стан і комплектація. Нові будинки під ключ з ремонтом і комунікаціями дорожчі, ніж старі будівлі, що потребують реконструкції. Інфраструктура. Близькість до метро, шкіл, супермаркетів і доріг підвищує ціну. Матеріали та дизайн. Використання преміум-матеріалів, як-от натурального каменю, може значно збільшити вартість.

Прогноз цін на будинки

Експерти прогнозують, що ціни на маленькі будинки в Києві та області зростуть на 5-10% до кінця 2025 року через інфляцію, зростання вартості матеріалів і попит на приватне житло. Водночас державні програми, як-от єОселя, можуть зробити покупку доступнішою для сімей із середнім доходом.

У бюджетному сегменті зростання цін буде менш помітним, адже попит на недорогі будинки залишається стабільним.

Що ще варто знати українцям

Купівля земельної ділянки для власного будинку часто передбачає оперування терміном "сотка", що дорівнює 100 квадратним метрам. Таким чином, 10 соток — це простора ділянка у 1 000 квадратних метрів, ідеальна для будівництва великого приватного будинку. На цій площі вистачить місця не лише для комфортного житла, а й для саду, господарських споруд та зони відпочинку.

Також ми повідомляли, що навіть прості споруди на присадибній ділянці вимагають уваги не лише до зручності, а й до правового регулювання. Важливо знати, що українське законодавство розрізняє об'єкти, які можна зводити без дозволу на будівництво, та ті, для яких дозвільна документація є обов'язковою.