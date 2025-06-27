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Будівництво на ділянці — що можна зводити без дозволу

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 20:08
Що можна зводити без дозволу на будівництво у 2025 році
Будівництво на ділянці. Фото: Freepik
Ключові моменти Повний перелік дозволених об’єктів Додаткові дозволи не потрібні і для деяких робіт Огорожі — дозволено, але з обмеженнями Відстані мають значення: що і де дозволено розміщувати Будівництво без дозволу: не означає безвідповідально Що ще варто знати українцям

Будівництво навіть найпростіших споруд на присадибній ділянці — це не лише питання зручності, а й правового регулювання. Українське законодавство чітко визначає, які об’єкти можна зводити без дозволу на будівництво, а для яких обов’язкове отримання документації.

Частина об'єктів може будуватися без оформлення будівельного паспорта чи повідомлення про початок робіт. Але навіть у цих випадках потрібно дотримуватись будівельних норм і дбати про безпеку та інтереси сусідів, пише 24 Канал.

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"Нині можна будувати на ділянці певні споруди без будь-яких дозвільних документів, але з обов’язковим дотриманням санітарних, будівельних та технічних норм", — пояснює юристка Ірина Гончаренко.

Повний перелік дозволених об’єктів

Згідно з актуальними нормами, без дозволу дозволяється будувати:

  • навіси, альтанки, намети та накриття;
  • сходи, тераси, ґанки, приямки, естакади;
  • гаражі без фундаменту;
  • літні душові, вигрібні ями, вбиральні, люфт-клозети;
  • теплиці, криниці, свердловини;
  • замощення, паркани, хвіртки, ворота;
  • погреби, входи до погребів;
  • басейни невеликого розміру.

Ці об’єкти дозволено зводити на присадибних, садових та дачних ділянках.

"Будівництво капітального гаража, що має фундамент, уже вимагає оформлення будівельного паспорта", — наголошує Гончаренко.

Додаткові дозволи не потрібні і для деяких робіт

Окрім малих архітектурних форм, без подання документів можна виконувати низку будівельних та ремонтних робіт, якщо вони не порушують конструктивну цілісність будівлі. Серед таких:

  • заміна покрівлі без втручання в несучі конструкції;
  • заміна вікон, дверей, балконних блоків;
  • утеплення фасадів будинків класу СС1 або СС2;
  • реконструкція внутрішніх систем: опалення, водопостачання, каналізації, вентиляції;
  • облаштування лічильників тепла, води.

Огорожі — дозволено, але з обмеженнями

Окрема увага — огорожам. Їх можна зводити без дозвільних документів, однак із дотриманням граничної висоти: до 2 метрів — на межі із сусідською ділянкою та до 2,5 метра — на межі з вулицею.

"Усі огорожі мають відповідати ДБН — їхня конструкція не повинна створювати ризиків для сусідів або обмежувати огляд", — зауважує юристка.

Відстані мають значення: що і де дозволено розміщувати

Навіть якщо будівництво не вимагає дозволу, слід дотримуватись мінімальних відстаней до межі ділянки та житлових будівель. Основні правила такі:

  • від найбільш виступаючої частини будинку до межі ділянки — не менше 1 метра;
  • компостні майданчики, туалети, сміттєзбірники — не ближче 20 м до житлового будинку, кухні, колодязя;
  • септики та фільтрувальні колодязі — на 5–10 м від будинку, залежно від їх продуктивності.

"Важливо не допустити стікання дощової води з даху на сусідську ділянку — це порушення, яке може стати підставою для судових позовів", — додає Гончаренко.

Будівництво без дозволу: не означає безвідповідально

Українське законодавство дає можливість будувати деякі об’єкти на власній ділянці без оформлення дозволів, але це не скасовує обов’язок дотримуватись норм. У разі скарг з боку сусідів або виявлення порушень контролюючими органами, доведеться нести відповідальність — аж до знесення споруди.

"Ключове — не тільки знати, що можна будувати, а й як це зробити правильно. Тоді — жодних проблем із сусідами чи інспекціями", — підсумовує Гончаренко.

Що ще варто знати українцям

Якщо ви є власником приватного будинку чи земельної ділянки, важливо чітко розуміти, яка частина території біля паркану належить саме вам. Це питання особливо актуальне в міських умовах, де забудова щільна, а межі між ділянками проходять безпосередньо вздовж огорож. 

Також ми розповідали, що навіть після завершення будівництва, якщо будинок не введено в експлуатацію, він лишається незавершеним об'єктом. Без цього кроку неможливо підключити комунікації, оформити договори на комунальні послуги, зареєструвати право власності, а також продати чи успадкувати житло.

земля нерухомість будівництво документи будинок дозвіл
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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