Что можно возводить без разрешения на строительство в 2025 году

Строительство на участке. Фото: Freepik

Строительство даже самых простых сооружений на приусадебном участке — это не только вопрос удобства, но и правового регулирования. Украинское законодательство четко определяет, какие объекты можно возводить без разрешения на строительство, а для каких обязательное получение документации.

Часть объектов может строиться без оформления строительного паспорта или уведомления о начале работ. Но даже в этих случаях нужно придерживаться строительных норм и заботиться о безопасности и интересах соседей, пишет 24 Канал.

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"Сейчас можно строить на участке определенные сооружения без каких-либо разрешительных документов, но с обязательным соблюдением санитарных, строительных и технических норм", — объясняет юрист Ирина Гончаренко.

Полный перечень разрешенных объектов

Согласно актуальным нормам, без разрешения разрешается строить:

навесы, беседки, палатки и накрытия;

лестницы, террасы, крыльца, приямки, эстакады;

гаражи без фундамента;

летние душевые, выгребные ямы, уборные, люфт-клозеты;

теплицы, колодцы, скважины;

замощения, заборы, калитки, ворота;

погреба, входы в погреба;

бассейны небольшого размера.

Эти объекты разрешено возводить на приусадебных, садовых и дачных участках.

"Строительство капитального гаража, имеющего фундамент, уже требует оформления строительного паспорта", — говорит Гончаренко.

Дополнительные разрешения не нужны и для некоторых работ

Кроме малых архитектурных форм, без представления документов можно выполнять ряд строительных и ремонтных работ, если они не нарушают конструктивную целостность здания. Среди таких работ:

замена кровли без вмешательства в несущие конструкции;

замена окон, дверей, балконных блоков;

утепление фасадов домов класса СС1 или СС2;

реконструкция внутренних систем: отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции;

обустройство счетчиков тепла, воды.

Ограждения — разрешено, но с ограничениями

Отдельное внимание — ограждениям. Их можно возводить без разрешительных документов, однако с соблюдением предельной высоты: до 2 метров - на границе с соседским участком и до 2,5 метра — на границе с улицей.

"Все ограждения должны соответствовать ГСН — их конструкция не должна создавать рисков для соседей или ограничивать обзор", — отмечает юрист.

Расстояния имеют значение: что и где разрешено размещать

Даже если строительство не требует разрешения, следует соблюдать минимальные расстояния до границы участка и жилых зданий. Основные правила таковы:

от наиболее выступающей части дома до границы участка — не менее 1 метра;

компостные площадки, туалеты, мусоросборники — не ближе 20 м до жилого дома, кухни, колодца;

септики и фильтровальные колодцы — на 5-10 м от дома, в зависимости от их производительности.

"Важно не допустить стекания дождевой воды с крыши на соседский участок — это нарушение, которое может стать основанием для судебных исков", — добавляет Гончаренко.

Строительство без разрешения: не значит безответственно

Украинское законодательство дает возможность строить некоторые объекты на собственном участке без оформления разрешений, но это не отменяет обязанность соблюдать нормы. В случае жалоб со стороны соседей или выявления нарушений контролирующими органами, придется нести ответственность — вплоть до сноса постройки.

"Ключевое — не только знать, что можно строить, но и как это сделать правильно. Тогда — никаких проблем с соседями или инспекциями", — заключает Гончаренко.

Что еще стоит знать украинцам

Если вы являетесь владельцем частного дома или земельного участка, важно четко понимать, какая часть территории возле забора принадлежит именно вам. Этот вопрос особенно актуален в городских условиях, где застройка плотная, а границы между участками проходят непосредственно вдоль ограждений.

Также мы рассказывали, что даже после завершения строительства, если дом не введен в эксплуатацию, он остается незавершенным объектом. Без этого шага невозможно подключить коммуникации, оформить договоры на коммунальные услуги, зарегистрировать право собственности, а также продать или унаследовать жилье.