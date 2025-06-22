Цены на аренду квартир удивляют Европу — где жилье стало "золотым"

Остров Родос. Фото: Freepik

Греция снова оказалась в эпицентре жилищного кризиса. Аренда растет почти ежеквартально, давя на бюджеты семей. Согласно аналитике греческого рынка недвижимости, цены достигли исторических максимумов. По оценке экспертов, ситуация критическая — средние доходы домохозяйств уже не успевают за рынком аренды.

Причины этого скачка — комплексные. С одной стороны, арендаторов стало больше, с другой — предложение резко сократилось. Рынок просто не успевает реагировать на спрос, а новое строительство растет очень медленно, пишут "Афинские новости".

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Где цены выросли больше всего

По данным индекса цен SPI от Spitogatos, в первом квартале 2025 года цены на аренду выросли по всей Греции, но некоторые регионы отличаются особенно высокими ставками.

Киклады: этот островной регион возглавляет список со средней ценой 14,2 евро/кв. м. Популярность среди туристов делает аренду здесь настоящей роскошью. Аттика: самым дорогим районом является Вульягмени, где аренда стоит 20 евро/кв. м. Южные и северные пригороды Афин, центр города и Пирей также входят в число дорогих зон. Халкидики: благодаря длительному туристическому сезону и популярности краткосрочной аренды этот регион остается среди лидеров по стоимости. Салоники: в городе самые высокие цены зафиксированы в районах Вардар-Лаханокипи (11,1 евро/кв. м), центре (10,8 евро/кв. м) и 40 Экклисиес-Евангелистрия (10,7 евро/кв. м).

Среди других дорогих районов Аттики — Филотеи, Вула, Колонаки-Ликовритос и Палео Психико. В то же время в Салониках доступные цены можно найти в районах Василика (5 евро/кв. м), Микро (5,2 евро/кв. м) и Ореокастро (5,8 евро/кв. м).

Доступные регионы: где еще можно снять жилье

Несмотря на общий рост цен, в Греции остаются регионы с относительно доступной арендой. Например, в Аттике это Перама, Ахарнес, Стамата, Каматеро и Пеания. В номе Килкис, а также в номах Пелла, Кастория и Иматия цены также ниже по сравнению с туристическими центрами.

Однако даже в этих районах аренда постепенно дорожает из-за общенациональной тенденции.

Почему краткосрочная аренда меняет рынок

Платформы вроде Airbnb стали настоящим катализатором роста цен. Владельцы недвижимости, особенно в туристических регионах, все чаще сдают жилье туристам, получая значительно более высокий доход, чем от долгосрочной аренды. Например, в Халкидики и на Кикладах краткосрочная аренда доминирует, что приводит к уменьшению предложения для местных жителей.

Правительство Греции уже ввело ограничения на новые лицензии для Airbnb в центральных районах Афин, но эффект пока ограничен.

Инвестиции и строительство: есть ли выход из кризиса

Банк Греции отмечает, что кризис частично вызван недостаточной активностью в строительном секторе. Хотя программа "Золотая виза" привлекает иностранных инвесторов (в 2024 году она принесла 2,9 евро млрд в сектор недвижимости), эти средства преимущественно направляются на премиум-сегмент, а не на доступное жилье. Крупные проекты, такие как "Эллиникон" на Афинской Ривьере, способствуют развитию инфраструктуры, но не решают проблему дефицита жилья для среднего класса.

Эксперты предлагают несколько путей решения кризиса: стимулирование строительства доступного жилья, регулирование краткосрочной аренды и поддержка ипотечного кредитования для местных жителей. Однако повышение процентных ставок затрудняет доступ к ипотекам, что может еще больше снизить спрос на покупку жилья.

Взгляд в будущее: что ждет рынок аренды

Сейчас рынок вышел на границу платежеспособности — дальнейший рост цен может ударить не только по кошелькам арендаторов, но и по рынку в целом. Уже сейчас наблюдается замедление темпов роста — сигнал о том, что "пузырь" близок к пределу.

На горизонте есть три возможных сценария:

Государственное вмешательство — регулирование краткосрочной аренды, как это уже происходит в Испании или Германии. Стимулирование строительства — налоговые льготы для девелоперов и государственные программы доступного жилья. Натуральная стабилизация рынка — когда спрос снижается из-за недостатка платежеспособных арендаторов.

Как сообщалось, Греция предлагает гораздо больше, чем просто живописные пейзажи Санторини или величественные руины Афин. Почувствуйте уникальный опыт, поселившись в настоящих ветряных мельницах, которые искусно сочетают исторический дух с современными удобствами. Эти уникальные помещения, которые когда-то служили для помола зерна, теперь доступны для аренды, даря незабываемые впечатления от отдыха.

Также мы рассказывали, что рынок аренды жилья в США отличается значительной региональной неравномерностью. Прибрежные города, особенно на Северо-Востоке и Западе, традиционно имеют более высокие цены из-за высокой плотности населения и экономической привлекательности. В то же время в центральных регионах страны можно найти значительно более доступные варианты аренды.