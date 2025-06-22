Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Цены достигли рекордных высот — где в Европе подорожала аренда

Цены достигли рекордных высот — где в Европе подорожала аренда

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 15:15
Цены на аренду квартир удивляют Европу — где жилье стало "золотым"
Остров Родос. Фото: Freepik
Ключові моменти Где цены выросли больше всего Доступные регионы: где еще можно снять жилье Почему краткосрочная аренда меняет рынок Инвестиции и строительство: есть ли выход из кризиса Взгляд в будущее: что ждет рынок аренды

Греция снова оказалась в эпицентре жилищного кризиса. Аренда растет почти ежеквартально, давя на бюджеты семей. Согласно аналитике греческого рынка недвижимости, цены достигли исторических максимумов. По оценке экспертов, ситуация критическая — средние доходы домохозяйств уже не успевают за рынком аренды.

Причины этого скачка — комплексные. С одной стороны, арендаторов стало больше, с другой — предложение резко сократилось. Рынок просто не успевает реагировать на спрос, а новое строительство растет очень медленно, пишут "Афинские новости".

Реклама
Читайте также:

Где цены выросли больше всего

По данным индекса цен SPI от Spitogatos, в первом квартале 2025 года цены на аренду выросли по всей Греции, но некоторые регионы отличаются особенно высокими ставками.

  1. Киклады: этот островной регион возглавляет список со средней ценой 14,2 евро/кв. м. Популярность среди туристов делает аренду здесь настоящей роскошью.
  2. Аттика: самым дорогим районом является Вульягмени, где аренда стоит 20 евро/кв. м. Южные и северные пригороды Афин, центр города и Пирей также входят в число дорогих зон.
  3. Халкидики: благодаря длительному туристическому сезону и популярности краткосрочной аренды этот регион остается среди лидеров по стоимости.
  4. Салоники: в городе самые высокие цены зафиксированы в районах Вардар-Лаханокипи (11,1 евро/кв. м), центре (10,8 евро/кв. м) и 40 Экклисиес-Евангелистрия (10,7 евро/кв. м).

Среди других дорогих районов Аттики — Филотеи, Вула, Колонаки-Ликовритос и Палео Психико. В то же время в Салониках доступные цены можно найти в районах Василика (5 евро/кв. м), Микро (5,2 евро/кв. м) и Ореокастро (5,8 евро/кв. м).

Доступные регионы: где еще можно снять жилье

Несмотря на общий рост цен, в Греции остаются регионы с относительно доступной арендой. Например, в Аттике это Перама, Ахарнес, Стамата, Каматеро и Пеания. В номе Килкис, а также в номах Пелла, Кастория и Иматия цены также ниже по сравнению с туристическими центрами.

Однако даже в этих районах аренда постепенно дорожает из-за общенациональной тенденции.

Почему краткосрочная аренда меняет рынок

Платформы вроде Airbnb стали настоящим катализатором роста цен. Владельцы недвижимости, особенно в туристических регионах, все чаще сдают жилье туристам, получая значительно более высокий доход, чем от долгосрочной аренды. Например, в Халкидики и на Кикладах краткосрочная аренда доминирует, что приводит к уменьшению предложения для местных жителей.

Правительство Греции уже ввело ограничения на новые лицензии для Airbnb в центральных районах Афин, но эффект пока ограничен.

Инвестиции и строительство: есть ли выход из кризиса

Банк Греции отмечает, что кризис частично вызван недостаточной активностью в строительном секторе. Хотя программа "Золотая виза" привлекает иностранных инвесторов (в 2024 году она принесла 2,9 евро млрд в сектор недвижимости), эти средства преимущественно направляются на премиум-сегмент, а не на доступное жилье. Крупные проекты, такие как "Эллиникон" на Афинской Ривьере, способствуют развитию инфраструктуры, но не решают проблему дефицита жилья для среднего класса.

Эксперты предлагают несколько путей решения кризиса: стимулирование строительства доступного жилья, регулирование краткосрочной аренды и поддержка ипотечного кредитования для местных жителей. Однако повышение процентных ставок затрудняет доступ к ипотекам, что может еще больше снизить спрос на покупку жилья.

Взгляд в будущее: что ждет рынок аренды

Сейчас рынок вышел на границу платежеспособности — дальнейший рост цен может ударить не только по кошелькам арендаторов, но и по рынку в целом. Уже сейчас наблюдается замедление темпов роста — сигнал о том, что "пузырь" близок к пределу.

На горизонте есть три возможных сценария:

  1. Государственное вмешательство — регулирование краткосрочной аренды, как это уже происходит в Испании или Германии.
  2. Стимулирование строительства — налоговые льготы для девелоперов и государственные программы доступного жилья.
  3. Натуральная стабилизация рынка — когда спрос снижается из-за недостатка платежеспособных арендаторов.

Как сообщалось, Греция предлагает гораздо больше, чем просто живописные пейзажи Санторини или величественные руины Афин. Почувствуйте уникальный опыт, поселившись в настоящих ветряных мельницах, которые искусно сочетают исторический дух с современными удобствами. Эти уникальные помещения, которые когда-то служили для помола зерна, теперь доступны для аренды, даря незабываемые впечатления от отдыха.

Также мы рассказывали, что рынок аренды жилья в США отличается значительной региональной неравномерностью. Прибрежные города, особенно на Северо-Востоке и Западе, традиционно имеют более высокие цены из-за высокой плотности населения и экономической привлекательности. В то же время в центральных регионах страны можно найти значительно более доступные варианты аренды.

недвижимость цены на квартиры Греция аренда цены
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации