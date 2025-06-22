Ціни на оренду квартир дивують Європу — де житло стало «золотим»

Острів Родос. Фото: Freepik

Греція знову опинилася в епіцентрі житлової кризи. Оренда зростає майже щокварталу, тиснучи на бюджети родин. Згідно з аналітикою грецького ринку нерухомості, ціни сягнули історичних максимумів. За оцінкою експертів, ситуація критична — середні доходи домогосподарств вже не встигають за ринком оренди.

Причини цього стрибка — комплексні. З одного боку, орендарів стало більше, з іншого — пропозиція різко скоротилась. Ринок просто не встигає реагувати на попит, а нове будівництво зростає дуже повільно, пишуть "Афінські новини".

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Де ціни зросли найбільше

За даними індексу цін SPI від Spitogatos, у першому кварталі 2025 року ціни на оренду зросли по всій Греції, але деякі регіони вирізняються особливо високими ставками.

Кіклади: цей острівний регіон очолює список із середньою ціною 14,2 євро/кв. м. Популярність серед туристів робить оренду тут справжньою розкішшю. Аттика: найдорожчим районом є Вульягмені, де оренда коштує 20 євро/кв. м. Південні та північні передмістя Афін, центр міста та Пірей також входять до числа дорогих зон. Халкідікі: завдяки тривалому туристичному сезону та популярності короткострокової оренди цей регіон залишається серед лідерів за вартістю. Салоніки: у місті найвищі ціни зафіксовано в районах Вардар-Лаханокіпі (11,1 євро/кв. м), центрі (10,8 євро/кв. м) та 40 Екклісіес-Євангелістрія (10,7 євро/кв. м).

Серед інших дорогих районів Аттики — Філотеї, Вула, Колонакі-Ліковритос і Палео Псіхіко. Водночас у Салоніках доступніші ціни можна знайти в районах Василика (5 євро/кв. м), Мікро (5,2 євро/кв. м) та Ореокастро (5,8 євро/кв. м).

Доступні регіони: де ще можна зняти житло

Незважаючи на загальне зростання цін, у Греції залишаються регіони з відносно доступною орендою. Наприклад, в Аттиці це Перама, Ахарнес, Стамата, Каматеро та Пеанія. У номі Кілкіс, а також у номах Пелла, Касторія та Іматия ціни також нижчі порівняно з туристичними центрами.

Однак навіть у цих районах оренда поступово дорожчає через загальнонаціональну тенденцію.

Чому короткострокова оренда змінює ринок

Платформи на кшталт Airbnb стали справжнім каталізатором зростання цін. Власники нерухомості, особливо в туристичних регіонах, дедалі частіше здають житло туристам, отримуючи значно вищий дохід, ніж від довгострокової оренди. Наприклад, у Халкідікі та на Кікладах короткострокова оренда домінує, що призводить до зменшення пропозиції для місцевих жителів.

Уряд Греції вже запровадив обмеження на нові ліцензії для Airbnb в центральних районах Афін, але ефект поки що обмежений.

Інвестиції та будівництво: чи є вихід із кризи

Банк Греції зазначає, що криза частково спричинена недостатньою активністю в будівельному секторі. Хоча програма "Золота віза" залучає іноземних інвесторів (у 2024 році вона принесла 2,9 євро млрд у сектор нерухомості), ці кошти переважно спрямовуються на преміум-сегмент, а не на доступне житло. Великі проєкти, як-от "Еллінікон" на Афінській Рив’єрі, сприяють розвитку інфраструктури, але не вирішують проблему дефіциту житла для середнього класу.

Експерти пропонують кілька шляхів розв’язання кризи: стимулювання будівництва доступного житла, регулювання короткострокової оренди та підтримка іпотечного кредитування для місцевих жителів. Однак підвищення відсоткових ставок ускладнює доступ до іпотек, що може ще більше знизити попит на купівлю житла.

Погляд у майбутнє: що чекає на ринок оренди

Наразі ринок вийшов на межу платоспроможності — подальше зростання цін може вдарити не лише по гаманцях орендарів, а й по ринку загалом. Вже зараз спостерігається уповільнення темпів зростання — сигнал про те, що "пузир" близький до межі.

На горизонті є три можливі сценарії:

Державне втручання — регулювання короткострокової оренди, як це вже відбувається в Іспанії чи Німеччині. Стимулювання будівництва — податкові пільги для девелоперів і державні програми доступного житла. Натуральна стабілізація ринку — коли попит знижується через нестачу платоспроможних орендарів.

Як повідомлялось, Греція пропонує набагато більше, ніж просто мальовничі краєвиди Санторіні чи величні руїни Афін. Відчуйте унікальний досвід, оселившись у справжніх вітряках, які майстерно поєднують історичний дух із сучасними зручностями. Ці унікальні помешкання, що колись служили для помолу зерна, тепер доступні для оренди, даруючи незабутні враження від відпочинку.

Також ми розповідали, що ринок оренди житла в США відзначається значною регіональною нерівномірністю. Прибережні міста, особливо на Північному Сході та Заході, традиційно мають вищі ціни через високу щільність населення та економічну привабливість. Водночас у центральних регіонах країни можна знайти значно доступніші варіанти оренди.