Найдорожчі та найдешевші міста для оренди помешкання в США — повний рейтинг

Прапор США. Фото: Freepik

Ринок оренди житла в США продовжує демонструвати значні відмінності залежно від регіону. Міста на узбережжях, особливо на Північно-Східному і Західному, традиційно дорожчі через густонаселення та економічні можливості. Натомість внутрішні регіони пропонують більш доступні варіанти.

Портал Zumper, відомий своїми детальними звітами про орендні ціни, опублікував свіжу статистику, яка відображає медіанні ціни на 1-кімнатні квартири в різних містах країни.

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Найдорожчі міста для оренди

На вершині рейтингу опинилося місто Нью-Йорк, де медіанна оренда 1-кімнатної квартири сягає вражаючих 4 620 дол. на місяць. Це найдорожчий ринок у країні, що відображає високий попит і обмежену пропозицію житла в мегаполісі.

Друге місце посідає Сан-Франциско з ціною 3 300 дол., що робить його привабливим, але дорогим варіантом для тих, хто шукає життя на Західному узбережжі.

Третє місце займає Джерсі-Сіті з 2 920 дол., що підкреслює високу вартість оренди в районі Великого Нью-Йорка.

Далі в списку йдуть Бостон (2 880 дол.), Майамі (2 700 дол.), Сан-Хосе (2 660 дол.), Арлінгтон (2 490 дол.), Вашингтон, округ Колумбія та Лос-Анджелес (2 300 дол.) та Сан-Дієго (2 280 дол.).

До рейтингу потрапили аж чотири міста Каліфорнії — одне з найбільш фінансово напружених місць для орендарів у США. Ці міста відомі як економічні та культурні центри, що впливає на ціни. Наприклад, Лос-Анджелес і Сан-Хосе приваблюють технологічних фахівців і творчих особистостей, а Бостон – студентів і професіоналів.

Де ціни на оренду найнижчі

На противагу дорогим мегаполісам, є міста, де оренда залишається доступною. Лідером серед найдешевших ринків став Акрон, Огайо, з медіанною ціною 750 дол. на місяць — ідеальний вибір для тих, хто шукає економію. Друге місце посідає Вічіта, Канзас, з 770 дол., а третє — Шривпорт, Луїзіана, з 800 дол. Ці міста пропонують спокійне життя за нижчу плату.

Далі йдуть Оклахома-Сіті та Ель-Пасо (890 дол.), Лінкольн, Небраска, (900 дол.), Тусон та Де-Мойн (910 дол. ), Вінстон-Сейлем (920 дол.) і Альбукерке (930 дол.). У цих містах темпи зростання орендної плати залишаються помірними, і вони дедалі більше приваблюють молодь та фрилансерів, які шукають баланс між комфортом і доступністю.

Ціни на оренду 1-кімнатної квартири у США. Графіка: business_ua/Telegram

Різниця у вартості — більше 3 800 дол.

Найбільше вражає не сам перелік міст, а контраст між цінами. Наприклад:

вартість оренди в Нью-Йорку = майже 6 квартир в Акроні;

за оренду в Сан-Франциско (3 300 дол.) можна винайняти житло одночасно в Тусоні (910 дол.), Лінкольні (900 дол.) та навіть залишиться на комунальні послуги.

Цей розрив у цінах не лише ілюструє нерівність у вартості життя в США, а й визначає сучасні міграційні тенденції всередині країни — люди масово переїжджають з узбережжя до Центрального Заходу.

Що очікує ринок

Статистика від Zumper відображає зростання цін у популярних містах, таких як Нью-Йорк і Сан-Франциско, що пов’язано з інфляцією та попитом на якісне житло. Водночас дешеві ринки, як-от Акрон, залишаються стабільними, приваблюючи тих, хто шукає економію.

Експерти прогнозують, що в найближчі місяці розрив між найдорожчими й найдешевшими ринками може ще більше збільшитися через міграційні тенденції та розвиток інфраструктури.

Як повідомлялось, придбати власне житло в США — це мета, яка для багатьох американців стає дедалі складнішою. Цьогоріч ринок нерухомості змінюється не на користь покупців: ціни зростають швидше за зарплати. Тому час, необхідний для накопичення на квартиру чи будинок, суттєво різниться залежно від штату та міста.

Також ми розповідали, що у країнах Європи та США активно працюють над створенням максимально комфортних умов для батьків з дітьми. Це досягається завдяки численним програмам підтримки сімей, які охоплюють різноманітні аспекти життя. Особливу увагу приділяють доступності інфраструктури, її зручності та можливостям для соціалізації дітей та їхніх батьків.