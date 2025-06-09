Купити квартиру в США — скільки років потрібно працювати та відкладати

Нерухомість у Нью-Йорку дорожча, ніж в інших містах. Фото: Freepik

Мати власне житло в США — ціль, яка для одних здається реальною, а для інших — майже недосяжною. Усе залежить від міста, де ви живете, заробляєте й плануєте купувати квартиру. У 2025 році реалії американського ринку нерухомості змінюються не на користь покупців: житло дорожчає, зарплати зростають повільніше, а час, необхідний для накопичення, суттєво відрізняється від штату до штату.

Скільки часу потрібно жителям 10 великих міст США, щоб накопичити на власне житло, розповідає "24 Канал".

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Чому місце проживання має значення

Ціни на квартири в США залежать від регіону, економічного розвитку міста та попиту на нерухомість. Наприклад, у мегаполісах на кшталт Нью-Йорка чи Сан-Франциско квадратний метр коштує значно дорожче, ніж у Чикаго чи Далласі.

Водночас зарплати в цих містах також вищі, але не завжди компенсують високу вартість житла. Для розрахунків ми взяли середні ціни на квартири площею 50 квадратних метрів на околицях міст (не в центрі) та середні зарплати після сплати податків. Припустимо, що людина відкладає 50% доходу щомісяця — це амбітна, але досяжна мета для багатьох.

Ціни на житло: від мегаполісів до спокійних штатів

Ось середні ціни за квадратний метр у 10 великих містах США:

Нью-Йорк: 12 887 доларів — найдорожче місто, де нерухомість є символом статусу;

Сан-Франциско: 9 610 доларів — центр технологій із захмарними цінами;

Лос-Анджелес: 6 792 долари — місто мрій із високими витратами;

Вашингтон: 6 150 доларів — столиця з престижними районами;

Маямі: 3 902 долари — популярний курорт із помірними цінами;

Денвер: 3 695 доларів — зростаючий ринок із доступнішим житлом;

Міннеаполіс: 2 522 долари — комфортне місто з низькими цінами;

Чикаго: 2 478 доларів — економічний центр із доступною нерухомістю;

Філадельфія: 2 371 долар — історичне місто з недорогими квартирами;

Даллас: 2 328 доларів — найдешевший варіант із нашого списку.

Ціни на квартиру площею 50 кв. м варіюються від 116 400 доларів у Далласі до 644 350 доларів у Нью-Йорку.

Скільки заробляють американці

Середня зарплата після сплати податків також залежить від міста. Ось актуальні дані:

Сан-Франциско: 7 230 доларів — найвищі доходи завдяки IT-галузі;

Вашингтон: 6 116 доларів — високі зарплати у державному секторі;

Чикаго: 5 234 долари — стабільний дохід у промисловому центрі;

Нью-Йорк: 5 128 доларів — високі зарплати, але й високі витрати;

Денвер: 5 056 доларів — зростаючий ринок праці;

Даллас: 4 732 долари — доступніші зарплати, але й дешевше життя;

Міннеаполіс: 4 472 долари — середній рівень доходів;

Лос-Анджелес: 4 439 доларів — креативна індустрія з помірними зарплатами;

Філадельфія: 4 413 доларів — стабільний дохід для історичного міста;

Маямі: 4 254 долари — нижчі зарплати через туристичну економіку.

Ці цифри показують, що навіть із високими доходами в Нью-Йорку чи Сан-Франциско накопичити на квартиру складніше через захмарні ціни на нерухомість.

Скільки років працювати на квартиру

Припустимо, що людина відкладає 50% зарплати щомісяця. Ось скільки часу знадобиться для купівлі квартири площею 50 кв. м:

Нью-Йорк: 20 років та 9 місяців;

Лос-Анджелес: 12 років та 8 місяців;

Сан-Франциско: 11 років та 1 місяць;

Вашингтон: 8 років та 4 місяці;

Маямі: 7 років та 6 місяців;

Денвер: 6 років та 1 місяць;

Філадельфія: 4 роки та 8 місяців;

Міннеаполіс: 4 роки та 7 місяців;

Чикаго: 4 роки;

Даллас: 4 роки та 1 місяць.

Варто зазначити, що ці розрахунки спрощені. У реальному житті все складніше:

ціни на житло коливаються навіть у межах одного міста;

витрати на життя можуть з’їдати більшу частину доходу;

не всі мають змогу відкладати половину зарплати;

ринок нерухомості США нестабільний — вартість може стрімко зростати або падати.

Крім того, для багатьох єдиним варіантом є іпотека. А отже, до часу накопичення треба додати роки виплат і відсотки за кредитом.

Що впливає на реальність мрії

Накопичити на квартиру в США – завдання, яке залежить від кількох факторів:

Місто проживання. У Нью-Йорку чи Сан-Франциско ціни на нерухомість непропорційно високі порівняно із зарплатами. У Чикаго чи Далласі співвідношення набагато сприятливіше. Дохід та економія. Відкладати 50% зарплати реально лише за умови жорсткої економії або додаткових джерел доходу. Житлові програми та кредити. Іпотека може прискорити купівлю, але потребує стабільного доходу та початкового внеску. Інфляція та зростання цін. Ціни на нерухомість у США зростають швидше, ніж зарплати, що може подовжити термін накопичення.

Раніше ми розповідали, скільки треба відкладати, щоб купити житло у Канаді. Адже вартість квартир та середній рівень доходів суттєво відрізняються по провінціях, що значно ускладнює ситуацію.

Крім того, повідомлялось, що придбання житла в Європі залишається привабливим варіантом для тих, хто шукає доступну нерухомість для проживання або інвестицій. У червні 2025 року кілька європейських країн пропонують бюджетні квартири, які вдало поєднують привабливу ціну, комфортні умови та потенціал для зростання вартості.