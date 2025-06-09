Купить квартиру в США — сколько лет нужно работать и откладывать

Недвижимость в Нью-Йорке дороже, чем в других городах. Фото: Freepik

Иметь собственное жилье в США — цель, которая для одних кажется достижимой, а для других — почти недостижимой. Все зависит от города, где вы живете, зарабатываете и планируете покупать квартиру. В 2025 году реалии американского рынка недвижимости меняются не в пользу покупателей: жилье дорожает, зарплаты растут медленнее, а время, необходимое для накопления, существенно отличается от штата к штату.

Сколько времени нужно жителям 10 крупных городов США, чтобы накопить на собственное жилье, рассказывает "24 Канал".

Реклама

Читайте также:

Почему место жительства имеет значение

Цены на квартиры в США зависят от региона, экономического развития города и спроса на недвижимость. Например, в мегаполисах вроде Нью-Йорка или Сан-Франциско квадратный метр стоит значительно дороже, чем в Чикаго или Далласе.

В то же время зарплаты в этих городах также выше, но не всегда компенсируют высокую стоимость жилья. Для расчетов мы взяли средние цены на квартиры площадью 50 квадратных метров на окраинах городов (не в центре) и средние зарплаты после уплаты налогов. Предположим, что человек откладывает 50% дохода ежемесячно — это амбициозная, но достижимая цель для многих.

Цены на жилье: от мегаполисов до спокойных штатов

Вот средние цены за квадратный метр в 10 крупных городах США:

Нью-Йорк: 12 887 долларов — самый дорогой город, где недвижимость является символом статуса;

Сан-Франциско: 9 610 долларов — центр технологий с заоблачными ценами;

Лос-Анджелес: 6 792 доллара — город мечты с высокими затратами;

Вашингтон: 6 150 долларов — столица с престижными районами;

Майами: 3 902 доллара — популярный курорт с умеренными ценами;

Денвер: 3 695 долларов — растущий рынок с более доступным жильем;

Миннеаполис: 2 522 доллара — комфортный город с низкими ценами;

Чикаго: 2 478 долларов — экономический центр с доступной недвижимостью;

Филадельфия: 2 371 доллар — исторический город с недорогими квартирами;

Даллас: 2 328 долларов — самый дешевый вариант из нашего списка.

Цены на квартиру площадью 50 кв. м варьируются от 116 400 долларов в Далласе до 644 350 долларов в Нью-Йорке.

Сколько зарабатывают американцы

Средняя зарплата после уплаты налогов также зависит от города. Вот актуальные данные:

Сан-Франциско: 7 230 долларов — самые высокие доходы благодаря IT-отрасли;

Вашингтон: 6 116 долларов — высокие зарплаты в государственном секторе;

Чикаго: 5 234 доллара — стабильный доход в промышленном центре;

Нью-Йорк: 5 128 долларов — высокие зарплаты, но и высокие расходы;

Денвер: 5 056 долларов — растущий рынок труда;

Даллас: 4 732 доллара — более доступные зарплаты, но и более дешевая жизнь;

Миннеаполис: 4 472 доллара — средний уровень доходов;

Лос-Анджелес: 4 439 долларов — креативная индустрия с умеренными зарплатами;

Филадельфия: 4 413 долларов — стабильный доход для исторического города;

Майами: 4 254 доллара — более низкие зарплаты из-за туристической экономики.

Эти цифры показывают, что даже с высокими доходами в Нью-Йорке или Сан-Франциско накопить на квартиру сложнее из-за заоблачных цен на недвижимость.

Сколько лет работать на квартиру

Предположим, что человек откладывает 50% зарплаты ежемесячно. Вот сколько времени понадобится для покупки квартиры площадью 50 кв. м:

Нью-Йорк: 20 лет и 9 месяцев;

Лос-Анджелес: 12 лет и 8 месяцев;

Сан-Франциско: 11 лет и 1 месяц;

Вашингтон: 8 лет и 4 месяца;

Майами: 7 лет и 6 месяцев;

Денвер: 6 лет и 1 месяц;

Филадельфия: 4 года и 8 месяцев;

Миннеаполис: 4 года и 7 месяцев;

Чикаго: 4 года;

Даллас: 4 года и 1 месяц.

Стоит отметить, что эти расчеты — упрощенные. В реальной жизни все сложнее:

цены на жилье колеблются даже в пределах одного города;

расходы на жизнь могут съедать большую часть дохода;

не все могут откладывать половину зарплаты;

рынок недвижимости США нестабилен — стоимость может стремительно расти или падать.

Кроме того, для многих единственным вариантом является ипотека. А значит, ко времени накопления надо добавить годы выплат и проценты по кредиту.

Что влияет на реальность мечты

Накопить на квартиру в США — задача, которая зависит от нескольких факторов:

Город проживания. В Нью-Йорке или Сан-Франциско цены на недвижимость непропорционально высокие по сравнению с зарплатами. В Чикаго или Далласе соотношение гораздо благоприятнее. Доход и экономия. Откладывать 50% зарплаты реально только при условии жесткой экономии или дополнительных источников дохода. Жилищные программы и кредиты. Ипотека может ускорить покупку, но требует стабильного дохода и первоначального взноса. Инфляция и рост цен. Цены на недвижимость в США растут быстрее, чем зарплаты, что может продлить срок накопления.

Ранее мы рассказывали, сколько надо откладывать, чтобы купить жилье в Канаде. Ведь стоимость квартир и средний уровень доходов существенно отличаются по провинциям, что значительно усложняет ситуацию.

Кроме того, сообщалось, что приобретение жилья в Европе остается привлекательным вариантом для тех, кто ищет доступную недвижимость для проживания или инвестиций. В июне 2025 года несколько европейских стран предлагают бюджетные квартиры, которые удачно сочетают привлекательную цену, комфортные условия и потенциал для роста стоимости.