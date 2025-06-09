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Главная Недвижимость Сколько зарплат надо отдать, чтобы купить квартиру в США

Сколько зарплат надо отдать, чтобы купить квартиру в США

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Дата публикации 9 июня 2025 20:08
Купить квартиру в США — сколько лет нужно работать и откладывать
Недвижимость в Нью-Йорке дороже, чем в других городах. Фото: Freepik

Иметь собственное жилье в США — цель, которая для одних кажется достижимой, а для других — почти недостижимой. Все зависит от города, где вы живете, зарабатываете и планируете покупать квартиру. В 2025 году реалии американского рынка недвижимости меняются не в пользу покупателей: жилье дорожает, зарплаты растут медленнее, а время, необходимое для накопления, существенно отличается от штата к штату.

Сколько времени нужно жителям 10 крупных городов США, чтобы накопить на собственное жилье, рассказывает "24 Канал".

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Почему место жительства имеет значение

Цены на квартиры в США зависят от региона, экономического развития города и спроса на недвижимость. Например, в мегаполисах вроде Нью-Йорка или Сан-Франциско квадратный метр стоит значительно дороже, чем в Чикаго или Далласе.

В то же время зарплаты в этих городах также выше, но не всегда компенсируют высокую стоимость жилья. Для расчетов мы взяли средние цены на квартиры площадью 50 квадратных метров на окраинах городов (не в центре) и средние зарплаты после уплаты налогов. Предположим, что человек откладывает 50% дохода ежемесячно — это амбициозная, но достижимая цель для многих.

Цены на жилье: от мегаполисов до спокойных штатов

Вот средние цены за квадратный метр в 10 крупных городах США:

  • Нью-Йорк: 12 887 долларов — самый дорогой город, где недвижимость является символом статуса;
  • Сан-Франциско: 9 610 долларов — центр технологий с заоблачными ценами;
  • Лос-Анджелес: 6 792 доллара — город мечты с высокими затратами;
  • Вашингтон: 6 150 долларов — столица с престижными районами;
  • Майами: 3 902 доллара — популярный курорт с умеренными ценами;
  • Денвер: 3 695 долларов — растущий рынок с более доступным жильем;
  • Миннеаполис: 2 522 доллара — комфортный город с низкими ценами;
  • Чикаго: 2 478 долларов — экономический центр с доступной недвижимостью;
  • Филадельфия: 2 371 доллар — исторический город с недорогими квартирами;
  • Даллас: 2 328 долларов — самый дешевый вариант из нашего списка.

Цены на квартиру площадью 50 кв. м варьируются от 116 400 долларов в Далласе до 644 350 долларов в Нью-Йорке.

Сколько зарабатывают американцы

Средняя зарплата после уплаты налогов также зависит от города. Вот актуальные данные:

  • Сан-Франциско: 7 230 долларов — самые высокие доходы благодаря IT-отрасли;
  • Вашингтон: 6 116 долларов — высокие зарплаты в государственном секторе;
  • Чикаго: 5 234 доллара — стабильный доход в промышленном центре;
  • Нью-Йорк: 5 128 долларов — высокие зарплаты, но и высокие расходы;
  • Денвер: 5 056 долларов — растущий рынок труда;
  • Даллас: 4 732 доллара — более доступные зарплаты, но и более дешевая жизнь;
  • Миннеаполис: 4 472 доллара — средний уровень доходов;
  • Лос-Анджелес: 4 439 долларов — креативная индустрия с умеренными зарплатами;
  • Филадельфия: 4 413 долларов — стабильный доход для исторического города;
  • Майами: 4 254 доллара — более низкие зарплаты из-за туристической экономики.

Эти цифры показывают, что даже с высокими доходами в Нью-Йорке или Сан-Франциско накопить на квартиру сложнее из-за заоблачных цен на недвижимость.

Сколько лет работать на квартиру

Предположим, что человек откладывает 50% зарплаты ежемесячно. Вот сколько времени понадобится для покупки квартиры площадью 50 кв. м:

  • Нью-Йорк: 20 лет и 9 месяцев;
  • Лос-Анджелес: 12 лет и 8 месяцев;
  • Сан-Франциско: 11 лет и 1 месяц;
  • Вашингтон: 8 лет и 4 месяца;
  • Майами: 7 лет и 6 месяцев;
  • Денвер: 6 лет и 1 месяц;
  • Филадельфия: 4 года и 8 месяцев;
  • Миннеаполис: 4 года и 7 месяцев;
  • Чикаго: 4 года;
  • Даллас: 4 года и 1 месяц.

Стоит отметить, что эти расчеты — упрощенные. В реальной жизни все сложнее:

  • цены на жилье колеблются даже в пределах одного города;
  • расходы на жизнь могут съедать большую часть дохода;
  • не все могут откладывать половину зарплаты;
  • рынок недвижимости США нестабилен — стоимость может стремительно расти или падать.

Кроме того, для многих единственным вариантом является ипотека. А значит, ко времени накопления надо добавить годы выплат и проценты по кредиту.

Что влияет на реальность мечты

Накопить на квартиру в США — задача, которая зависит от нескольких факторов:

  1. Город проживания. В Нью-Йорке или Сан-Франциско цены на недвижимость непропорционально высокие по сравнению с зарплатами. В Чикаго или Далласе соотношение гораздо благоприятнее.
  2. Доход и экономия. Откладывать 50% зарплаты реально только при условии жесткой экономии или дополнительных источников дохода.
  3. Жилищные программы и кредиты. Ипотека может ускорить покупку, но требует стабильного дохода и первоначального взноса.
  4. Инфляция и рост цен. Цены на недвижимость в США растут быстрее, чем зарплаты, что может продлить срок накопления.

Ранее мы рассказывали, сколько надо откладывать, чтобы купить жилье в Канаде. Ведь стоимость квартир и средний уровень доходов существенно отличаются по провинциям, что значительно усложняет ситуацию.

Кроме того, сообщалось, что приобретение жилья в Европе остается привлекательным вариантом для тех, кто ищет доступную недвижимость для проживания или инвестиций. В июне 2025 года несколько европейских стран предлагают бюджетные квартиры, которые удачно сочетают привлекательную цену, комфортные условия и потенциал для роста стоимости.

США недвижимость цены на квартиры купить квартиру как насобирать на квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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