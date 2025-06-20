Самые дорогие и самые дешевые города для аренды жилья в США — полный рейтинг

Флаг США. Фото: Freepik

Рынок аренды жилья в США продолжает демонстрировать значительные различия в зависимости от региона. Города на побережьях, особенно на Северо-Восточном и Западном, традиционно дороже из-за густонаселенности и экономических возможностей. Зато внутренние регионы предлагают более доступные варианты.

Портал Zumper, известный своими подробными отчетами об арендных ценах, опубликовал свежую статистику, которая отражает медианные цены на 1-комнатные квартиры в разных городах страны.

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Самые дорогие города для аренды

На вершине рейтинга оказался город Нью-Йорк, где медианная аренда 1-комнатной квартиры достигает впечатляющих 4 620 долл. в месяц. Это самый дорогой рынок в стране, что отражает высокий спрос и ограниченное предложение жилья в мегаполисе.

Второе место занимает Сан-Франциско с ценой 3 300 долл., что делает его привлекательным, но дорогим вариантом для тех, кто ищет жизнь на Западном побережье.

Третье место занимает Джерси-Сити с 2 920 долл., что подчеркивает высокую стоимость аренды в районе Большого Нью-Йорка.

Далее в списке идут Бостон (2 880 долл.), Майами (2 700 долл.), Сан-Хосе (2 660 долл.), Арлингтон (2 490 долл.), Вашингтон, округ Колумбия и Лос-Анджелес (2 300 долл.) и Сан-Диего (2 280 долл.).

В рейтинг попали целых четыре города Калифорнии - одно из самых финансово напряженных мест для арендаторов в США. Эти города известны как экономические и культурные центры, что влияет на цены. Например, Лос-Анджелес и Сан-Хосе привлекают технологических специалистов и творческих личностей, а Бостон — студентов и профессионалов.

Где цены на аренду самые низкие

В противовес дорогим мегаполисам, есть города, где аренда остается доступной. Лидером среди самых дешевых рынков стал Акрон, Огайо, с медианной ценой 750 долл. в месяц — идеальный выбор для тех, кто ищет экономию. Второе место занимает Вичита, Канзас, с 770 долл., а третье — Шривпорт, Луизиана, с 800 долл. Эти города предлагают спокойную жизнь за более низкую плату.

Далее следуют Оклахома-Сити и Эль-Пасо (890 долл.), Линкольн, Небраска, (900 долл.), Тусон и Де-Мойн (910 долл.), Винстон-Сейлем (920 долл.) и Альбукерке (930 долл.). В этих городах темпы роста арендной платы остаются умеренными, и они все больше привлекают молодежь и фрилансеров, которые ищут баланс между комфортом и доступностью.

Цены на аренду 1-комнатной квартиры в США. Графика: business_ua/Telegram

Разница в стоимости — более 3 800 долл.

Больше всего поражает не сам перечень городов, а контраст между ценами. Например:

стоимость аренды в Нью-Йорке = почти 6 квартир в Акроне;

за аренду в Сан-Франциско (3 300 долл.) можно снять жилье одновременно в Тусоне (910 долл.), Линкольне (900 долл.) и даже останется на коммунальные услуги.

Этот разрыв в ценах не только иллюстрирует неравенство в стоимости жизни в США, но и определяет современные миграционные тенденции внутри страны — люди массово переезжают с побережья на Центральный Запад.

Что ожидает рынок

Статистика от Zumper отражает рост цен в популярных городах, таких как Нью-Йорк и Сан-Франциско, что связано с инфляцией и спросом на качественное жилье. В то же время дешевые рынки, такие как Акрон, остаются стабильными, привлекая тех, кто ищет экономию.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы разрыв между самыми дорогими и самыми дешевыми рынками может еще больше увеличиться из-за миграционных тенденций и развития инфраструктуры.

Как сообщалось, приобрести собственное жилье в США — это цель, которая для многих американцев становится все сложнее. В этом году рынок недвижимости меняется не в пользу покупателей: цены растут быстрее зарплат. Поэтому время, необходимое для накопления на квартиру или дом, существенно отличается в зависимости от штата и города.

Также мы рассказывали, что в странах Европы и США активно работают над созданием максимально комфортных условий для родителей с детьми. Это достигается благодаря многочисленным программам поддержки семей, которые охватывают различные аспекты жизни. Особое внимание уделяется доступности инфраструктуры, ее удобству и возможностям для социализации детей и их родителей.