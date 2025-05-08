Незвичайне житло в Греції — ціни на оренду вітряків на Airbnb

Вітряки у Греції. Фото: Unsplash

Греція — це не лише блакитні куполи Санторіні чи античні руїни Афін. Це країна, де можна зануритися в унікальний досвід проживання у справжніх вітряках, що поєднують історичний шарм із сучасним комфортом. Вітряки, які колись мололи зерно, сьогодні перетворилися на ексклюзивні помешкання, доступні для бронювання.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ціни на проживання у вітряках Греції на Airbnb, від найдорожчих та найдоступніших варіантів.

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Вітряки Греції — це архітектурна спадщина, що сягає корінням середньовіччя. Розташовані переважно на островах, таких як Кіклади, Крит чи Родос, вони пропонують не лише мальовничі краєвиди, але й атмосферу, яку не знайти в жодному готелі.

Проживання у вітряку — це поєднання автентичності, романтики та ексклюзивності. Більшість із них відреставровано з урахуванням сучасних потреб: тут є Wi-Fi, кондиціонери, затишні спальні та навіть приватні басейни.

Ціни на проживання у вітряках варіюються від 90 до 1 000 євро за ніч, залежно від розташування, сезону та рівня комфорту. Наприклад, на острові Крит можна знайти варіанти за 56 євро за ніч, які пропонують автентичний досвід у сільській місцевості.

Огляд цін

На основі даних з Airbnb (станом на травень 2025 року, з урахуванням бронювань на червень-вересень), ми проаналізували ціни на проживання у вітряках у різних регіонах Греції. Вартість вказана за ніч для двох осіб, без урахування додаткових зборів (податки, прибирання тощо).

Найдорожчі вітряки

Вітряки в Ойя, Санторіні. Ціна: близько 450-600 євро за ніч.

Санторіні — це синонім розкоші, і вітряки в Ойя підтверджують цю репутацію. Один із найдорожчих варіантів — це відреставрований вітряк із панорамним видом на кальдеру, приватним джакузі та мінімалістичним дизайном у кікладському стилі.

Такі об’єкти популярні серед молодят і тих, хто шукає Instagram-ідеальні краєвиди. Висока ціна виправдана ексклюзивною локацією та преміум-комфортом.

Вітряк у Ойя. Фото: Airbnb



Вітряки у Міконосі. Ціна: близько 350-500 євро за ніч.

На Міконосі вітряки — це символ острова, і багато з них перетворено на розкішні вілли. Наприклад, вітряк біля пляжу Орнос пропонує просторі тераси, басейн і дизайнерський інтер’єр. Ціни зростають через популярність острова серед знаменитостей і близькість до модних клубів.

Вітряк у Міконосі. Фото: Airbnb

Найдешевші вітряки

Вітряки на Наксосі. Ціна: близько 100-150 євро за ніч.

Наксос пропонує автентичні вітряки за помірними цінами. Наприклад, вітряк біля пляжу Агіос Прокопіос має традиційний інтер’єр, кухню та відкриту терасу. Це чудовий варіант для сімейного відпочинку.

Вітряк на Наксосі. Фото: Airbnb



Вітряки на острові Парос. Ціна: близько 80-120 євро за ніч.

Парос — менш розкручений, але не менш чарівний острів. Вітряки у районі Науси — це бюджетний варіант із базовими зручностями, але з автентичною атмосферою. Ви отримаєте вид на Егейське море, затишну спальню та доступ до місцевих таверн за доступною ціною.

Вітряк на острові Парос. Фото: Airbnb



Вітряки на Криті (район Ханья). Ціна: близько 90-130 євро за ніч.

На Криті вітряки часто розташовані в сільській місцевості, що додає їм шарму. Один із варіантів — це компактний вітряк із терасою та видом на оливкові гаї. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає спокій і єднання з природою.

Вітряк на Криті. Фото: Airbnb

Порівняння та рекомендації

Санторіні та Міконос — це вибір для тих, хто готовий платити за розкіш і престиж. Вітряки тут ідеально підходять для романтичних подорожей чи особливих подій, але бронювати варто заздалегідь через високий попит.

Парос, Крит, Наксос — бюджетніші острови, які пропонують не менш автентичний досвід. Вони підійдуть мандрівникам, які цінують спокій, локальну культуру та економію.

Для найкращих цін бронюйте на початку сезону (червень) або наприкінці (вересень), коли попит нижчий. Також звертайте увагу на відгуки та наявність знижок для тривалого перебування (від 28 ночей).

Проживання у вітряку — це не просто нічліг, а подорож у часі. Ви відчуєте себе частиною грецької історії, насолоджуючись краєвидами, які не залишать байдужими. Крім того, багато вітряків пропонують унікальні бонуси: від приватних басейнів до сніданків із місцевих продуктів.

Раніше ми розповідали про острів Паксос, який розташований неподалік Корфу (1-2,5 години на поромі), є чудовим вибором для спокійного відпочинку. Тут ви зможете помилуватися мальовничою природою без зайвого галасу.

Також не слід забувати про Салоніки — друге за величиною місто Греції, що розкинулось на узбережжі Македонії. Це місто вражає поєднанням багатої історії та культури, доповненим смачною кухнею та мальовничими морськими краєвидами.