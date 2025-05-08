Необычное жилье в Греции — цены на аренду ветряков на Airbnb

Ветряные мельницы в Греции. Фото: Unsplash

Греция — это не только голубые купола Санторини или античные руины Афин. Это страна, где можно окунуться в уникальный опыт проживания в настоящих ветряных мельницах, сочетающих исторический шарм с современным комфортом. Ветряки, которые когда-то мололи зерно, сегодня превратились в эксклюзивные помещения, доступные для бронирования.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ценах на проживание в мельницах Греции на Airbnb, от самых дорогих и самых доступных вариантов.

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Ветряные мельницы Греции — это архитектурное наследие, уходящее корнями в средневековье. Расположенные преимущественно на островах, таких как Киклады, Крит или Родос, они предлагают не только живописные пейзажи, но и атмосферу, которую не найти ни в одном отеле.

Проживание в ветряной мельнице — это сочетание аутентичности, романтики и эксклюзивности. Большинство из них отреставрированы с учетом современных потребностей: здесь есть Wi-Fi, кондиционеры, уютные спальни и даже частные бассейны.

Цены на проживание в ветряных мельницах варьируются от 90 до 1 000 евро за ночь, в зависимости от расположения, сезона и уровня комфорта. Например, на острове Крит можно найти варианты за 56 евро за ночь, которые предлагают аутентичный опыт в сельской местности.

Обзор цен

На основе данных с Airbnb (по состоянию на май 2025 года, с учетом бронирований на июнь-сентябрь), мы проанализировали цены на проживание в ветряных мельницах в разных регионах Греции. Стоимость указана за ночь для двух человек, без учета дополнительных сборов (налоги, уборка и т.д.).

Самые дорогие ветряные мельницы

Ветряные мельницы в Ойя, Санторини. Цена: около 450-600 евро за ночь.

Санторини — это синоним роскоши, и ветряные мельницы в Ойя подтверждают эту репутацию. Один из самых дорогих вариантов — это отреставрированная ветряная мельница с панорамным видом на кальдеру, частным джакузи и минималистичным дизайном в кикладском стиле.

Такие объекты популярны среди молодоженов и тех, кто ищет Instagram-идеальные виды. Высокая цена оправдана эксклюзивной локацией и премиум-комфортом.

Ветряная мельница в Ойя. Фото: Airbnb

Ветряные мельницы в Миконосе. Цена: около 350-500 евро за ночь.

На Миконосе мельницы — это символ острова, и многие из них превращены в роскошные виллы. Например, ветряная мельница возле пляжа Орнос предлагает просторные террасы, бассейн и дизайнерский интерьер. Цены растут из-за популярности острова среди знаменитостей и близости к модным клубам.

Ветряная мельница в Миконосе. Фото: Airbnb

Самые дешевые ветряные мельницы

Ветряные мельницы на Наксосе. Цена: около 100-150 евро за ночь.

Наксос предлагает аутентичные ветряные мельницы по умеренным ценам. Например, ветряная мельница возле пляжа Агиос Прокопиос имеет традиционный интерьер, кухню и открытую террасу. Это отличный вариант для семейного отдыха.

Ветряная мельница на Наксосе. Фото: Airbnb



Ветряки на острове Парос Цена: около 80-120 евро за ночь.

Парос — менее раскрученный, но не менее очаровательный остров. Ветряки в районе Наусы — это бюджетный вариант с базовыми удобствами, но с аутентичной атмосферой. Вы получите вид на Эгейское море, уютную спальню и доступ к местным тавернам по доступной цене.

Ветряная мельница на острове Парос, фото: Airbnb

Ветряные мельницы на Крите (район Ханья). Цена: около 90-130 евро за ночь.

На Крите мельницы часто расположены в сельской местности, что добавляет им шарма. Один из вариантов — это компактная мельница с террасой и видом на оливковые рощи. Это идеальный выбор для тех, кто ищет спокойствие и единение с природой.

Ветряная мельница на Крите. Фото: Airbnb

Сравнение и рекомендации

Санторини и Миконос — это выбор для тех, кто готов платить за роскошь и престиж. Ветряки здесь идеально подходят для романтических путешествий или особых событий, но бронировать стоит заранее из-за высокого спроса.

Парос, Крит, Наксос — более бюджетные острова, которые предлагают не менее аутентичный опыт. Они подойдут путешественникам, которые ценят спокойствие, локальную культуру и экономию.

Для лучших цен бронируйте в начале сезона (июнь) или в конце (сентябрь), когда спрос ниже. Также обращайте внимание на отзывы и наличие скидок для длительного пребывания (от 28 ночей).

Проживание в ветряной мельнице — это не просто ночлег, а путешествие во времени. Вы почувствуете себя частью греческой истории, наслаждаясь видами, которые не оставят равнодушными. Кроме того, многие ветряки предлагают уникальные бонусы: от частных бассейнов до завтраков из местных продуктов.

Ранее мы рассказывали об острове Паксос, который расположен недалеко от Корфу (1-2,5 часа на пароме), является отличным выбором для спокойного отдыха. Здесь вы сможете полюбоваться живописной природой без лишнего шума.

Также не следует забывать о Салониках — втором по величине городе Греции, раскинувшемся на побережье Македонии. Этот город поражает сочетанием богатой истории и культуры, дополненным вкусной кухней и живописными морскими пейзажами.