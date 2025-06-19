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Головна Нерухомість Лідер змінився — яке місто стало найкомфортнішим у світі

Лідер змінився — яке місто стало найкомфортнішим у світі

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Дата публікації: 19 червня 2025 08:15
Яке місто стало найкомфортнішим у світі у 2025 році — новий рейтинг EIU
Човни у Копенгагені. Фото: Freepik
Ключові моменти Відень втратив лідерство: що пішло не так Які міста ще в "десятці" Які міста опустилися в рейтингу Що впливає на рейтинг Міста, що стрімко зростають Найменш комфортні міста: без змін

У 2025 році світовий рейтинг найкомфортніших для життя міст, складений Economist Intelligence Unit (EIU), очолила столиця Данії — Копенгаген. Цей результат став несподіванкою, адже попередні три роки першість утримував Відень.

Копенгаген отримав найвищі бали у ключових категоріях: стабільність, освіта та інфраструктура, повідомляє CNN. Данська столиця славиться своєю розвиненою системою громадського транспорту, велосипедною інфраструктурою та високим рівнем безпеки. Крім того, місто активно інвестує в зелені технології та соціальні програми, що забезпечують комфортне життя для всіх верств населення.

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"Копенгаген демонструє, як гармонійне поєднання інновацій, екологічності та соціальної стабільності може вивести місто на вершину світового рейтингу", — зазначає заступник директора галузі EIU Барсалі Бхаттачарія.

Освіта в Данії залишається однією з найкращих у світі, а охорона здоров’я доступна і якісна. Інфраструктура міста, від метро до велодоріжок, дозволяє жителям пересуватися зручно та безпечно. Ці фактори стали вирішальними для першого місця Копенгагена у рейтингу EIU, який оцінює 173 міста за п’ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров’я, культура та довкілля, освіта й інфраструктура.

Відень втратив лідерство: що пішло не так

Відень, який утримував перше місце протягом трьох років, цього разу поступився через зниження показника стабільності. Хоча місто й надалі отримує високі оцінки за культуру, інфраструктуру та освіту, заворушення та безпекові виклики в Європі вплинули на його позицію.

"Тиск на стабільність призвів до того, що Відень втратив свою позицію найкомфортнішого для життя міста після трьох років перебування поза рейтингом", — пояснює Бхаттачарія.

Попри це, Відень залишився серед лідерів, розділивши друге місце з Цюрихом. Австрійська столиця продовжує вражати своєю архітектурою, культурним життям і високим рівнем комфорту, але цього року її обійшов більш стабільний конкурент.

Які міста ще в "десятці"

Рейтинг EIU 2025 року показує, що європейські та австралійські міста домінують у списку найкомфортніших. Ось як виглядає перша десятка:

  1. Копенгаген, Данія — ідеальні оцінки за стабільність, освіту та інфраструктуру.
  2. Відень, Австрія — високі бали, але втрата через стабільність.
  3. Цюрих, Швейцарія — стабільно високі показники в усіх категоріях.
  4. Мельбурн, Австралія — утримує міцну позицію завдяки якості життя.
  5. Женева, Швейцарія — сильна інфраструктура та охорона здоров’я.
  6. Сідней, Австралія — піднявся на одне місце завдяки покращенню інфраструктури.
  7. Осака, Японія та Окленд, Нова Зеландія — ділять місце завдяки стабільності.
  8. Аделаїда, Австралія — комфортне місто з високим рівнем життя.
  9. Ванкувер, Канада — замикає десятку завдяки екології та культурі.

Які міста опустилися в рейтингу

Не всі міста змогли втриматися на своїх позиціях. Наприклад, канадське місто Калгарі, яке торік було п’ятим, у 2025 році опустилося на 18-те місце через проблеми з охороною здоров’я. Торонто також втратив позиції, опустившись із 12-го на 16-те місце.

"Це насправді лише відображає довгі черги на медичні огляди. У медичних закладах та лікарнях не вистачає персоналу", — коментує Бхаттачарія.

Канада загалом зіткнулася з тиском на систему охорони здоров’я, що вплинуло на позиції її міст. 

"Просто щоб зрозуміти контекст, вони все ще є одними з найкомфортніших для життя міст у світі", —  додає експерт.

У Великій Британії Лондон, Манчестер та Единбург також втратили позиції через зниження показників стабільності після заворушень, спричинених нападом у Саутпорті. Лондон опустився з 45-го на 54-те місце, Манчестер — з 43-го на 52-ге, а Единбург — з 59-го на 64-те.

Міста, що стрімко зростають

Тоді як деякі втрачали позиції, інші зростали:

  1. Ель-Хубар (Саудівська Аравія): +13 позицій (зі 148 на 135) – завдяки масовим інвестиціям у медицину й освіту в межах національної програми "Бачення 2030".
  2. Джакарта (Індонезія): +10 позицій (зі 142 на 132) — покращення у сфері безпеки та урбаністичних реформ.

Навіть попри загальну нестабільність, низка міст демонструє якісні трансформації, здатні змінити глобальне уявлення про комфортність життя у світі.

Найменш комфортні міста: без змін

У нижній частині рейтингу змін майже не відбулося. Дамаск (Сирія) залишається найменш придатним для життя містом через тривалу нестабільність. Тріполі (Лівія), Дакка (Бангладеш), Карачі (Пакистан) та Алжир (Алжир) також залишаються в кінці списку через проблеми з безпекою, інфраструктурою та доступом до базових послуг.

Що впливає на рейтинг

Рейтинг EIU оцінює 173 міста за п’ятьма ключовими критеріями:

  • стабільність;
  • охорона здоров’я;
  • культура і довкілля;
  • освіта;
  • інфраструктура.

Цього року стабільність стала вирішальним фактором для багатьох міст. У Західній Європі, на Близькому Сході та в Азії показники стабільності знизилися через політичні та соціальні виклики.

"Як і у 2024 році, показники стабільності знизилися для Західної Європи, Близького Сходу та Північної Африки. А також зменшилися для Азії на тлі посилення загроз військового конфлікту для міст Індії та Тайваню", — зазначає Бхаттачарія.

Як повідомлялось, українці й надалі активно купують нерухомість за кордоном, прагнучи стабільності та безпеки своїх капіталів, а також нових можливостей для життя чи заробітку. Ця тенденція посилилася після 2022 року, коли мільйони громадян України виїхали за межі країни, і багато з них вирішили придбати власне житло замість оренди. Закордонна нерухомість розглядається не лише як осередок, а й як вигідна інвестиція або шлях до отримання посвідки на проживання.

Також ми розповідали, що купівля нерухомості в Європі все ще приваблює інвесторів, котрі шукають доступні варіанти як для проживання, так і для інвестицій. У червні 2025 року деякі європейські країни пропонують бюджетні квартири, що поєднують привабливу ціну, комфорт та потенціал до зростання вартості.

Данія нерухомість туризм Копенгаген Відень
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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