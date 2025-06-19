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Главная Недвижимость Лидер изменился — какой город стал самым комфортным в мире

Лидер изменился — какой город стал самым комфортным в мире

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Дата публикации 19 июня 2025 08:15
Какой город стал самым комфортным в мире в 2025 году — новый рейтинг EIU
Лодки в Копенгагене. Фото: Freepik
Ключові моменти Вена потеряла лидерство: что пошло не так Какие города еще в "десятке" Какие города опустились в рейтинге Города, которые стремительно растут Наименее комфортные города: без изменений Что влияет на рейтинг

В 2025 году мировой рейтинг самых комфортных для жизни городов, составленный Economist Intelligence Unit (EIU), возглавила столица Дании — Копенгаген. Этот результат стал неожиданностью, ведь предыдущие три года первенство удерживала Вена.

Копенгаген получил самые высокие баллы в ключевых категориях: стабильность, образование и инфраструктура, сообщает CNN. Датская столица славится своей развитой системой общественного транспорта, велосипедной инфраструктурой и высоким уровнем безопасности. Кроме того, город активно инвестирует в зеленые технологии и социальные программы, обеспечивающие комфортную жизнь для всех слоев населения.

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"Копенгаген демонстрирует, как гармоничное сочетание инноваций, экологичности и социальной стабильности может вывести город на вершину мирового рейтинга", — отмечает заместитель директора отрасли EIU Барсали Бхаттачария.

Образование в Дании остается одним из лучших в мире, а здравоохранение доступно и качественно. Инфраструктура города, от метро до велодорожек, позволяет жителям передвигаться удобно и безопасно. Эти факторы стали решающими для первого места Копенгагена в рейтинге EIU, который оценивает 173 города по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Вена потеряла лидерство: что пошло не так

Вена, которая удерживала первое место в течение трех лет, на этот раз уступила из-за снижения показателя стабильности. Хотя город и в дальнейшем получает высокие оценки за культуру, инфраструктуру и образование, беспорядки и вызовы безопасности в Европе повлияли на его позицию.

"Давление на стабильность привело к тому, что Вена потеряла свою позицию самого комфортного для жизни города после трех лет пребывания вне рейтинга", — объясняет Бхаттачария.

Несмотря на это, Вена осталась среди лидеров, разделив второе место с Цюрихом. Австрийская столица продолжает поражать своей архитектурой, культурной жизнью и высоким уровнем комфорта, но в этом году ее обошел более стабильный конкурент.

Какие города еще в "десятке"

Рейтинг EIU 2025 года показывает, что европейские и австралийские города доминируют в списке самых комфортных. Вот как выглядит первая десятка:

  1. Копенгаген, Дания — идеальные оценки за стабильность, образование и инфраструктуру.
  2. Вена, Австрия — высокие баллы, но потеря из-за стабильности.
  3. Цюрих, Швейцария — стабильно высокие показатели во всех категориях.
  4. Мельбурн, Австралия — удерживает прочную позицию благодаря качеству жизни.
  5. Женева, Швейцария — сильная инфраструктура и здравоохранение.
  6. Сидней, Австралия — поднялся на одно место благодаря улучшению инфраструктуры.
  7. Осака, Япония и Окленд, Новая Зеландия — делят место благодаря стабильности.
  8. Аделаида, Австралия — комфортный город с высоким уровнем жизни.
  9. Ванкувер, Канада — замыкает десятку благодаря экологии и культуре.

Какие города опустились в рейтинге

Не все города смогли удержаться на своих позициях. Например, канадский город Калгари, который в прошлом году был пятым, в 2025 году опустился на 18-е место из-за проблем со здравоохранением. Торонто также потерял позиции, опустившись с 12-го на 16-е место.

"Это на самом деле лишь отражает длинные очереди на медицинские осмотры. В медицинских учреждениях и больницах не хватает персонала", — комментирует Бхаттачария.

Канада в целом столкнулась с давлением на систему здравоохранения, что повлияло на позиции ее городов.

"Просто чтобы понять контекст, они все еще являются одними из самых комфортных для жизни городов в мире", — добавляет эксперт.

В Великобритании Лондон, Манчестер и Эдинбург также потеряли позиции из-за снижения показателей стабильности после беспорядков, вызванных нападением в Саутпорте. Лондон опустился с 45-го на 54-е место, Манчестер — с 43-го на 52-е, а Эдинбург — с 59-го на 64-е.

Города, которые стремительно растут

В то время как некоторые теряли позиции, другие — росли:

  1. Эль-Хубар (Саудовская Аравия): +13 позиций (со 148 на 135) — благодаря массовым инвестициям в медицину и образование в рамках национальной программы "Видение 2030".
  2. Джакарта (Индонезия): +10 позиций (со 142 на 132) — улучшение в сфере безопасности и урбанистических реформ.

Даже несмотря на общую нестабильность, ряд городов демонстрирует качественные трансформации, способные изменить глобальное представление о комфортности жизни в мире.

Наименее комфортные города: без изменений

В нижней части рейтинга изменений почти не произошло. Дамаск (Сирия) остается наименее пригодным для жизни городом из-за длительной нестабильности.

Триполи (Ливия), Дакка (Бангладеш), Карачи (Пакистан) и Алжир (Алжир) также остаются в конце списка из-за проблем с безопасностью, инфраструктурой и доступом к базовым услугам.

Что влияет на рейтинг

Рейтинг EIU оценивает 173 города по пяти ключевым критериям:

  • стабильность;
  • здравоохранение;
  • культура и окружающая среда;
  • образование;
  • инфраструктура.

В этом году стабильность стала решающим фактором для многих городов. В Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Азии показатели стабильности снизились из-за политических и социальных вызовов.

"Как и в 2024 году, показатели стабильности снизились для Западной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. А также уменьшились для Азии на фоне усиления угроз военного конфликта для городов Индии и Тайваня", — отмечает Бхаттачария.

Как сообщалось, украинцы и в дальнейшем активно покупают недвижимость за рубежом, стремясь к стабильности и безопасности своих капиталов, а также новых возможностей для жизни или заработка. Эта тенденция усилилась после 2022 года, когда миллионы граждан Украины выехали за пределы страны, и многие из них решили приобрести собственное жилье вместо аренды. Зарубежная недвижимость рассматривается не только как центр, но и как выгодная инвестиция или путь к получению вида на жительство.

Также мы рассказывали, что покупка недвижимости в Европе все еще привлекает инвесторов, которые ищут доступные варианты как для проживания, так и для инвестиций. В июне 2025 года некоторые европейские страны предлагают бюджетные квартиры, сочетающие привлекательную цену, комфорт и потенциал к росту стоимости.

Дания недвижимость туризм Копенгаген Вена
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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