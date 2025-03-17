Какого этажа нет в японских домах и почему это пугает

Токио. Фото: Freepik

Япония — страна, где традиции и современность переплетаются так тесно, что даже в строительстве можно найти влияние древних верований. Одной из самых необычных особенностей японских домов является отсутствие определенного этажа. Этот факт вызывает удивление у туристов, но для японцев это явление имеет глубокие корни в их культуре и верованиях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какого именно этажа избегают японцы и почему.

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В Японии число "4" имеет зловещее значение, ведь оно созвучно со словом "смерть". Поэтому во многих жилых домах, гостиницах, больницах и даже офисах нет четвертого этажа. На лифтах после третьего этажа сразу может быть пятый или обозначение "3A".

Эта традиция настолько глубоко укоренилась, что больничные палаты никогда не получают номер 4, а некоторые авиакомпании избегают этого числа даже в нумерации сидений в самолетах.

Не только четверка: японцы избегают и 9-го этажа

Кроме числа 4, в Японии также не любят 9, ведь оно созвучно со словом "страдание". Поэтому в некоторых зданиях можно встретить ситуацию, когда после 8-го этажа идет сразу 10-й.

Для японцев цифры имеют глубокое символическое значение, уточняет "РБК-Украина". Например, число 8 считается счастливым, так как имеет расширяющуюся вниз форму, символизируя процветание. Поэтому иногда этажи могут получать альтернативные обозначения, чтобы избежать негативных коннотаций.

Как современные здания обходят эту традицию

В небоскребах и крупных бизнес-центрах расположение этажей обычно соответствует международным стандартам, но дизайнеры находят креативные решения. Например, вместо 4-го этажа могут использовать "3A", а вместо 9-го — "8A".

Кроме того, в некоторых лифтах отсутствует кнопка "четыре", а в других она заменена на кнопку F (от английского fourth — четвертый). Это не только соответствует традициям, но и создает комфортные условия для людей, которые придерживаются старых примет.

Современное восприятие

Хотя предрассудок, связанный с числом "четыре", остается сильным, современные японцы относятся к нему по-разному. Некоторые воспринимают его как часть культурного наследия, которое нужно уважать, другие — как пережиток прошлого, который не имеет реальной силы.

Однако даже те, кто не верит в силу суеверий, часто избегают использования числа "четыре" из уважения к традициям и чувствам других людей.

Ранее эксперт Такао Нишина поделился советами для туристов, желающих вести себя в соответствии с обычаями в Японии. Ведь японцы гордятся своей культурой и чрезвычайно ценят вежливость, поэтому соблюдение этикета является чрезвычайно важным в их стране.

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