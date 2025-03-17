Якого поверху немає у японських будинках і чому це лякає

Токіо. Фото: Freepik

Японія — країна, де традиції та сучасність переплітаються так тісно, що навіть у будівництві можна знайти вплив давніх вірувань. Однією з найбільш незвичних особливостей японських будинків є відсутність певного поверху. Цей факт викликає здивування у туристів, але для японців це явище має глибоке коріння в їхній культурі та віруваннях.

Редакція Новини.LIVE розповідає, якого саме поверху уникають японці та чому.

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Страх перед числом 4: смерть у цифрах

В Японії число "4" має зловісне значення, адже воно співзвучне зі словом "смерть". Через це в багатьох житлових будинках, готелях, лікарнях та навіть офісах немає четвертого поверху. На ліфтах після третього поверху одразу може бути п’ятий або позначення "3A".

Ця традиція настільки глибоко вкоренилася, що лікарняні палати ніколи не отримують номер 4, а деякі авіакомпанії уникають цього числа навіть у нумерації сидінь у літаках.

Не лише четвірка: японці уникають і 9-го поверху

Окрім числа 4, у Японії також не люблять 9, адже воно співзвучне зі словом "страждання". Тому в деяких будівлях можна зустріти ситуацію, коли після 8-го поверху йде одразу 10-й.

Для японців цифри мають глибоке символічне значення, уточнює "РБК-Україна". Наприклад, число 8 вважається щасливим, бо має форму, що розширюється донизу, символізуючи процвітання. Тому іноді поверхи можуть отримувати альтернативні позначення, щоб уникнути негативних конотацій.

Як сучасні будівлі обходять цю традицію

У хмарочосах та великих бізнес-центрах розташування поверхів зазвичай відповідає міжнародним стандартам, але дизайнери знаходять креативні рішення. Наприклад, замість 4-го поверху можуть використовувати "3A", а замість 9-го — "8A".

Крім того, у деяких ліфтах відсутня кнопка "чотири", а в інших вона замінена на кнопку F (від англійського fourth — четвертий). Це не лише відповідає традиціям, а й створює комфортні умови для людей, які дотримуються старих прикмет.

Сучасне сприйняття

Хоча забобон, пов'язаний з числом "чотири", залишається сильним, сучасні японці ставляться до нього по-різному. Дехто сприймає його як частину культурної спадщини, яку потрібно поважати, інші — як пережиток минулого, який не має реальної сили.

Однак навіть ті, хто не вірить у силу забобонів, часто уникають використання числа "чотири" з поваги до традицій та почуттів інших людей.

Раніше експерт Такао Нішіна поділився порадами для туристів, які бажають поводитися відповідно до звичаїв в Японії. Адже японці пишаються своєю культурою та надзвичайно цінують ввічливість, тому дотримання етикету є надзвичайно важливим у їхній країні.

Також ми розповідали про 6 місць, які неодмінно варто побачити в Японії — вони стануть чудовим доповненням до подорожі цією країною.