Главная Недвижимость Царские дома Киева — как изменились цены на квартиры осенью

Царские дома Киева — как изменились цены на квартиры осенью

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 11:05
Цены на квартиры в царских домах Киева — сколько стоит жилье в сентябре 2025 года
Царский дом в Киеве. Фото: dim.ria

Квартиры в царских домах Киева, построенных до 1918 года, привлекают покупателей своей уникальной архитектурой, высокими потолками и расположением в самом сердце города. Эти здания, часто расположенные в исторических районах, таких как Печерск или Подол, имеют особый шарм и статус. Однако их цена зависит от многих факторов: состояния дома, ремонта, этажа и даже вида из окон.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие цены установили на квартиры владельцы в царских домах Киева.

Читайте также:

Средние цены на квартиры в царских домах

По данным портала ЛУН, в средняя цена квадратного метра в царских домах составляет около 2 200-2 500 долл. Это значительно выше, чем в хрущевках (1 100-1 300 долл. за квадрат), но может быть ниже, чем в новостройках премиум-класса в центральных районах (3 000-7 000 долл. за квадрат).

Однокомнатные квартиры (30-40 кв. м) стоят от 65 000 долл. до 100 000 долл. Самые дорогие предложения — в Печерском районе, где цена может достигать 120 000 долл. за квартиру с ремонтом.

 

Царские дома Киева — как изменились цены на квартиры осенью - фото 1
Средние цены на 1-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Цены на двухкомнатные квартиры (50-70 кв. м) составляют от 100 000 до 180 000 долл. В центре города, например, на улице Саксаганского, цены стартуют от 150 000 долл.

 

Царские дома Киева — как изменились цены на квартиры осенью - фото 2
Средние цены на 2-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Трехкомнатная квартира (80-120 кв. м) обойдется от 180 000 до 300 000 долл. Самые высокие цены зафиксированы в домах на Крещатике или Владимирской — до 350 000 долл. за объекты с дизайнерским ремонтом.

 

Царские дома Киева — как изменились цены на квартиры осенью - фото 3
Средние цены на 3-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

По данным аналитиков, цены в царских домах на 17% выше, чем в новостройках, если не учитывать локацию. Однако в пределах одного района квартиры в дореволюционных домах могут быть дешевле новостроек на 30-50%.

Самые дорогие районы для покупки квартир

Печерский район остается лидером по стоимости жилья. Здесь квадратный метр в царских домах стоит в среднем 2 537 долл., а квартиры с панорамным видом или дизайнерским ремонтом могут достигать 4 000 долл. за кв. м. Например, трехкомнатная квартира на 100 кв. м в Печерске стоит от 250 000 до 400 000 долл.

Второе место занимает Шевченковский район со средней ценой 1 994 долл. за кв. м. На таких улицах, как Золотоустовская или Саксаганского, предлагают квартиры с ценами от 120 000 за двухкомнатную.

Подольский район также среди лидеров — здесь цены колеблются от 1 800 долл. до 2 200 долл. за кв. м.

Самые дешевые районы для царских домов

Царские дома редко встречаются в бюджетных районах, как Деснянский или Святошинский, ведь они сосредоточены в центре города. Однако в Голосеевском районе можно найти относительно доступные предложения — от 1 500 долл. за кв. м. Например, однокомнатная квартира на 35 кв. м в Голосеево может стоить около 55 000-70 000 долл. если дом нуждается в ремонте.

Соломенский район также предлагает более дешевые варианты — двухкомнатные квартиры от 90 000 долл., но такие объекты часто имеют устаревшие коммуникации.

Почему цены в царских домах выше

Квартиры в царских домах стоят дороже из-за их исторической ценности и расположения в центральных районах. Высокие потолки (до 4 метров), большие окна, толстые стены и уникальные архитектурные детали, такие как лепнина или паркет, добавляют стоимости.

Однако есть и минусы: изношенные коммуникации, отсутствие лифтов в некоторых домах и сложность с парковкой. Покупатели готовы платить больше за статус и атмосферу, но перед покупкой стоит проверить техническое состояние дома.

Как сообщалось, сталинки и хрущевки — это культовые типы жилья, каждый из которых олицетворяет свою эпоху в истории. Они имеют существенные различия, влияющие на комфорт и практичность, а также на стиль жизни их жителей.

Также мы рассказывали, что даже на нестабильном рынке недвижимости некоторые квартиры всегда пользуются спросом и продаются быстрее других. Это объясняется не только их ценой, но и определенными характеристиками, которые делают жилье привлекательным для большинства покупателей, независимо от экономической ситуации.

Киев недвижимость цены на квартиры купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
