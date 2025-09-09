Ціни на квартири в царських будинках Києва — скільки коштує житло у вересні 2025 року

Царський будинок у Києві. Фото: dim.ria

Квартири в царських будинках Києва, зведених до 1918 року, приваблюють покупців своєю унікальною архітектурою, високими стелями та розташуванням у самому серці міста. Ці будівлі, часто розташовані в історичних районах, як-от Печерськ чи Поділ, мають особливий шарм і статус. Проте їхня ціна залежить від багатьох факторів: стану будинку, ремонту, поверху та навіть виду з вікон.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які ціни встановили на квартири власники у царських будинках Києва.

Реклама

Читайте також:

Середні ціни на квартири в царських будинках

За даними порталу ЛУН, середня ціна квадратного метра в царських будинках становить близько 2200-2500 дол. Це значно вище, ніж у хрущовках (1100-1300 дол. за квадрат), але може бути нижче, ніж у новобудовах преміумкласу в центральних районах (3000-7000 дол. за квадрат).

Однокімнатні квартири (30-40 кв. м) коштують від 65 000 дол. до 100 000 дол. Найдорожчі пропозиції — у Печерському районі, де ціна може сягати 120 000 дол. за квартиру з ремонтом.

Середні ціни на 1-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Ціни на двокімнатні квартири (50-70 кв. м) становлять від 100 000 до 180 000 дол. У центрі міста, наприклад, на вулиці Саксаганського, ціни стартують від 150 000 дол.

Середні ціни на 2-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Трикімнатна квартира (80-120 кв. м) обійдеться від 180 000 до 300 000 дол. Найвищі ціни зафіксовано в будинках на Хрещатику чи Володимирській — до 350 000 дол. за об’єкти з дизайнерським ремонтом.

Середні ціни на 3-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

За даними аналітиків, ціни в царських будинках на 17% вищі, ніж у новобудовах, якщо не враховувати локацію. Однак у межах одного району квартири в дореволюційних будинках можуть бути дешевшими за новобудови на 30-50%.

Найдорожчі райони для купівлі квартир

Печерський район залишається лідером за вартістю житла. Тут квадратний метр у царських будинках коштує в середньому 2537 дол., а квартири з панорамним видом чи дизайнерським ремонтом можуть досягати 4000 дол. за кв. м. Наприклад, трикімнатна квартира на 100 кв. м у Печерську коштує від 250 000 до 400 000 дол.

Друге місце посідає Шевченківський район із середньою ціною 1 994 дол. за кв. м. На вулицях, як-от Золотоустівська чи Саксаганського, пропонують квартири з цінами від 120 000 за двокімнатну. Подільський район також серед лідерів — тут ціни коливаються від 1800 дол. до 2200 дол. за кв. м.

Найдешевші райони для царських будинків

Царські будинки рідко трапляються в бюджетних районах, як Деснянський чи Святошинський, адже вони зосереджені в центрі міста. Проте в Голосіївському районі можна знайти відносно доступні пропозиції — від 1 500 дол. за кв. м. Наприклад, однокімнатна квартира на 35 кв. м у Голосієві може коштувати близько 55 000-70 000 дол., якщо будинок потребує ремонту.

Солом’янський район також пропонує дешевші варіанти — двокімнатні квартири від 90 000 дол., але такі об’єкти часто мають застарілі комунікації.

Чому ціни в царських будинках вищі

Квартири в царських будинках коштують дорожче через їхню історичну цінність і розташування в центральних районах. Високі стелі (до 4 метрів), великі вікна, товсті стіни та унікальні архітектурні деталі, як-от ліпнина чи паркет, додають вартості.

Проте є й мінуси: зношені комунікації, відсутність ліфтів у деяких будинках і складність із паркуванням. Покупці готові платити більше за статус і атмосферу, але перед покупкою варто перевірити технічний стан будинку.

Як повідомлялось, сталінки та хрущовки — це культові типи житла, кожен з яких уособлює свою епоху в історії. Вони мають суттєві відмінності, що впливають на комфорт та практичність, а також на стиль життя їхніх мешканців.

Також ми розповідали, що навіть на нестабільному ринку нерухомості деякі квартири завжди мають попит і продаються швидше за інші. Це пояснюється не тільки їхньою ціною, а й певними характеристиками, які роблять житло привабливим для більшості покупців, незалежно від економічної ситуації.