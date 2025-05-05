Цены на жилье в Харькове в мае 2025 года — самые дорогие и самые дешевые квартиры

Харьков. Фото: Посольство США в Украине

Харьковский рынок вторичной недвижимости в мае 2025 года демонстрирует устойчивость, несмотря на сложную ситуацию в регионе. Цены на квартиры варьируются в зависимости от района, состояния жилья и его близости к инфраструктуре.

По данным платформы ЛУН, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Харькова в мае 2025 года составляет около 630-680 долл., что является одним из самых низких показателей среди крупных городов Украины. Однако цены значительно различаются в зависимости от района и типа квартиры.

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1-комнатные квартиры

Средняя цена: 24 500 долл. Спрос на 1-комнатные квартиры остается стабильным благодаря их доступности и привлекательности для аренды. Самые дешевые предложения часто нуждаются в ремонте, тогда как квартиры с современным ремонтом в центральных районах стоят значительно дороже.

Самые дорогие районы: Центр, Нагорный, Павлово Поле. Здесь однокомнатные квартиры стоят от 35 000 до 50 000 долл. Например, в ЖК "Немецкий проект" на ул. Клочковской студии с дизайнерским ремонтом предлагают за 45 000-50 000 долл.

ЖК "Немецкий проект". Фото: ЛУН



Самые дешевые районы: ХТЗ, Новые Дома, Салтовка (625-й микрорайон). Цены стартуют от 15 000-20 000 долл. Например, на ул. Ньютона в районе Коммунального рынка однокомнатную "гостинку" с евроремонтом можно приобрести за 9 500-12 000 долл.

ул. Ньютона. Фото: Flatfy.ua



2-комнатные квартиры

Средняя цена: 37 500 долл. Двухкомнатные квартиры популярны среди молодых семей. В спальных районах предложения часто включают жилье советской застройки, тогда как в центре преобладают более современные дома.

Самые дорогие районы: Центр, Шевченковский (просп. Науки), Алексеевка. Цены здесь достигают 50 000-70 000 долл. Например, двухкомнатная квартира на просп. Науки, 67, в формате кухня-студия + спальня стоит около 60 000 долл.

Дом на просп. Науки, 67. Фото: Shukach.com

Самые дешевые районы: ХТЗ, Салтовка, Роганский. Стоимость составляет 25 000-30 000 долл. На ул. Библика, 1А, двухкомнатную квартиру без ремонта можно купить за 20 500 долл.

Ул. Библика. Фото: ЛУН

3-комнатные квартиры

Средняя цена: 49 900 долл. Трехкомнатные квартиры менее востребованы из-за более высокой цены, но спрос сохраняется в центральных районах, где покупатели ищут просторные квартиры с ремонтом.

Самые дорогие районы: Центр, Нагорный, Павлово Поле. Цены колеблются от 70 000 до 100 000 долл. Например, трехкомнатная квартира в новостройке на ул. Клочковской может стоить 90 000 долл.

Новостройка на ул. Клочковской. Фото: dіm.ria

Самые дешевые районы: ХТЗ, Восточный, Северная Салтовка. Стоимость стартует от 35 000-40 000 долл. На ул. Архитектора Алешина трехкомнатную квартиру предлагают за 38 000 долл.

Дома на ул. Архитектора Алешина. Фото: rieltor.ua

Что происходит с ценами

За период с ноября 2024 года по май 2025 года цены на вторичном рынке Харькова снизились на 2-7% в зависимости от типа квартиры. Основные причины снижения цен:

ситуация с безопасностью. Постоянные обстрелы влияют на привлекательность Харькова для инвесторов и покупателей;

рост предложения. На рынке появилось больше бюджетных предложений, в том числе из-за срочных продаж;

экономические факторы. Снижение покупательной способности населения способствует уменьшению цен.

Однако в центральных районах (Центр, Павлово Поле) цены остаются относительно стабильными благодаря спросу на квартиры с ремонтом и развитой инфраструктурой. В этих районах цены даже выросли на 3-5% за счет ограниченного предложения качественного жилья.

Цены на квартиры в Харькове. Графика: ЛУН

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены на вторичном рынке Харькова будут оставаться стабильными с возможным незначительным снижением в спальных районах.

Однако в случае улучшения ситуации с безопасностью возможно восстановление спроса и рост цен, особенно в центральных районах. Программы "еВідновлення" и "еОселя" также могут оживить рынок, привлекая покупателей в сегмент бюджетного жилья.

Как сообщалось, война вызвала значительные изменения на рынке недвижимости Украины. В Киеве и западных областях наблюдается восстановление цен до довоенного уровня, а в некоторых случаях даже их рост. В то же время в прифронтовых регионах жилье значительно потеряло стоимость, однако спрос остается низким.

Отметим также, с каждой новой атакой наибольший удар испытывают владельцы однокомнатных квартир, ведь их стоимость падает на 2 тысячи гривен. Двухкомнатные дома дешевеют на 2,4 тысячи гривен за атаку, а трехкомнатные теряют 3,1 тысячи гривен.