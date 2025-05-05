Ціни на житло у Харкові у травні 2025 року — найдорожчі та найдешевші квартири

Харків. Фото: U.S. Embassy in Ukraine

Харківський ринок вторинної нерухомості у травні 2025 року демонструє стійкість, попри складну ситуацію в регіоні. Ціни на квартири варіюються залежно від району, стану житла та його близькості до інфраструктури.

За даними платформи ЛУН, середня вартість квадратного метра на вторинному ринку Харкова у травні 2025 року становить близько 630-680 дол., що є одним із найнижчих показників серед великих міст України. Однак ціни значно різняться, залежно від району та типу квартири.

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1-кімнатні квартири

Середня ціна: 24 500 дол. Попит на 1-кімнатні квартири залишається стабільним завдяки їх доступності та привабливості для оренди. Найдешевші пропозиції часто потребують ремонту, тоді як квартири з сучасним ремонтом у центральних районах коштують значно дорожче.

Найдорожчі райони: Центр, Нагірний, Павлове Поле. Тут однокімнатні квартири коштують від 35 000 до 50 000 дол. Наприклад, у ЖК "Німецький проєкт" на вул. Клочківській студії з дизайнерським ремонтом пропонують за 45 000-50 000 дол.

ЖК "Німецький проєкт". Фото: ЛУН



Найдешевші райони: ХТЗ, Нові Дома, Салтівка (625-й мікрорайон). Ціни стартують від 15 000-20 000 дол. Наприклад, на вул. Ньютона в районі Комунального ринку однокімнатну "гостинку" з євроремонтом можна придбати за 9 500-12 000 дол.

вул. Ньютона. Фото: Flatfy.ua



2-кімнатні квартири

Середня ціна: 37 500 дол. Двокімнатні квартири популярні серед молодих сімей. У спальних районах пропозиції часто включають житло радянської забудови, тоді як у центрі переважають сучасніші будинки.

Найдорожчі райони: Центр, Шевченківський (просп. Науки), Олексіївка. Ціни тут сягають 50 000-70 000 дол. Наприклад, двокімнатна квартира на просп. Науки, 67, у форматі кухня-студія + спальня коштує близько 60 000 дол.

Будинок на просп. Науки, 67. Фото: Shukach.com

Найдешевші райони: ХТЗ, Салтівка, Роганський. Вартість становить 25 000-30 000 дол. На вул. Біблика, 1А, двокімнатну квартиру без ремонту можна купити за 20 500 дол.

Вул. Біблика. Фото: ЛУН

3-кімнатні квартири

Середня ціна: 49 900 дол. Трикімнатні квартири менш затребувані через вищу ціну, але попит зберігається в центральних районах, де покупці шукають просторі квартири з ремонтом.

Найдорожчі райони: Центр, Нагірний, Павлове Поле. Ціни коливаються від 70 000 до 100 000 дол. Наприклад, трикімнатна квартира в новобудові на вул. Клочківській може коштувати 90 000 дол.

Новобудова на вул. Клочківській. Фото: dіm.ria

Найдешевші райони: ХТЗ, Східний, Північна Салтівка. Вартість стартує від 35 000-40 000 дол. На вул. Архітектора Альошина трикімнатну квартиру пропонують за 38 000 дол.

Будинки на вул. Архітектора Альошина. Фото: rieltor.ua

Що відбувається з цінами

За період із листопада 2024 року до травня 2025 року ціни на вторинному ринку Харкова знизилися на 2-7% залежно від типу квартири. Основні причини зниження цін:

безпекова ситуація. Постійні обстріли впливають на привабливість Харкова для інвесторів і покупців;

зростання пропозиції. На ринку з’явилося більше бюджетних пропозицій, зокрема через терміновий продаж;

економічні фактори. Зниження купівельної спроможності населення сприяє зменшенню цін.

Проте в центральних районах (Центр, Павлове Поле) ціни залишаються відносно стабільними завдяки попиту на квартири з ремонтом і розвиненою інфраструктурою. У цих районах ціни навіть зросли на 3-5% за рахунок обмеженої пропозиції якісного житла.

Ціни на квартири у Харкові. Графіка: ЛУН

Експерти прогнозують, що в найближчі місяці ціни на вторинному ринку Харкова залишатимуться стабільними з можливим незначним зниженням у спальних районах.

Однак у разі покращення безпекової ситуації можливе відновлення попиту та зростання цін, особливо в центральних районах. Програми "єВідновлення" та "єОселя" також можуть пожвавити ринок, залучаючи покупців до сегмента бюджетного житла.

Як повідомлялось, війна спричинила значні зміни на ринку нерухомості України. У Києві та західних областях спостерігається відновлення цін до довоєнного рівня, а в деяких випадках навіть до їх зростання. Водночас у прифронтових регіонах житло значно втратило вартість, проте попит залишається низьким.

Зазначимо також, з кожною новою атакою найбільшого удару зазнають власники однокімнатних квартир, адже їхня вартість падає на 2 тисячі гривень. Двокімнатні оселі дешевшають на 2,4 тисячі гривень за атаку, а трикімнатні втрачають 3,1 тисячі гривень.