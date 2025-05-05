Загадка советских квартир — для чего делали окно в санузле

Хрущевка. Фото: Вечерний Киев

Если вы когда-нибудь бывали в старых хрущевках или сталинках, то могли заметить странную деталь — небольшое окошко между кухней и ванной комнатой. Это не декор и не ошибка проектирования — такая конструкция действительно имела свое, хоть и не однозначное, предназначение. В современном строительстве от этой архитектурной идеи давно отказались.

Размеры таких окон, как правило, колебались в пределах 50х70 см или 60х40 см, пишет Espreso.TV. В большинстве случаев они были "глухими" — без возможности открывания. Сегодня подобные проемы часто заделывают, ведь официальный демонтаж требует разрешения, которое получить не всегда просто.

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Экономия электроэнергии: свет без лампочки

Одна из самых распространенных версий объясняет появление окошка стремлением экономить ресурсы, в частности электроэнергию. В советские времена электричество было ценным ресурсом, и архитекторы искали способы уменьшить его потребление. Небольшое окно позволяло естественному свету из кухни проникать в санузел, что устранило потребность включать свет днем.

Это было особенно актуально в условиях частых перебоев с электроснабжением, когда окошко становилось единственным источником света в ванной.

Окно между кухней и санузлом. Фото: YouTube/@Build_your_life

Эта теория выглядит логичной, ведь экономия была ключевым принципом советского строительства. Однако она не объясняет, почему окна часто делали "глухими" (без возможности открывания), что ограничивало их функциональность. Тем не менее, для многих жителей это окошко действительно было практичным решением в повседневной жизни.

Безопасность дома: защита от газовых взрывов

Еще одна весомая причина связана с безопасностью. Большинство советских квартир в хрущевках и сталинках были оборудованы газовыми плитами, что создавало риск утечки газа или даже взрыва. Окно между кухней и санузлом могло выполнять роль "технического отверстия".

В случае взрыва ударная волна проходила бы через это окно, уменьшая давление на несущие стены и минимизируя риск их разрушения. Таким образом, окошко помогало сохранить структурную целостность здания.

Спасение в чрезвычайных ситуациях

Кроме безопасности здания, окно могло играть важную роль в спасении людей. Ванные комнаты в советских квартирах были тесными, со скользкой плиткой и ограниченным пространством, что создавало риск травм. Человек мог поскользнуться, потерять сознание или оказаться запертым в ванной.

В таких случаях окно позволяло быстро добраться до пострадавшего из кухни, не выбивая дверь. Поскольку двери в санузлах часто открывались наружу, а коридоры были узкими, выбивание дверей могло быть затруднено.

Психологический комфорт и борьба с клаустрофобией

Еще одна интересная версия связана с психологическим комфортом. Тесные ванные комнаты в хрущевках могли вызывать дискомфорт, особенно у людей с клаустрофобией. Небольшое окно визуально расширяло пространство, добавляя ощущение легкости и уменьшая тревожность.

Даже если оно не открывалось, естественный свет создавал иллюзию большего помещения, что было важно в маленьких квартирах, где каждый сантиметр имел значение.

Борьба с плесенью: миф или реальность

Некоторые источники утверждают, что окно помогало бороться с плесенью и бактериями в ванной. Высокая влажность, плохая вентиляция и недостаток солнечного света создавали идеальные условия для развития патогенов. Окошко, особенно со створкой, могло обеспечивать циркуляцию воздуха между кухней и санузлом, уменьшая влажность.

Однако эта теория вызывает сомнения, поскольку большинство окон были "глухими", а минимальный естественный свет без активной вентиляции вряд ли мог эффективно бороться с плесенью.

Интересно, что в некоторых квартирах жильцы самостоятельно модифицировали эти окна, добавляя вентиляционные отверстия, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Это свидетельствует о том, что проблема влажности действительно была актуальной, но архитектурное решение не всегда ее решало.

Архитектурный рудимент сегодняшнего дня

Сегодня такие окна — почти исторический курьез. В современных проектах им больше не находится места. Причины, когда-то оправдывавшие их существование, утратили актуальность: энергоэффективность достигнута другими средствами, вентиляционные системы стали более продуманными, а нормативы безопасности — более жесткими.

Однако окно между кухней и ванной остается интересным напоминанием об инженерной логике прошлого и компромиссах советского быта.

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