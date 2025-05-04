Скільки квадратних метрів потрібно на одну людину у 2025 році

Люди в кімнаті. Фото: Freepik

У 2025 році питання комфортного житла залишається актуальним для українців, адже простір, у якому ми живемо, впливає на якість життя, здоров’я та добробут. Скільки квадратних метрів потрібно на одну людину чи сім’ю, щоб забезпечити комфортне проживання? Відповідь залежить від законодавчих норм, реальних потреб і сучасних тенденцій у плануванні житла.

Як зазначають експерти порталу Flombu, площа квартири поділяється на загальну та житлову, і кожна з них має своє призначення.

Реклама

Читайте також:

Загальна площа охоплює всі приміщення квартири: житлові кімнати, кухню, ванну, коридор, комору, балкони, лоджії, тераси тощо. Це повна площа, яку ви бачите в документах на житло.

Житлова площа включає лише кімнати, призначені для проживання (спальні, дитячі, вітальні). Кухня, санвузол і коридори до житлової площі не входять, адже вони вважаються підсобними приміщеннями.

Розуміння цих понять важливе, адже норми житлової площі в Україні базуються саме на цих визначеннях, підкреслюють експерти.

Законодавчі норми: скільки метрів на людину

В Україні норми житлової площі регулюються Житловим кодексом. Згідно з ним, загальна площа складає щонайменше 13,65 кв. м на одного члена сім’ї. А житлова площа — мінімум 9 кв. м на людину.

Ці норми встановлені для забезпечення базового комфорту. Наприклад, для однієї людини квартира площею 13,65 кв. м має включати щонайменше 9 кв. м житлової зони (скажімо, спальню) і решту — підсобні приміщення (кухня, ванна, коридор).

Для сім’ї з чотирьох осіб (батьки та двоє дітей) мінімальна загальна площа становить 55 кв. м, а житлова — 36 кв. м. Якщо діти однієї статі, вони можуть ділити спільну кімнату площею від 20 кв. м. Якщо ж діти різної статі, кожна дитина має мати окрему кімнату площею не менше 15 кв.м.

Чи достатньо цих норм

На папері ці цифри виглядають логічно, але на практиці вони викликають запитання. Наприклад, якщо в сім’ї є хлопчик і дівчинка, кожному з них потрібна окрема кімната по 15 кв. м, що вже становить 30 кв. м житлової площі. У такому разі на батьків залишається лише 6 кв. м житлової зони, тобто по 3 кв. м на кожного. Це не лише незручно, а й суперечить уявленням про комфортне життя.

Фактично законодавчі норми застаріли й не враховують сучасних реалій, таких як робота з дому, потреба в особистих зонах для відпочинку чи хобі. У 2025 році люди прагнуть більшого простору, ніж мінімальні 13,65 кв. м на людину, констатують експерти.

Сучасні стандарти комфорту

Сьогодні забудовники та архітектори орієнтуються на вищі стандарти, ніж передбачені законом. За даними урбаністів, для комфортного життя у 2025 році на одну людину бажано мати:

для однієї людини: 20-30 кв. м загальної площі, з яких 15-20 кв. м — житлова зона. Це дозволяє облаштувати спальню, невелику робочу зону та місце для відпочинку;

для сім’ї з 4 осіб: 80-100 кв. м загальної площі, включаючи 50-60 кв. м житлової. Це забезпечує окремі кімнати для дітей, спальню для батьків і спільний простір, як-от вітальня.

Такі стандарти враховують сучасний спосіб життя: потребу в особистих зонах, домашніх офісах, місцях для зберігання речей. Наприклад, у Європі середня норма житлової площі на людину становить 30-40 кв. м, і Україна поступово рухається до цих показників.

Чому норми не відповідають реаліям

Є кілька причин, чому законодавчі норми залишаються застарілими.

Економічний фактор. У 2025 році ціни на нерухомість в Україні залишаються високими, і багато сімей не можуть дозволити собі квартири, які перевищують мінімальні норми.

Застаріле законодавство. Житловий кодекс не оновлювався десятиліттями, а норми, встановлені ще в радянські часи, не відповідають сучасним потребам.

Містобудівні обмеження. У великих містах, таких як Київ чи Львів, забудовники часто економлять на площі, щоб зробити житло доступнішим.

Водночас попит на просторі квартири зростає. Сім’ї все частіше обирають житло, яке дозволяє кожному мати особистий простір, а не лише мінімально необхідні метри.

Зазначимо, минулого року ринок житлової нерухомості в Україні показав значне зростання: обсяг прийнятого в експлуатацію житла зріс на 32%, досягнувши 9,8 млн кв. м. Це суттєве зростання зумовлене державними програмами, міграційними потоками та успішною адаптацією будівельних компаній до поточної ситуації.

Також ми розповідали, що придбання квартири в новобудові є привабливим варіантом як для інвесторів, так і для тих, хто прагне придбати власне житло. Купівля на етапі будівництва часто супроводжується нижчою ціною, можливістю вибору оптимального планування та гнучкими умовами розтермінування.