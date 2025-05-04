Сколько квадратных метров нужно на одного человека в 2025 году

Люди в комнате. Фото: Freepik

В 2025 году вопрос комфортного жилья остается актуальным для украинцев, ведь пространство, в котором мы живем, влияет на качество жизни, здоровье и благополучие. Сколько квадратных метров нужно на одного человека или семью, чтобы обеспечить комфортное проживание? Ответ зависит от законодательных норм, реальных потребностей и современных тенденций в планировании жилья.

Как отмечают эксперты портала Flombu, площадь квартиры делится на общую и жилую, и каждая из них имеет свое назначение.

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Общая площадь охватывает все помещения квартиры: жилые комнаты, кухню, ванную, коридор, кладовки, балконы, лоджии, террасы и тому подобное. Это полная площадь, которую вы видите в документах на жилье.

Жилая площадь включает только комнаты, предназначенные для проживания (спальни, детские, гостиные). Кухня, санузел и коридоры в жилую площадь не входят, ведь они считаются подсобными помещениями.

Понимание этих понятий важно, ведь нормы жилой площади в Украине базируются именно на этих определениях, подчеркивают эксперты.

Законодательные нормы: сколько метров на человека

В Украине нормы жилой площади регулируются Жилищным кодексом. Согласно ему, общая площадь составляет не менее 13,65 кв. м на одного члена семьи. А жилая площадь — минимум 9 кв. м на человека.

Эти нормы установлены для обеспечения базового комфорта. Например, для одного человека квартира площадью 13,65 кв. м должна включать не менее 9 кв. м жилой зоны (скажем, спальню) и остальное — подсобные помещения (кухня, ванная, коридор).

Для семьи из четырех человек (родители и двое детей) минимальная общая площадь составляет 55 кв. м, а жилая — 36 кв. м. Если дети одного пола, они могут делить общую комнату площадью от 20 кв. м. Если же дети разного пола, каждый ребенок должен иметь отдельную комнату площадью не менее 15 кв.м.

Достаточно ли этих норм

На бумаге эти цифры выглядят логично, но на практике они вызывают вопросы. Например, если в семье есть мальчик и девочка, каждому из них нужна отдельная комната по 15 кв. м, что уже составляет 30 кв. м жилой площади. В таком случае на родителей остается только 6 кв. м жилой зоны, то есть по 3 кв. м на каждого. Это не только неудобно, но и противоречит представлениям о комфортной жизни.

Фактически законодательные нормы устарели и не учитывают современных реалий, таких как работа из дома, потребность в личных зонах для отдыха или хобби. В 2025 году люди хотят большего пространства, чем минимальные 13,65 кв. м на человека, констатируют эксперты.

Современные стандарты комфорта

Сегодня застройщики и архитекторы ориентируются на более высокие стандарты, чем предусмотренные законом. По данным урбанистов, для комфортной жизни в 2025 году на одного человека желательно иметь:

для одного человека: 20-30 кв. м общей площади, из которых 15-20 кв. м — жилая зона. Это позволяет обустроить спальню, небольшую рабочую зону и место для отдыха;

для семьи из 4 человек: 80-100 кв. м общей площади, включая 50-60 кв. м жилой. Это обеспечивает отдельные комнаты для детей, спальню для родителей и общее пространство, например гостиная.

Такие стандарты учитывают современный образ жизни: потребность в личных зонах, домашних офисах, местах для хранения вещей. Например, в Европе средняя норма жилой площади на человека составляет 30-40 кв. м, и Украина постепенно движется к этим показателям.

Почему нормы не соответствуют реалиям

Есть несколько причин, почему законодательные нормы остаются устаревшими.

Экономический фактор. В 2025 году цены на недвижимость в Украине остаются высокими, и многие семьи не могут позволить себе квартиры, которые превышают минимальные нормы.

Устаревшее законодательство. Жилищный кодекс не обновлялся десятилетиями, а нормы, установленные еще в советские времена, не соответствуют современным потребностям.

Градостроительные ограничения. В крупных городах, таких как Киев или Львов, застройщики часто экономят на площади, чтобы сделать жилье более доступным.

В то же время спрос на просторные квартиры растет. Семьи все чаще выбирают жилье, которое позволяет каждому иметь личное пространство, а не только минимально необходимые метры.

Отметим, в прошлом году рынок жилой недвижимости в Украине показал значительный рост: объем принятого в эксплуатацию жилья вырос на 32%, достигнув 9,8 млн кв. м. Этот существенный рост обусловлен государственными программами, миграционными потоками и успешной адаптацией строительных компаний к текущей ситуации.

Также мы рассказывали, что приобретение квартиры в новостройке является привлекательным вариантом как для инвесторов, так и для тех, кто хочет приобрести собственное жилье. Покупка на этапе строительства часто сопровождается более низкой ценой, возможностью выбора оптимальной планировки и гибкими условиями рассрочки.